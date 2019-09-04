打造“男子汉”：北京的强壮男孩学校
你的器材不支持播放多媒体材料

打造“男子汉”？ 北京男孩学校的新尝试

  • 2019年 9月 4日

北京有一所特殊的“男孩学校”，学校创办人有一个宏大的目标，将柔弱男孩变成“男子汉”。七年来，已有2000多名男孩前来参加培训，培训项目包括美式橄榄球等。但也有批评者质疑，强调男子汉气概是一种性别“刻板印象”，会抑制孩子的天性。

男子是否要足够强壮一直是中国引发讨论的话题。去年，官方媒体甚至批评男性明星中的阴柔之风是“病态文化”。

视频制作：汪宜青

相关主题内容