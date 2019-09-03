图片版权 xinhua Image caption 2015年中俄两国军队进行过登陆演习

中国军队进入俄罗斯参加大规模军事演习，美国官员注意到中国军队派出1600人，30架先进战机参加9月中旬在俄罗斯开始的大型军演。卡内基莫斯科中心高级研究员亚历山大·加布耶夫说，此次演习是中俄加强合作的一种模式，是对美国发出的信号。

在布鲁塞尔的国际关系专家乔纳森·霍斯拉格(Jonathan Holslag)在《南华早报》的报道中说，西方政界人士越来越担心莫斯科与北京关系正在加强。

英国媒体报道说，土耳其和拉丁美洲正在变成俄罗斯和中国的影响范围。这次中俄与中亚国家参加的“中央2019”演习显示，俄中对中亚地区拥有全面的外交控制。欧洲的外交官表示，中俄不断加强安全方面的合作，已经令许多小国感到紧张，特别那些担心俄罗斯军事侵略的国家。

霍斯拉格还说，俄罗斯和中国联手，俄罗斯有丰富的自然资源，而中国具有强大的工业能力，两者加在一起不可避免地对西方构成强大挑战。BBC记者马库斯说，俄中结盟是“华盛顿的噩梦”。

不过美国传统基金会国家安全与外交政策研究所副所长詹姆斯·杰伊·卡拉法诺(James Jay Carafano)认为，中俄虽然在对付华盛顿方面有共同利益，但是他们各有所图，中俄两国的联合不会长久。

不必争取俄罗斯

卡拉法诺在《国家利益》杂志撰文说，对中国和俄罗斯结盟的担心多余，中俄彼此存在许多摩擦，结盟他们都消受不起。

西方战略家认为，华盛顿对莫斯科施加压力，同时打压北京，导致莫斯科和北京走近，最后针对美国形成结盟。因此有分析家认为，要防止俄中结盟，美国应该对莫斯科示好，然后集中力量对付中国。

图片版权 AFP Image caption 卡拉法诺在《国家利益》杂志撰文说：中俄彼此的善意也有限度，他们的全球目标并不协调

不过卡拉法诺认为，美国大可不必去争取莫斯科，因为俄罗斯不一定会让步，而且他们会要价很高，比如要西方解除对俄罗斯的制裁，容忍俄罗斯在乌克兰为所欲为。

他认为，俄罗斯和中国联合面临的主要问题是俄中力量不对称，两国各自的强项和弱项完全不同。例如中国在叙利亚帮助俄罗斯方面，能力十分有限。普京在南海也帮不了中国多大忙，另外在中美贸易冲突中俄罗斯也发挥不了调停作用。

中俄彼此的善意也有限度，他们的全球目标并不协调。他们合作努力越多，其关系就会受到越多利益差异的影响。卡拉法诺以中国在中亚和北冰洋为例说明，在这些俄罗斯主宰的领域，中国参与程度越深，莫斯科的疑问可能就越多。

对于中俄走近还有种不同解释，即北京其实并不寻求战略伙伴关系，中国只是在等待俄罗斯崩溃，北京好介入收拾残局。

半心半意的俄中合作

卡拉法诺认为，中国和俄罗斯有许多共同点，比如他们都是专制政权，都处于欧亚大陆。他们愿意彼此发展经贸关系，都喜欢制定自己的规则，并愿意在他们的合作中忽视自由的世界格局。另外，中俄都愿意同世界那些不受欢迎的政权打交道，比如叙利亚，委内瑞拉等。

俄罗斯和中国互相协调破坏华盛顿的外交动议。例如在联合国安理会，俄罗斯在某些投票中面对来自美国的压力，俄罗斯经常会唱白脸，按照美国的意愿去投票。但俄罗斯知道北京会为他们投否决票。同样当美国依靠北京停止对朝鲜提供支持，北京可以顺应美国的要求，但中国知道莫斯科会继续北京的意愿。

图片版权 Reuters Image caption 俄罗斯自然资源丰富，中国工业制造能力强大，两者结合会对西方形成强大挑战

但是在俄中联盟对美国究竟有多大影响的问题上，卡拉法诺认为，俄中不会联手采取军事行动威胁华盛顿。他们的战略核心是希望对美国不战而胜。如果美国与中国发生军事冲突，俄罗斯会很高兴。反过来也一样，如果美国同俄罗斯发生军事对抗，中国也会感到满意。在这方面他们都不会首先出头。

即使俄罗斯和中国军事联手对付美国，过于沉重的代价也会让他们三思而后行。只要美国保持在全球的战略威慑，中俄军事冒险就会被制约。这就是以实力求和平在这里发挥的作用。

美国会继续强大？

卡拉法诺认为，美国只需要继续推进其压制俄罗斯和中国的策略就会获得收益。美国要让中国和俄罗斯明白，只有尊重美国的利益，他们就会有回报。为此华盛顿要作出更多承担，必须消除莫斯科在欧洲制造不稳定的企图和努力，同时也要努力保持印太地区的自由和开放。他认为美国有能力做到这两点。

他在《国家利益》的文章中说，美国甚至不必离间普京和习近平，特朗普应该继续对他们实行挤压。俄罗斯和中国的摩擦本身会防止他们形成针对美国的联盟。当然美国也可以提醒俄罗斯和中国，过分相信对方十分愚蠢。

图片版权 AFP Image caption 卡拉法诺认为，美国要继续对俄罗斯和中国施压，防止俄罗斯破坏欧洲稳定，遏制中国在印太地区改变现状。图为2017年美国的“卡尔文森”号航母在南海巡航。

他认为普京和习近平的主要利益在于保持其政权生存。美国保持强大压力会让他们没有多少其他选择，只能接受美国强大以及美国会继续强大的事实，俄罗斯和中国必须要面对美国这个强大的现实。美国要让他们明白，只有这种全球平衡才能带来长期的稳定关系。

不过美国能否维持主宰地位已经成为舆论经常性的辩论话题，特别是俄罗斯总统普京和中国领导人习近平近年来越走越近，形成反对华盛顿的强大轴心，进一步引发美国面临挑战的讨论。

澳洲科廷大学的俄罗斯军事专家阿列克谢·穆拉维耶夫（Alexey Muraviev）说，目前中俄合作包括分享情报，联合军事训练。他说，“俄中深化战略联系在今后20年会对西太平洋的地缘政治格局产生冲击。”

当然他也承认，目前俄罗斯和中国不可能形成正式联盟，双方都愿意保持某种独立性。卡拉法诺认为俄中不会在军事上联手对付美国，但也有西方观察家对于俄中目前这种不结盟的状况能维持多久表示怀疑。