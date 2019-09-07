林郑月娥撤回《逃犯条例》修订、黄之锋访台、英国无协议脱欧与本周更多好故事

图片版权 Reuters Image caption 林郑月娥与丈夫林兆波（图左）长子林节思（图右）。

9月的第一周，香港特首林郑月娥9月4日宣布撤回《逃犯条例》修订草案，震撼各界。但是，示威者是否就此放弃抗争尚无定论。同时，香港民主派领袖之一黄之锋9月3日访问台湾，对于蔡英文政府是否会针对香港情势订立难民法，外界评估仍有保留。同时，英国脱欧进程在议会继续延烧，新任首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）面对党内外反对者众，他的脱欧计划仍艰困进行。最后，英国王室的夏洛特小公主9月5日上学照片曝光，成为政坛喧嚣之外让众人会心一笑的影像。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 林郑月娥宣布撤回《逃犯条例》修订

图片版权 BBC CHINESE Image caption 9月2日香港中文大学罢课集会现场

香港行政长官林郑月娥9月4日发表电视讲话，宣布正式撤回《逃犯条例》修订，但拒绝成立“独立调查委员会”，认为必须按照现时的机制处理针对警察在示威浪潮的投诉。她指出，香港政府将会实施四项行动：

政府将正式撤回《逃犯条例》修订，在立法会复会后动议撤回修例建议，以“完全释除市民的疑虑”；

增加两名监警会成员，包括前香港大律师公会主席林定国；

特首和其他香港政府高官会走入社区和市民对话，让不同政治立场的人直接把他们的不满说出来，寻找解决方法；

香港社会目前的矛盾反映了当地“长期积压的政治、经济和社会问题”，例如房屋、土地供应、青年人机遇、公众参与政府决策等。 她会邀请专家和学者就社会“深层次问题”进行独立研究和检讨。

香港中文大学政治与行政学系副教授马岳接受BBC中文访问时指出，如果林郑月娥在6月爆发大规模游行时就撤回修订建议，整场抗议运动不会发展到现时阶段：“但我想现在的焦点已经转移到警察暴力那方面，警察被指殴打市民和示威者已经触发很大民愤，现在才说撤回比没有好，但我相信实际上对平息民愤的影响不会很大。”

2.黄之锋访台 台湾对订立难民法及政治庇护仍持保留态度

图片版权 CNA Image caption 黄之锋赴台湾进行两天的会面及演讲行程

香港警民冲突持续升温，香港“雨伞运动”学生领袖、政治团体“香港众志”秘书长黄之锋与香港民主派议员朱凯迪等人，9月3日赴台湾进行两天的会面及演讲行程。黄之锋朱凯迪一行赴台湾民进党拜会时，现场有台湾“爱国同心会”十几名成员举着中国五星旗，怒呛黄之锋“滚回去”。

黄之锋在台行程紧凑，与台湾民进党及本地政党“时代力量”人士见面，并与民间团体民主基金会、光合基金会交流、演讲。日前投书媒体呼吁台湾完成《难民法》的黄之锋，也再次谈及《难民法》，蔡英文今天（9月4日）出席“国际警察合作论坛”时，针对黄之锋呼吁台湾订立《难民法》向媒体回应表示，现行法律已经足够，可以在必要时提供香港人民协助。而台官方则称，接受难民有待凝聚全民共识。

3.英国首相约翰逊遭遇党内哗变 议会争取立法阻止硬脱欧

图片版权 EPA Image caption 英国首相约翰逊表示，如果他被迫向欧洲提出延迟脱欧的要求，他将提前大选。

英国在2016年6月全民公投决定离开欧盟3年后，至今仍然不清楚下一步将如何进行。保守党首相约翰逊呼吁议员支持10月15日提前举行大选动议。他在议会提出的这项动议需要三分之二的议员的支持。

但是，最大的反对党工党以及苏格兰民族党和自由民主党都表示不会支持这项动议。议会下院周三（4日）投票通过了一项阻挡“无协议脱欧”的议案，旨在迫使保守党政府将脱欧推迟至2020年1月31日，除非今年10月19日前议会投票通过政府与欧盟达成的脱欧协议或无协议脱欧。

4. 英国王室：夏洛特小公主上学第一天

图片版权 PA Image caption 和老师握握手

又是一年开学季。英国王室的夏洛特小公主9月5日首日于Thomas's Battersea小学上学，萌照一如既往、迷倒一众王室粉丝。

一早，爸爸剑桥公爵、妈妈凯特王妃和哥哥乔治王子一起送小公主去学校。乔治王子从2017年起也开始在这里上学，现在是二年级。夏洛特小公主今年四岁，就读"学前班"。

Thomas's Battersea位于伦敦西南，是一家私立小学，距离剑桥公爵一家的伦敦宅邸肯辛顿宫只有几英里。学校共有大约560名学生，年龄在4-13岁之间。学费每人每学期6429英镑，不过一家中第二个孩子入读，学费有所减免，为每学期6305英镑。夏洛特是英国王位第四顺位继承人。