香港抗议：示威者聚集机场，机场宣读禁制令，警方称将驱散

图片版权 BBC News Chinese Image caption 配戴防暴装备的警员已在机场内列阵戒备。

香港《逃犯条例》修订风波在进入9月之后仍然持续。大批示威者周日（9月1日）聚集香港国际机场客运大楼巴士站一带，防暴警察在机场客运大楼筑起防线戒备。

警方称即将采取驱散行动，并警告示威者“立即停止违法行为及离开”。

有网民发起旨在堵塞香港国际机场运作的示威运动。周日下午1时左右开始，超过百名身穿黑衣的示威者堵塞机场交通，高叫“光复香港、时代革命”等口号，坚持“五大诉求”，包括要求撤回《逃犯条例》修订和成立独立调查委员会等。

香港机场管理局职员在示威者防线前宣读法庭禁制令内容，要求他们离开，但示威者未予理会。

示威者在机场客运大楼与巴士站之间的路段，用行李手推车、铁栏、垃圾桶等杂物筑起路障，又举起雨伞，形成伞阵。现场还有示威者冲击水马，向警员投掷杂物。

大批防暴警察在下午5时左右开始从香港机场路往东涌方向推进，沿路清理马路上的水马。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 示威者用雨伞形成伞阵，试图堵塞香港国际机场地面抵达大厅的其中一个出入口。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 穿黑衣的示威者聚集香港国际机场

图片版权 BBC News Chinese Image caption 示威者用灭火筒制造烟雾

数十名配戴防暴装备的警员和机场特警，在客运大楼内及前往巴士站的路段筑起防线。

警方表示，大批示威者“以大量水马和杂物堵塞航天城交汇处及赤鱲角南路一带的马路，企图瘫痪机场一带的交通。现时机场一带的交通非常堵塞。因应现场情况，警方将会采取驱散行动，并警告示威者立即停止违法行为及离开。”

警方早前声称：“有关示威者正参与未经批准的集结。由于机场的法庭禁制令仍然生效，示威者的行为有机会构成藐视法庭。”

图片版权 BBC News Chinese Image caption 防暴警员筑起防线戒备

港铁已宣布，机铁香港站前往机场的列车服务暂停。

香港运输署总运输主任黎翠莹表示，现时前往机场的机铁服务暂停，以及东涌往机场的巴士服务亦有调整，经路面到机场的车龙亦延至马湾，呼吁市民要留意交通状况和小心忍让。

有市民从东涌市区步行前往机场。亦有抵港旅客因为没有交通工具离开机场，拖着行李步行至东涌。

图片版权 Reuters Image caption 有市民从东涌市区步行前往机场。亦有抵港旅客因为没有交通工具离开机场，拖着行李步行至东涌。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 警员筑起防线

图片版权 Getty Images Image caption 示威者周日堵塞前往香港国际机场的道路交通。

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图片版权 Getty Images Image caption 示威者堵塞前往东涌和香港国际机场的道路，导致前往东涌的单向交通阻塞，车龙一直排到青马大桥。

图片版权 Getty Images Image caption 示威者在香港国际机场巴士站集结

图片版权 Getty Images Image caption 前往机场的乘客（桥下）由于无法搭乘路面交通，被迫走路前往机场；而众多示威者（桥上）围困堵塞香港国际机场。

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图片版权 Reuters Image caption 机场乘客拖着行李箱在示威者人墙中穿行。

图片版权 Reuters Image caption 身穿黑衣的示威者已完全堵塞了香港市区前往香港国际机场的高速公路。

图片版权 Getty Images Image caption 一名航空公司职员试图穿过示威者的人墙和雨伞阵。

图片版权 Reuters Image caption 示威者推走机场的水马，