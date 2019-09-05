林郑月娥撤回《逃犯条例》修例：众口难调之举

图片版权 EPA Image caption 林郑月娥多次强调，建议和撤回修订《逃犯条例》的决定都是由香港政府作出，与北京政府无关。

香港特首林郑月娥回应正式撤回《逃犯条例》修订的决定，形容自己没有改变之前的决定，因为修订工作早已在6月停止，又重申应该以现行机制处理针对警察在示威浪潮中的投诉，不用另外设立独立委员会调查事件。

林郑月娥星期四（9月5日）会见传媒时重申香港政府“四大行动”的重点，包括政府官员在立法会10月复会后，就会提出撤回修订建议，又强调会与持不同意见的人士作直接对话。

香港因《逃犯条例》修订建议触发的示威浪潮持续，已引发严重的警民冲突，至今超过1,000人被捕。林郑月娥在记者会期间多次强调，她撤回修例是为了停止暴力，让香港社会回复平静，没有提及会否引用紧急法例处理示威浪潮。

她又指出，撤回修例的建议与当初提出修例建议一样都是由香港政府作出，并多次强调，北京政府对她在修例风波中的决定都表示“理解、尊重、支持”。

林郑月娥周三（9月4日）傍晚以电视讲话宣布“撤回”修例，回应了示威者的第一个诉求，但不论是泛民主派、示威者还是建制派都不满她的决定。一方认为示威的焦点已经转移到警察被指滥权的问题，林郑现在才撤回修例是“太迟”；另一方则认为她不应向暴力示威浪潮低头。

“太迟、太少”

林郑月娥周三宣布撤回修例建议后数小时，由一些示威者组成的“民间记者会”随即批评她的回应“太迟、太少”，不会接受。其中一名代表罗先生表示，除非林郑月娥满足“五大诉求”，否则示威者都不会接受。

“五大诉求”是要求香港政府正式撤回《逃犯条例》的修订、释放被拘捕的示威者、承诺不会起诉他们、成立独立调查委员会调查警民冲突、取消把6月12日警民冲突定义为“暴动”和尽快实行“双普选”。“双普选”指在香港普选全部立法会议员和行政长官。

“民间记者会”罗先生指出，林郑月娥撤回《逃犯条例》的修订，证明示威行动有效，形容这是香港示威行动的“转折点”，而不是终结。

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香港的建制派大多对林郑月娥的决定表示支持，其中民建联主席李慧琼虽然认为撤回的决定“来得太迟”，但认为措施和方向有助社会走出困局。

但许多建制派的支持者不满林郑月娥向示威者让步。亲政府网络媒体HKG报的社交网站有许多留言批评，称林郑月娥“没有能力”当特首，认为她的做法浪费香港警察过去多个月处理示威浪潮的努力，又指示威者不会因为撤回修例建议而停止行动。

图片版权 Getty Images Image caption 林郑月娥的决定在泛民和建制派都受到批评。

示威行动会平息吗？

香港民主派回应林郑月娥撤回修例建议时重申，示威者的五个要求“缺一不可”，声言将继续抗争。

示威者也似乎没有因为林郑月娥的宣布而改变示威计划。据网络上流传的讯息显示，示威者周六（9月7日）会继续在香港机场举行“不合作运动”。多家中学的学生同时也继续罢课行动，要求香港政府回应示威者其余的诉求。

建制派议员叶刘淑仪接受BBC中文访问时形容，撤回修例的举动“正面”，但不会令所有人满意，“示威浪潮由多个原因引起，包括不满香港贫富越来越悬殊、房屋问题和政治制度等深层次问题。”

香港中文大学政治与行政学系副教授马岳早前也向BBC中文指出，他认为林郑月娥撤回《逃犯条例》的修订对香港的局势没有太大的影响。

“但我想现在的焦点已经转移到警察暴力那方面，警察被指殴打市民和示威者已经触发很大民愤，现在才说‘撤回’比没有好，但我相信实际上对平息民愤的影响不会很大。”