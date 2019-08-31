香港8.31抗议：暴力升级中的汽油弹、水炮车和催泪水

图片版权 Getty Images Image caption 示威者在路中心放火。

香港成千上万“反送中”示威者周六（31日）不理会警方反对上街抗议禁令，双方再次上演激烈冲突，暴力升级。

示威者频密使用汽油弹和纵火，警方则首次用水炮车发射催泪水和蓝色水柱驱散示威者，并严重谴责示威者“暴力行为”。

接近午夜，在九龙区油麻地站二号月台往中环方向，有伤者头破血流。地铁已经暂停，有救护员准备送他们出去。现场有目击者表示，与油麻地距离两站之隔的太子站三号月台处，乘客被要求离开车厢。五分钟后，有速龙警察冲入车厢，被目击者质疑进行"无差别“袭击市民。

水炮车、汽油弹和催泪水

香港多次发起大规模游行的团体“民间人权阵线”原本计划周六（31日）发起游行，但被警方以安全为由禁止。

但禁令没能阻止大批反送中示威者上街抗议，他们从下午开始占领港岛多处马路，但警方表明，他们的行为是“非法集结”。

多条巴士线因受示威影响改道，附近亦有多家店铺关门。

图片版权 Reuters Image caption 大批示威者不理警方警告集会抗议。

警方自周五起搜捕多名民主派立法会议员和社运人士，被示威者批评是想吓唬示威者和制造白色恐怖，但警方表示拘捕决定与群众活动无关。

示威者表示政府没有回应诉求，但加大力度打压，他们有需要把行动升级。

35岁的示威者Peter对BBC中文表示，政府近日拘捕多名民主派立法会议员及社运人士的做法“十分不公平”，尽管警方禁止今天的游行，但他认为，“这个时候我们更是要走出街头，表达我们的想法，政府想让我们害怕，但这正是我们要出来的理由”。

另一名示威者，17岁的Situs认为警方的大规模逮捕行动让人“极为担忧”，当局现在的战术显示政府正在沦为“暴政”政权，如果不出街正显示他们是向“暴政”政权屈服。

下午5时许开始，双方冲突升级，几百名前线示威者攻击位于金钟的立法会大楼和政府总部，多次投掷硬物和汽油弹，焚烧警方在外围设置的路障。

图片版权 AFP Image caption 香港警方出动水炮车驱散示威者。

警方先施放催泪弹驱散，但许多示威者拾起这些催泪弹还击。警方之后出动水炮车，喷射蓝色液体试图驱散他们。

在傍晚日落后，示威者退守湾仔，使用附近球场的看台座椅设置路障，并用杂物和易燃物点起大火，现场冒出大量黑烟和多次传出爆炸声。消防人员后来到场把火扑救。

示威者之后破坏亲中媒体《大公报》的招牌，水炮车再度在铜锣湾出现对付示威者，向示威者喷射催泪水和蓝色液体。

现场有人中弹受伤需要急救，但未知是被什么击中。

多家香港媒体拍到数名穿着疑似是示威者的男子，手持胡椒弹球枪，被怀疑是警方再次乔装示威者。

警方严厉谴责示威者的“暴力行为”，多次警告停止违法行为无效，所以使用“最低武力”进行驱散。

晚上8时许，有示威者转到尖沙咀一度在弥敦道、海防道一带堵路，警方也施放催泪弹驱散。

“8.31”五周年

8月31日对香港抗议者来说是一个特殊日子。

5年前这一天，中国全国人大常委会公布“8.31决定”，规定香港普选方案会有筛选机制限制参选人，触发民主派及大批市民不满，为之后的占领运动“雨伞运动”埋下伏笔。

香港这个夏天的抗议原本是针对《逃犯条例》，但后来示威者扩大诉求，包括要求成立独立委员会调查警民冲突以及“双普选”，即全民投票选特首和立法会议员。

香港政府发言人31日6时发声明表示，政制发展相关议题极具争议，必须审慎行事，贸然重启政改，将会导致社会更加分化，是不负责任的做法。

发言人称，要展开政改的讨论，社会需要在法理的基础上，在平和、互信的氛围下，以务实的态度进行。特区政府会审时度势，按照《基本法》及全国人大常委会的相关解释和决定推动政制发展。

图片版权 Reuters Image caption 示威者破坏立法会大楼外的设施。

香港局势引国际社会关注

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）周五对香港事态发展感到“非常忧虑”，欧盟希望香港政府可以尊重集会、示威和表演言论的自由。她又指，欧盟会继续向港府传达讯息，并与各方合作避免情况恶化。

美国总统特朗普周五表示，贸易谈判为香港局势降温，因为中方希望达成协议，若以不人道方法处理香港问题将在谈判中处于不利位置，若美国向中方发动贸易战，中方有可能会以更强烈手法回应香港情况。特朗普表示，香港示威者有很强烈诉求，好少会看到二百万人上街示威，希望中国以人道方法处理。

中国央视网发表评论文章称，美国不可能把香港问题与中美贸易谈判挂勾，逼迫中国让步。文章称，中美双方沟通进展顺利，美方就会表示不干涉中国内政；但当事态升级，一些人会把香港问题与中美经贸谈判关联起来。

文章称，“这种立场左右摇摆、表态前后矛盾的做法，让人不难发现：美方这些人并不真正关心香港乱不乱、好不好，而是把香港问题当作筹码，企图在经贸谈判中施压中方，提高谈判要价。”