香港抗议：示威者聚集机场，机场宣读禁制令，警方称将驱散

香港《逃犯条例》修订风波在进入9月之后仍然持续。大批示威者周日（9月1日）聚集香港国际机场客运大楼巴士站一带，防暴警察在机场客运大楼筑起防线戒备。
警方称即将采取驱散行动，并警告示威者“立即停止违法行为及离开”。
有网民发起旨在堵塞香港国际机场运作的示威运动。周日下午1时左右开始，超过百名身穿黑衣的示威者堵塞机场交通，高叫“光复香港、时代革命”等口号，坚持“五大诉求”，包括要求撤回《逃犯条例》修订和成立独立调查委员会等。
香港机场管理局职员在示威者防线前宣读法庭禁制令内容，要求他们离开，但示威者未予理会。
示威者在机场客运大楼与巴士站之间的路段，用行李手推车、铁栏、垃圾桶等杂物筑起路障，又举起雨伞，形成伞阵。现场还有示威者冲击水马，向警员投掷杂物。
大批防暴警察在下午5时左右开始从香港机场路往东涌方向推进，沿路清理马路上的水马。
数十名配戴防暴装备的警员和机场特警，在客运大楼内及前往巴士站的路段筑起防线。
警方表示，大批示威者“以大量水马和杂物堵塞航天城交汇处及赤鱲角南路一带的马路，企图瘫痪机场一带的交通。现时机场一带的交通非常堵塞。因应现场情况，警方将会采取驱散行动，并警告示威者立即停止违法行为及离开。”
警方早前声称：“有关示威者正参与未经批准的集结。由于机场的法庭禁制令仍然生效，示威者的行为有机会构成藐视法庭。”
港铁已宣布，机铁香港站前往机场的列车服务暂停。
香港运输署总运输主任黎翠莹表示，现时前往机场的机铁服务暂停，以及东涌往机场的巴士服务亦有调整，经路面到机场的车龙亦延至马湾，呼吁市民要留意交通状况和小心忍让。
有市民从东涌市区步行前往机场。亦有抵港旅客因为没有交通工具离开机场，拖着行李步行至东涌。