图片版权 CNA Image caption 香港众志秘书长黄之锋与台湾时代力量党主席徐永明见面。

香港警民冲突持续升温，香港“雨伞运动”学生领袖、政治团体“香港众志”秘书长黄之锋与香港民主派议员朱凯迪等人，9月3日赴台湾进行两天的会面及演讲行程。黄之锋朱凯迪一行赴台湾民进党拜会时，现场有台湾“爱国同心会”十几名成员举着中国五星旗，怒呛黄之锋“滚回去”。

寻求台湾支持

黄之锋抵台当天，当地警方加强戒备。这是因为2017年黄之锋应邀赴台参访，在机场时险遭人殴打，因此警方不敢大意，担心发生暴力冲突。

黄之锋在台行程紧凑，与台湾民进党及本地政党“时代力量”人士见面，并与民间团体民主基金会、光合基金会交流、演讲。他向民进党主席卓荣泰、秘书长罗文嘉及副秘书长林飞帆解说现行香港抗争所面对的大搜捕，并促请台湾政府强化《港澳条例》等相关措施协助赴台港人。

他也与时代力量主席徐永明、台湾立法委员黄国昌和陈惠敏见面，说明港府考虑动用《紧急法》，形同戒严，盼能共同表态反对。

黄之锋在座谈会上称香港和台湾同样面对北京压迫。他表示，过去大家说“今日香港，明日台湾”，但他认为最理想是“今日台湾，明日香港”，期盼香港未来能像台湾一样享有民主自由。

有关此行是否与国民党人士见面？黄之锋9月4日中午向台湾媒体透露，国民党的行程还在安排，希望这次交流能跨越党派。他曾说：“不管是韩国瑜还是柯文哲，香港跟台湾已经是命运共同体，希望台湾不分党派一起支持香港。”

图片版权 CNA Image caption 黄之锋在台湾与太阳花学运领袖，现任台湾民进党副秘书长林飞帆(右一)见面。

而就在黄之锋一行人抵台前，中国大陆党媒旗下的《环球时报》批评黄之锋是乱港分子，认为新生代汉奸毁不了香港，只会自毁人生。该社评形容黄之锋属于汉奸系列的“新生代”，他们像历史上所有的卖国者一样，把死抱外部力量大腿当作自己的生路。

同样在黄之锋访台前，台湾总统蔡英文9月2日表示香港情势已进入关键阶段，国家安全及行政部门应该紧盯香港的动态变化，并评估可能的冲击影响。她强调“协助台商及我国在港民众因应可能的变局。”

台湾《难民法》成焦点

日前投书媒体呼吁台湾完成《难民法》的黄之锋，也再次谈及《难民法》，蔡英文今天（9月4日）出席“国际警察合作论坛”时，针对黄之锋呼吁台湾订立《难民法》向媒体回应表示，现行法律已经足够，可以在必要时提供香港人民协助。而台官方则称，接受难民有待凝聚全民共识。

台湾内政部指出，接受难民是严肃的议题，需要考量人权、经济、社会、文化及国家安全等因素，就如同世界上其他接受难民的国家一样，必须凝聚全民共识。

事实上，台湾行政院提出的《难民法》草案已于2016年7月14日在立法院一读通过，但该草案是以外国人及无国籍人为适用对象，若是中国、香港人士来台申请政治庇护，内政部则将配合主管机关陆委会政策办理。

台湾官方曾表示，香港人若遭政治压迫有政治庇护需求，政府会“个案处理”，但细节并未多做说明。

另外，黄之锋此行并未与蔡英文见面，新加坡《联合早报》4日报导称，多次高喊“撑香港”的台湾执政党民进党不如外界预期般积极，凸显了蔡英文政府对香港问题的拿捏和顾忌，并引用分析指主因是避免主动挑衅北京。

图片版权 CNA Image caption 蔡英文9月4日出席活动受访时表示，会在必要时为香港人民提供必要协助。

支持香港但没有介入

黄之锋也呼吁台湾人10月1日中国国庆时，总动员支持香港，并表示除了台湾，这个月也会赴德国与美国争取支持。

蔡英文9月4日受访时还表示，对于香港人民追求自由民主，是支持而且非常支持，对于我们希望台湾人民，还有世界上更多人对于香港的关心，被曲解为介入，蔡英文强调“没有介入”，会在必要时提供香港人民必要协助。

事实上，黄之锋这次赴台，直至出发前能否成行仍充满不确定性。因为8月30日黄之锋在香港遭到逮捕，法院裁定11月再开庭并批准保释，黄之锋需遵守宵禁令，但可出境参加既定会议行程。

根据台港媒体报导，黄之锋9月3日至4日访台后，将赴德国在柏林墙前发表演讲，再到美国拜访《时代》杂志和《华尔街日报》，9月23日返回香港。