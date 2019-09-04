华为指责美国网络攻击和施压员工的大背景

中国通讯巨头华为周二（9月3日）说，美国政府指示其执法机构“逼迫”，”引诱”华为员工，要他们危害华为。华为还指责美国政府对其发动网络攻击。

华盛顿今年5月以国家安全威胁为由把华为这个世界第二大的智能手机制造商列入制裁名单，切断了美国公司对华为零部件和技术的供应链。美国科技巨头谷歌加入制裁，禁止华为使用其应用软件和安卓操作系统。

美国司法部发言人表示他们不对特定调查置评，但是“在所有问题上，我们的调查符合法律，所有调查对象都享有美国宪法赋予和独立司法保障的权利。”

9月3日中国外交部发言人耿爽提到同华为公司声明有关的问题。耿爽说，“美方在拿不出任何证据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量无端地打压中国企业，这种行为既不光彩，也不道德。”

美国政治司法介入

图片版权 Getty Images Image caption 华盛顿今年5月以国家安全威胁为由把华为这个世界第二大的智能手机制造商列入制裁名单

华为公司周二在新闻发布会上指出，美国政府利用其司法和行政机构以及其他手段干扰华为及其伙伴的运营。

华为的公开声明说，华为的伙伴受到非法搜查，拘禁和逮捕，一些员工在家受到联邦调查局问讯、施压，要他们搜集关于华为公司的信息。

华为的文件显示，8名员工、其中几人是美国公民都遇到了上述问题。他们都是华为公司的中、高层管理人员。

最近的一起事件发生在8月28日，华为美国公司的一名员工说，联邦调查局人员登门要求该人为他们做线人。

但是美国司法部表示联邦调查局不会单独对此发表评论。

路透社报道说，华为没有为上述指称提供任何证据，只是说他们员工向公司作了有关报告。路透社表示不能独立核实华为公司提供的有关信息。

华为公司出示的文件显示，今年以来至少3名华为公司的美国员工受到来自美国执法部门的问询。

除了员工受到美国指称的压力外，华为公司还说美国政府对他们发动了网络攻击，并且动员同华为合作的公司对华为提出不实指称。

图片版权 AFP Image caption 美国和中国这两个世界最大的经济体之间的贸易战已经持续了一年，华为公司已经成为美中角力的标志。

美中贸易战的象征

华为还指责美国有关当局有选择地对已经取得和解的民事案件发起刑事调查，根据所谓的技术盗窃指控发起刑事诉讼。

华为公司说，所有针对华为的刑事诉讼都没有涉及华为的核心技术，美国政府作出的任何有关指控都缺乏充分的证据。

华为的上述声明是针对《华尔街日报》的相关报道而做出。该报道说，美国司法部正在调查华为盗窃智能手机相机专利的指称。

美国和中国这两个世界最大的经济体之间的贸易战持续一年，华为公司已经成为美中角力的标志。

周一（9月2日），美国同波兰签署5G技术的合作协议。协议称，所有国家都必须确保“可靠的供应商”参与网络建设、确定供应商“是否受外国政府的控制”。

虽然协议没有点明，但普遍认为这是针对华为公司。

中国外交部发言人耿爽周二在回答有关问题时说，奉劝美方不要高估自己的造谣能力，也不要低估别人的判断能力。他还说，在5G网络开发与合作中搞政治化和歧视性做法，违背了公平竞争的原则，也不符合国际社会共同利益。