图片版权 BBC CHINESE Image caption 香港中文大学罢课集会现场

香港“反送中”争议踏入第十四周，9月2日是开学日，数以千计大学生和中学生宣布罢课，要求政府回应诉求。

香港教育局反对学生罢课，认为校园不应讨论政治。

过去的这个周末，香港再次爆发冲突， 示威者投掷多枚汽油弹，并包围机场和破坏港铁站。警察出动水炮车发射蓝色水和催泪水，在地铁站抓捕示威者。

自6月中起，香港已有超过1100人被捕，当中包括一些十几岁的中学生，引发外界关注。

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学生罢课表达诉求

周一早上，多家中学门外，学生及校友组成人链表达诉求。

香港行政长官林郑月娥的母校嘉诺撒圣方济各书院，多名中学生带上头盔、眼罩和口罩下跪呼吁罢课。

建制派立法会议员何君尧的母校皇仁书院有过百名身穿校服的中学生，同样以示威者装备在校门外抗议，他们高呼“光复香港、时代革命”的口号。

另一所名校喇沙书院，当学生及校友默站时有人报案，几十名防暴警察一度到场搜查。

下午，包括香港政治团体“香港众志”在内的“中学生罢课筹备平台”在中环爱丁堡广场举行集会，有几百人参加。

“香港众志”副主席郑家朗表示，希望同学在社会困难时刻，积极发声向政府表达诉求。

香港多所大专院校的学生会下午在中文大学“百万大道”举行罢课集会，他们不断高叫口号，部分人戴上头盔等装备。校方早前发声明，称该处集会风险极高，呼吁学生会取消集会。

中大学生会表示，罢课是同学向政权表达不满的自由和权利，理应受到尊重，“无论面对多大的风雨，莘莘学子都不会屈服于高墙之下，我等将会誓死捍卫那免于恐惧之自由”。

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教育局反对罢课

中大物理系三年级学生洪同学对BBC中文说，他采取“先选课再取消”的方式罢课。他认为这是“善用制度”达成自己关注社会运动的宗旨。

他认为应该将这两个多月的“反送中”运动精神在校园里持续下去，恢复“属于香港人的香港”。他希望政府尽快启动“真普选”，并在此基础上善用香港的资源，先保障香港人自己的福利、医疗等民生权益，再考虑大陆人在香港的利益。

香港中文大学政治与行政学教授周保松出席了上午学生会举办的开学礼。他称， 这两个月的 “反送中” 运动可谓是争取 “自由之夏” 的抗争。 他希望同学不要抱着“终极一战” 的心态去抗争，即使最后没有满足诉求，也不意味这次抗争就是“一无所得，或者已经失败” 。要以开放的心态对待不同声音，将多元化带入校园。

香港各家学校对学生罢课反应不一。

据香港媒体报道，有学校早已明言反对学生罢课，并强调即使获家长同意，也会对其作出处分，部分学校警告，学生戴上黑色口罩上课同样会被处罚。

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香港教育局在8月早已多次表明反对任何罢课，不应该利用学校表达政治诉求，局长杨润雄形容，这会“剥夺学生正常学习机会”，如果学生误以为罢课是争取个别诉求的合理手段，罢课肯定不断在校园出现，对学校损害影响深远。

教育局发出的指引提醒教师，若怀疑或发现有学生打算参加涉嫌违法活动，应立即制止及辅导。

但有学校采取较为宽松的处理。一家位于大埔区的中学，教授中文的黄老师对BBC中文表示，校方尊重同学的言论及表达自由，只要家长同意，学校会作出配合，例如为罢课学生提供额外的补课，以及安排老师特别进行心理辅导。

“我不认为他们罢课可以逼到香港政府让步，但你禁止他们和平表达诉求，只会让学生更不满，正如政府限制了和平示威会令局势升级，是同样道理，其实会提出罢课的同学很有主见，而他们很清楚，这样做不代表罢学。”

但他指出，学生仍在求学阶段，会要求学生注意安全，不能做违法的事。

“如果参加有不反对通知书的游行，或是在连侬墙派一下传单，实在没有理由阻止学生参与，但我都会警告他们先把校内的功课做好，如果未来欠交功课或是缺席测验，还是会跟校规处理，这是他们要学会出来社会后要面对的代价。”