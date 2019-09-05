新晶体提高激光性能 或促进中国定向能武器

中国的研究人员说，他们合成了一种新晶体，有可能大幅度提高民用和军用激光的性能。

中国科学院福建物质结构研究所的毛江高教授说，这种结晶材料锗（硅）酸盐倍频晶体（CBGO）以前所未有的效率能把低能光线转变成高能激光。

《南华早报》报道，毛江高的研究团队在实验中使用了几种晶体。同广泛使用的磷酸二氢钾(KDP)相比，CBGO结晶在把红外线激光转变成更高能的绿色激光。

毛江高说，它的性能已经创下纪录，这也就是为什么他们认为这种新晶体很有潜力。他们的研究发现已经在德国的《应用化学》周刊上发表。研究人员说，CBGO结晶可能会解决限制激光性能的问题，即激光驱动需要巨大的电能。

因为现有的技术把低能光线转换成高能光线的效率不够高，因此激光设备往往需要消耗巨大的能量，这也是为什么激光武器没有投入广泛使用的主要原因。

图片版权 Xinhua Image caption 早在2012年美国洛克西德马丁公司就在实验中用激光武器摧毁了一发从1.6公里外飞来的导弹。

将两种低能光子和在一起能产生高能激光，这就是激光倍频。而CBGO这种非线性光学晶体，能够令穿透晶体能量发生剧变。研究人员发现这种晶体能够让激光频率增倍。激光频率越高，携带能量就越大。

激光武器耗能问题

因此许多军用和民用激光应用设备都需要高能激光。这包括用来摧毁导弹和无人机的定向能武器。

虽然福建物质结构研究所的研究人员希望CBGO晶体的研究能够找到解决激光巨大能源消耗的办法，但是美国著名科技杂志《大众机械》刊登文章说，目前CBGO晶体激光的一个问题仍然是需要大量能源。

《大众机械》刊登文章说，毛江高及其他研究人员仍然要面对这个自1960年代以来就困扰科研人员的问题。激光武器没有进入军事领域不是因为无法实现，而是因为可行性差。

文章说，激光武器需要大量能源通常意味着热处理的问题，这种问题引起光线质量下降。这也是美国海军目前唯一的LaWS舰载激光武器遇到的问题。

中国激光武器研发

图片版权 xinhua Image caption 中国在激光研究领域处于世界前沿（上海超强超短激光实验装置大厅）

中国海军正在测试新型定向能武器。最近中国媒体报道了一种用于反导防御的陆基和舰载激光炮。

2018年《南华早报》就报道过中国正在研发的"观澜号"反潜作战卫星。这种卫星发射绿色激光穿透海面下500米深处探测水下目标。除了反潜用途，“观澜号”卫星还可以用来进行海洋监测活动。该卫星项目的研究人员说，如果研发成功，这种技术将使海洋的上层水体变得“近乎透明”。

中国官方《环球时报》报道，今年8月中国在俄罗斯首都莫斯科航空展览会（MAKS）上，中国航天科工集团展出了名为LW-30的激光武器。该武器系统利用定向高能激光拦截不同的控制目标，诸如光电导航设备，无人机，制导炸弹，和迫击炮弹。

激光晶体研究的前沿

报道说，中国正在晶体研究方面处于世界领先地位，由于中央政府大力投入，激光设备中最经常使用的晶体都是由中国科技人员研发出来的。

《南华早报》报道引用北京大学激光工厂研究所李强教授的话说，发现CBGO结晶令人鼓舞，但是其成功与否不仅要取决于它的效率，而且要取决于机械强度，对耐受激光损害的性能，以及在诸如高湿等极端环境下的稳定性等。

他说几十年来激光研究中使用过许多晶体，但是只有少数进入应用，这是个风险极高的领域。他说中国在激光晶体领域取得领先不是因为幸运，而是因为几代科研人员经历无数次失败的不懈努力。