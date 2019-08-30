图片版权 Reuters Image caption 国泰往返欧美航线大都飞越中国大陆空域。

国泰航空周三（8月28日）就员工行为守则发出内部公告，称公司对员工“参与非法活动采取零容忍的态度”。并表示，“潜在导致公司声誉受损的活动”可能招致纪律处分，或终止雇佣关系。守则还称，公司鼓励同事互相举报不当行为。

此公告在国泰港龙空勤人员协会主席施安娜被解雇后发布，这是国泰在香港反《逃犯条例》运动中陷入的另一宗争议事件，此举令部分航空界人员及市民担心，香港陷入“白色恐怖”。

本月初，中国民用航空局向国泰发出“重大安全风险”的命令，包括立即停飞参与和支持非法游行示威人员所执飞的内地航班。随后，国泰航空的行政总裁何杲（Rupert Hogg）、顾客及商务总裁卢家培离职。外界质疑，他们是受到压力而“被辞职”。此外，国泰航空还有飞行员因类似原因遭停职。

图片版权 Getty Images Image caption 国泰港龙空勤人员协会主席施安娜

解雇工会领袖

国泰内部公告以“修订的行为准则”为题，署名是国泰人事董事欧永棠。国泰航空企业事务部向BBC中文证实，该公告确为国泰发出，不过，其中有关“举报”的章节并非新增项目。并称，公司“鼓励员工主动提出可影响安全及保安的潜在事宜，并提供充份的保护。”

施安娜称，公司代表拿着三张脸书（Facebook）帖子截图，问账号是否属于她。她在承认之后，公司代表随即宣告解除雇佣关系，并在她追问原因时，告之“不能提供理由”。施安娜在周三（8月28日）晚抗议国泰的集会中称，她只是在脸书中表达了对高层辞职感到失望。如果工会领袖被解雇，没有人会再敢发声。

施安娜对BBC说，“我们从来不知道会发生这种事情。公司在聘用时会考虑我们的背景、是否称职等，但不会过问政治立场，或者在社交媒体上的发言、发布的信息。这根本不公平。”

香港职工会联盟表示，目前已经有至少二十名航空业界人员被无理由解雇或辞退，其中以国泰及港龙的人员最多。国泰港龙航空是国泰航空的全资附属公司。

职工会联盟主席吴敏儿称，施安娜被解雇的决定明显是因为她身为空勤人员协会主席参与“反送中”运动，企图警告其他员工勿采取类似行为。

部分香港航空界人员7月底在机场集会，要求政府回应民间的五大诉求。随后，有七个香港空勤人员工会表态支持８月５日罢工。

国泰表示，终止雇佣的决定都是经过正式审查程序，考虑适用的法规，以及员工能否履行职务等。

图片版权 Getty Images Image caption 有市民称，香港陷入“白色恐怖”。

下一个受影响的公司是谁？

国泰香港员工何小姐对BBC中文表示，她本月初就“清理”了自己的社交媒体，改名及删去所有与示威相关的帖子，并删除多名国泰员工的朋友。

何小姐透露，公司管理层不仅强迫检查多名员工社交媒体账号，还要求员工公开其他同事的账号。

她说，现在国泰人心惶惶，每个人都担心被其他同事出卖，“特别是蓝丝派（支持警察）的上司”。

“这已经不是以前的香港，我们失去工作、失去同事、失去言论自由。”何小姐说。

国泰在28日回应传媒称，“国泰一方面全力支持《基本法》所赋予的一切权利和自由。与此同时，我们亦必须遵守航班飞往及飞越国家及地区、包括中国内地的所有适用法规。”

何小姐因担心秋后算帐不愿意透露个人信息细节。她说，自己曾经参与民阵发起的游行以及航空业发起的“反送中”集会，但从来没有出现过在冲突现场，“连催泪弹和防暴警察都没有见过”。她说，曾经在社交媒体上分享新闻，写上“香港人加油”的字眼。

“我们现在只是参与和平游行集会表态，已经被视为暴徒。”何小姐说，目前并不是考虑转行，而是移民。

“白色恐怖其实会蔓延到不同行业，我做哪一份工作都一样，你看，官媒在骂会计师行，天晓得下一个受害公司会是哪里？”

图片版权 Getty Images Image caption 金融之都香港。

外资企业的艰难抉择

国泰航空于1946年在香港成立，由英国太古集团持有最大股份，中国国际航空公司持有大量股份。

作为亚洲金融中心和贸易中心的香港聚集了大批外资企业。不过，这些企业现在担心未来该如何走下去。

香港风险顾问公司Steve Vickers and Associates行政总裁韦启贤（Steve Vickers）对BBC表示，在香港设立的公司如果和大陆市场联系紧密，它们对未来的决定要考虑，与北京划清界限损害国际市场，还是维护关系保护大陆市场，这是企业面临的重大决定。

前香港海洋公园董事局主席、“兰桂坊之父”盛智文从港英时代起就在香港做生意，建立了香港夜生活娱乐圣地兰桂坊，成为集团主席。他对BBC说，"我在中国住了超过35年，我在那里做过生意，所以我明白那里的规则。如果你想做生意，就要履行规则。"