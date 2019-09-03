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香港修订《逃犯条例》引发的争议持续。路透社早前取得一段香港特首林郑月娥与商界闭门会面的录音，林郑月娥被指在录音中说，“如果可以，会选择辞职”。在录音流出后，林郑月娥周二（9月3日）出席例行政府高层会议前没有否认录音的真确性，但指出她从来没有向北京政府提出辞职。

林郑月娥在回应传媒提问时说，她有信心她与政府官员帮助香港走出目前的困局，不存在自己想辞职但不能辞的矛盾。她又批评，当时是一个“私人会面”，公开她那个时候的讲话并不适当。

林郑月娥6月时已经宣布暂缓《逃犯条例》的修订，但香港示威者的要求逐渐变成包括加速政制民主化的步伐等五个要求。示威者与警察爆发多次激烈冲突，过去这个星期双方的暴力程度都有升级迹象，至今已经有超过1000人被捕。

示威浪潮期间，多次有香港媒体引述消息报道林郑月娥曾向中国中央政府请辞，但不获北京接受。路透社周一（9月2日）曝光一段录音，林郑月娥被指在录音中说，如果她有选择的话会“深深道歉”，然后“第一件要做的事就是辞职”。

分析人士对BBC中文指出，林郑月娥不会公开承认曾经向北京政府提出辞职，但不能排除录音是她或她的官员故意流出，纾缓示威者对她的不满。

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录音讲话内容是什么？

林郑月娥在录音中以英语发言，期间一度语带哽咽。她在录音中指出，香港的政治危机引起“不可原谅的混乱”，但她处理事件可操作的空间不大，因为随着中美贸易战导致的紧张关系升温，事件已经演变成一个关乎中国国家安全和主权的问题。

她在录音中又说，北京政府没有要求香港政府在10月1日中华人民共和国70周年国庆前解决问题，又指北京政府“绝对没有计划”派解放军平息示威浪潮。

林郑月娥指出，行政长官在宪制上需要同时向香港市民和中国中央政府负责，因此政治上的可操性“十分小”。

香港行政长官办公室向路透社证实，林郑月娥上星期曾经两次与商介人士会面，但都是私人会面。行政长官办公室拒绝透露她在会面期间说了什么。但路透社同时引述三名曾经参加会面的人确认，林郑月娥曾经说过录音里的话。

图片版权 AFP Image caption 香港示威没有平息的迹象。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 一些香港学生发起罢课，要求林郑月娥回应诉求。

“能做的事情很少”

美国约翰霍普金斯大学教授孔诰峰认为，过去已经多次有媒体报道指林郑月娥希望辞职，但被北京拒绝，因此录音没有新鲜内容。至于有评论认为这个录音是她故意流出，他接受BBC访问时形容这是个“合理怀疑”。

“她这样做等于让其他人知道，她并没有固执地拒绝道歉、辞职，而是背后有更强的力量令她无法这样做。”

香港时事评论员林和立也认为，林郑月娥或香港政府内部故意让录音流出的可能性“很大”，目的是为回应外界对她“恋栈权力”的批评，让自己能挽回一点声望。

图片版权 EPA Image caption 林郑月娥在录音中说，示威对她的生活有很大影响，无法出席许多公开场合，甚至不能到理发店理发。

他接受BBC中文访问时形容，林郑月娥的政府已经成为“跛脚鸭”（lame duck），她要做任何事情都要北京批准，而北京却早已明言香港示威者的“五大诉求”全部都不能接受，“因此她能做的事情很少”。

林和立认为，按照中国的“官场惯例”，不会让林郑月娥马上辞职，因为从北京政府角度来说等于显示让林郑月娥当香港行政长官是个“错误”，令它丢面子。但他认为，北京让林郑月娥辞职对解决危机“有好处”，因为她的民望已经十分低，在香港已经没有公信力，但前提是她的继任人“必须得到香港市民接受”。

“这名继续人做任何决定也同样受制北京政府，可操控性十分小，但怎样都比林郑月娥继续留任好，因为她的认受性非常低。”