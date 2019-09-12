旺旺集团在《外国代理人登记法》争议中向BBC阐述己方立场

台湾近来因为有关“反红媒”抗议以及总统蔡英文早前宣示将通过《外国代理人登记法》而引发的争议在继续。抗议者所谓“红媒”指的是被认为有亲中立场和与中国大陆商业关系密切的台湾媒体。

台湾立法院预期9月17日开议，执政民进党党团已将“代理人”列为优先法案。

图片版权 Want Want Group Image caption 旺旺集团副董事长胡志强在高雄的一次国际会议上讲话

“代理人”立法争议巨大。台湾国民党多名立委批评这一法案对国家安全、政治宣传的定义模糊，戕害新闻、言论自由，将衍生重大争议。也有台商担心受到影响。

此前，BBC中文也有报道过6月23日台北反“红色媒体”的示威游行以及台湾的“反红媒”争议；当时游行抗议者把抗议对象，指向旺旺集团麾下的媒体。

日前，BBC中文通过书面形式访问了旺旺集团。旺旺集团副董事长胡志强针对相关问题阐述了集团的立场和主张。

BBC：旺中集团和中天电视此前被指采取亲中立场并通过被形容为给韩国瑜先生不成比例曝光度的报道方式影响了去年的选举结果。请问贵公司对此指称有何回应？

胡志强：我们集团长久以来的信念就是“真道理性，真爱台湾”，我们深信两岸好，台湾才会好，只要是对两岸人民有利的事，我们都会支持。旺旺中时媒体集团或中天电视就是秉持着这个原则，以专业的态度经营媒体，在各项选举的过程中，尊重编辑部门的决定，即使部分候选人的曝光度较高，那也是以满足读者或观众知的需求为考量。至于选举的结果，则是选民的决定，非媒体所能左右。

BBC：国家通讯传播委员会（NCC）曾有对旺中集团麾下的中视、中天新闻台罚款的决定，并最近表示对中视和中天是否威胁国家安全展开调查。这种结果，对贵公司在台湾的运营有何影响？

胡志强：关于本集团中视及中天新闻部分报导内容，被主管机关国家通讯传播委员会(下称NCC)裁罚乙事，我们经检视报导内容与裁罚理由，对于可归责于记者或编辑的疏失，已着手进行改善，但是部分裁罚案件，我们认为NCC的认事用法，容有讨论空间，也已依法提起行政诉讼，以维公司权益。

我们要强调的是，中视、中天至今并未被以威胁国家安全的理由遭到调查，部分有心人士刻意抹黑本集团，我们已经发表严正声明予以驳斥，并已提起诉讼，不容以莫须有的指控，企图干扰媒体的经营。民主自由是台湾的核心价值，维护言论自由及新闻自由，是全民的责任，做为第四权的媒体，我们将持续监督政府，保护人民权益。

BBC：旺中是否有合作参与到政府方面的调查？旺中集团的立场是什么？

胡志强：贵公司显然受到错误讯息误导，截至目前为止，我们并没有被要求参与政府的调查。至于未来若主管机关正式立案启动相关调查，我们当然会在合法保障自身权益下全力配合。我们对台湾的法律制度还是有信心的，更相信我们正派经营的做法绝对经得起考验。

BBC：近几星期来，贵公司对台湾推出与美国类似的外国代理人登记制度的有关呼吁作出了反驳。您反对此法吗？如果反对，可否告知主要理由？

胡志强：台湾当局拟推动的代理人制度法案，不能与美国的FARA 制度相提并论。美国是在开放本国人担任外国代理人前提下，订定FARA，规定外国代理人需登记并接受管理。但台湾无意开放本国人担任外国（境外）代理人，制定FARA的目的在管理所谓境外代理人，至于所谓境外代理人的定义、境外代理人行为的构成要件，都未见具体的说明。法案一旦轻率通过，将对台湾的新闻自由与言论自由造成重大伤害。

退而言之，此类法案目前为止也只有在美国和澳洲实施，相信乃是因为社会上仍有不同意见与众多忧虑考量所以仍然搁置着。

我们坚决反对这种带有意识形态的法案被政府通过施行。

BBC：旺中集团在台湾的未来发展方向是什么？有继续扩展业务的计划吗？如果有，目前的各方压力是否影响到业务层面？

胡志强：旺旺中时媒体集团将会持续在台湾深耕发展。尽管我们和大多数媒体一样，正面临沉重的经营压力，但我们仍然不断在尝试做数位化与创新的努力，希望为台湾广大阅听大众提供在新闻、政治、财经、社会、艺文、娱乐等各个面向的信息服务。

我们同时期盼发挥社会公器的影响力，对政府起到监督作用。尽管我们面临许多压力，不管是在两岸互通与交流方面，还是在商业合作方面，但都不会改变我们的经营理念和方向---也就是真道理性，真爱台湾，呼吁“爱台湾，就是要让台湾人日子过得更好”。