图片版权 MOMO Image caption 应用软件ZAO会不会对国家安全构成威胁？

一款名为“ZAO-逢脸造戏”的应用软件使用AI人工智能技术风靡中国，用户只需要一张正脸照，就能将自己替换为影视作品当中的人物。这款换脸APP迅速走红中国社交网络的同时，也引起巨大争议。

ZAO于8月30日正式发布，广受欢迎，一度登上苹果应用商店中国区免费下载榜榜首，其服务器也因用户激增数次崩溃。

但随之而来的是外界对版权、隐私、信息安全等问题的担忧，有人指责ZAO的用户协议导致过度收集用户信息和过度攫取用户授权，或担心换脸视频会被用于破坏人脸识别系统。

9月3日，ZAO运营团队就争议发布致歉声明，修改了此前的用户协议。

ZAO隶属于中国长沙深度融合网络科技有限公司，法定代表人为中国社交软件陌陌联合创始人兼游戏业务部总裁雷小亮，ZAO实为北京陌陌科技有限公司旗下产品。

9月3日同一天，针对媒体公开报道和用户曝光的ZAO用户隐私协议不规范，存在数据泄露风险等网络数据安全问题，中国工业和信息化部网络安全管理局对北京陌陌科技有限公司相关负责人进行了问询约谈。

由于“刷脸支付”、“刷脸解锁”在许多中国城市已成日常，ZAO的走红还进一步引发了用户对支付风险和财产安全的担忧。

对此，中国互联网巨头阿里巴巴和旗下支付平台支付宝作出保证，目前网上制作的换脸视频无论多逼真，都无法突破“刷脸支付”的面部识别系统。

图片版权 MOMO/WEIBO Image caption ZAO将用户的脸映射到已有素材库里的视频中。

ZAO是什么？争议由何而来？

ZAO是一款使用AI技术换脸的应用程序，它将用户提交的正面自拍映射到影视节目的剪辑片段中，替换人物角色的脸，生成逼真的视频。

这一类使用人工智能技术进行人脸进行替换的技术被称作Deepfakes（深度造假），所用到的算法于2017年被开发。但该技术后来被用于将色情电影角色的脸部替换为明星面部，引起巨大争议。推特、Gfycat和Reddit等社交媒体网站都禁止了AI换脸色情视频。

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ZAO迅速走红的同时，一些用户注意到，其用户协议中包含的多项条款都隐藏法律风险。

例如，用户进行视频换脸操作同时就意味着，同意或确保肖像权利人授予ZAO及其关联公司全球范围内“完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利”，包括但不限于：人脸照片、图片、视频资料等肖像资料中所含的肖像权利人的肖像权，以及利用技术对肖像权利人的肖像进行形式改动。

用户必须同意用户协议后才能使用ZAO的换脸功能，ZAO借此不光免费获得了用户上传照片中肖像信息的使用权和转授权，还将侵权的风险转嫁给了用户。

香港《南华早报》引述专家意见评论称，这样一来“软件开发者有权在未经用户进一步许可的情况下将该授权转让给任何第三方。”专家认为，这违反了中国大陆的法律。

在用户协议条款引发大量争议后，ZAO运营团队公开致歉，声称”不会存储个人面部生物识别特征信息“，并修改了用户协议，新版用户协议删除了上述引来争议的表述。

但是，中国社交平台微信迅速屏蔽ZAO，以安全风险为由，禁止用户在微信平台上上传ZAO换脸视频。

这款APP的火爆程度可能也超出其运营团队的预期，ZAO新浪微博的官方帐号表示，ZAO在8月份花了700万租服务器，但上线第一晚就已经消耗了每月服务器容量的三分之一。

8月31日上线第二天已有用户抱怨服务器速度太慢，其微博官方账号表示“心累”，服务器已进入满负荷状态。

图片版权 MOMO Image caption ZAO正式发布后，一度登上苹果应用商店中国区免费下载榜榜首

ZAO生成视频能否突破“刷脸支付”？

出自中国的支付宝是全球最大移动支付平台，拥有超过8.7亿用户，它向用户保证，ZAO创建的视频无法突破其刷脸支付系统。

许多支付宝用户通过刷脸支付，甚至可以在商店或餐厅消费时，直接看向摄像头进行人脸识别，完成支付。

开发支付宝的中国阿里巴巴集团表示，刷脸支付使用了复杂的算法，以确保不被静止照片或换脸视频所蒙蔽。

支付宝在其新浪微博账户表示：“目前，网上各类换脸软件有很多，但不管换的有多逼真，都是无法突破刷脸支付的。”

“在进行人脸识别前，也会通过软硬件结合的方式进行检测，来判断采集到的人脸是否是照片、视频或者软件模拟生成的，能有效地避免各种人脸伪造带来的身份冒用情况。”

ZAO运营团队也在声明中表示：使用其应用软件不会产生支付风险。

“刷脸支付安全门槛极高，仅通过一张照片实现的"换脸"技术完全无法突破刷脸支付的安全系统。权威支付平台也均从专业技术角度，强调‘换脸’完全不可能威胁支付安全，”ZAO运营团队说。

图片版权 Getty Images Image caption 支付宝是全球最大的移动支付平台。

媒体关注点

外界对该应用程序的担忧引起了中国媒体的关注。

《新京报》的一篇评论提出疑问：好玩的AI换脸，也可能威胁国家安全？

文章表示，尽管ZAO软件暂时还没造成实际上的危害，但具有潜在危害：“有手机号，有面部图像，通过技术合成，犯罪分子可以替你和你家人通话了。”因此，“有必要及早以明确的法律条款予以规范。”

《广州日报》的一篇社论说：“换脸视频虽好玩，但潜在安全风险不可忽视。”

《澎湃新闻》发表文章《ZAO火爆却注定短命背后：换脸攻击一直都存在？》，当中提到“由于人工智能技术所具有的高度的不确定性、创新性和复杂性，面对千变万化的应用场景，目前想要所有乱象得到根治也绝非易事。”

“毕竟技术本无罪，全看使用技术的人想拿它做什么。目前来看，更重要的是相关AI企业应该坚守自身底线。”