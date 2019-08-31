香港示威、猪肉涨价、天则经济研究所被取缔以及本周更多好故事

图片版权 Getty Images Image caption 周庭（右）与黄之锋在同一天被捕。

香港政府《逃犯条例》修订引发的抗议持续了近三个月，本周六（8月31日）中国全国人大就香港特首普选“831决议”五周年纪念日前夕，民阵31日集会游行计划遭到警方反对，“雨伞运动”代表人物黄之锋等数名社会运动人士和立法会议员被捕，两名游行发起人遭袭击；另一方面，香港特首林郑月娥见记者时坚拒示威者的诉求。修例抗议引发的风波仍未有止息的迹象。

大陆方面，在中美贸易战的阴影下，中国在8月2日至8日的一周，购买了超过了1万吨美国产猪肉，以解决中国国内猪肉价格一路飞涨的问题；国内著名经济智库天则经济研究所被取缔，有学者表示，天则被取缔是继《炎黄春秋》之后中国又一次对知识分子的打压行动。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 香港逃犯条例修订抗议

你的器材不支持播放多媒体材料 香港示威者与警方之间的对峙屡屡陷入暴力循环，这种僵局是如何形成的？

周五（8月30日），香港警方在24小时内相继逮捕包括“雨伞运动”代表人物黄之锋在内的数名社会运动人士和立法会议员。警方称黄涉嫌“煽惑他人参与未经批准的集结”、“组织未经批准的集结”及“明知而参与未经批准的集结”。

同日，香港民间人权阵线（民阵）召集人岑子杰宣布，因中国全国人大就香港特首普选的“831决议”5周年纪念日集会游行计划遭警方反对，取消计划。此前一日（29日），岑子杰与“727”元朗游行发起人钟健平称，在香港遭到不明人士袭击。

2. 猪肉涨价：中国CPI高企，顶风进口美国肉，政府补贴

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美国农业部消息称，中国在8月2日至8日的一周，购买了超过了1万吨美国产猪肉，这是中国此前七周以来最大一笔的美国猪肉订单。

中国正对美国展示强硬姿态，却顶着自己的关税进口美国猪肉，实在有难言的苦衷——中国国内猪肉价格一路飞涨，有些地方政府甚至开始通过补贴零售商的方式抑制肉价涨幅。

3. 天则经济研究所被取缔 中国著名自由派智库如何一步步被扼杀

图片版权 Getty Images Image caption 中国经济学家茅于轼是天则所创办人之一。

中国最具影响力的独立经济智库天则经济研究所（天则所）似乎再不能被官方接纳。

北京市昌平区民政局近日决定，取缔天则经济研究所及其下设分支机构。这是继时政杂志《炎黄春秋》后，中国又一处自由思想阵地面临灭顶之灾。

4. 亚马逊雨林：创纪录大火源于天灾还是人祸

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全球最大热带雨林，有"地球之肺"称号的巴西亚马逊森林正遭遇有纪录以来最频繁的火灾。巴西国家太空署（INPE）20日指出，今年亚马逊雨林已发生超过7.2万起火灾，打破历史纪录。蔓延的森林大火，成为全球焦点，各国领袖皆表达关注。

5. 朝鲜脱北女母子"饿死"首尔：悲剧揭示韩国哪些真相

Image caption 生前，她仿佛无形之人；死后，她终于引起了重视

韩星玉是脱北女，为了躲避朝鲜饥荒、梦想过上新生活，千辛万苦逃到韩国。但是，她与6岁的儿子两人却在首尔——亚洲最富有的城市之一——丧命。据信，他们是活活饿死的。

直到两个月后，来收水费的人闻到腐臭，才在公寓内发现尸体。他们家里仅有的食品是一袋红辣椒碎。