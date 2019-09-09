图片版权 Reuters Image caption 特立普的经济顾问库德洛（右）警告说，美中贸易战类似1980年代里跟总统时期对苏联的冷战，是一场旷日持久的较量。

周五（8月6日）美国总统特朗普说，中国正在承担贸易战的代价，但是其高级顾问说，美中这两个经济超级大国的争斗可能会进行很多年。

白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）警告说，美中贸易战类似1980年代里根总统时期对苏联的冷战，是一场旷日持久的较量。他说虽然他没有经历冷战过程的全部，但是经历过很多，经过数十年美国才战胜了过去的苏联。

早在1995年美国的中国问题专家沈大伟（David Shambaug）就撰写题为“美国和中国：一场新冷战？”的文章，对中美对抗发出过警告。东南亚事务评论员亨特·马斯顿（Hunter Marston）在美国《外交政策》杂志撰文说，哈佛大学肯尼迪政府学院的著名学者格雷厄姆·艾利森也发表文章作过类似警告。

美国政治评论员罗伯特·D. 卡普兰今年初在美国《外交政策》杂志上撰文也曾说过，美中的争夺将持续数十年。他说只要华盛顿有足够耐心，最终将会获胜。

美中关系无可能改善？

Image caption 评论说，里根时期面对的是有全球野心的苏联；特立普时期的中国的近期目标是争夺地区主宰。

卡普兰曾在2005年就撰文讨论美国如何对抗中国的问题。他说美国同中国的军事角力将是21世纪的决定性事件，未来中国将会成为比俄罗斯更可怕的对手。他说这个未来已经到来，而且不亚于一场新冷战：中国电脑经常性地侵入美国军舰的维护保养记录，五角大楼的人员记录，还使用其他具有战争性质的手段。

不管美中两国能否达成贸易协议，中美关系今后只会变得更糟。新冷战由许多因素决定，美国的将军和战略家都十分明白。商界和金融界的人们仍然不愿意承认这点，因为世界最大的两个经济体进入冷战的新的负面的地缘政治原则会影响市场，让市场付出代价。

虽然许多评论说美中关系紧张加剧，华盛顿在印太地区加强联合盟友对付中国扩大的影响力，例如最近美国海军同东南亚国家海军在南海和暹罗湾进行演习，但是东南亚事务评论员亨特·马斯顿认为用冷战模式描述今天的美中地缘政治现状并不贴切。

他认为如今的世界安全环境远比冷战时期更温和，另外许多中等强国处于自身利益考虑，通过运用其权力和影响力，对大国竞争格局产生很大影响。例如东南亚地区，在冷战时期一度处于热战的核心，现在也是美中影响的交汇点，但是那里的力量关系已经同冷战时期不可同日而语。

冷战，多米诺骨牌

图片版权 AFP Image caption 分析说，习近平上台后，中国从邓小平时期开始的“软权威主义”走向“硬集权主义”，因此中国同美国对抗加剧。

用冷战模式看美中竞争会局限美国的战略思维，甚至会让美国人重蹈冷战覆辙，把东南亚国家当作多米诺骨牌，怕他们一个个倒下（倒向中国），而没有把东南亚国家看作利益多样化的独立自主的合作伙伴。

另外亨特·马斯顿还认为，如今的国际安全环境远比冷战时期平和，美中竞争关系远非叙利亚和也门战乱，并没有人道主义危机以及大批人员流离失所，美中关系到目前为止一直是非暴力，竞争主要局限在经济和技术领域。而相比之下，在冷战时期，美国同苏联在阿富汗展开代理人战争，美军卷入朝鲜和越南战争。

就东南亚来说，马斯顿认为，在冷战时期，越南战争始于越南的反殖独立斗争。但是今天，即使最弱小的东南亚国家在竞争大国之间的生存能力也比冷战时期的越南要强。如今美国和中国影响其他国家内部事务的方式已经远非冷战时期美国苏联那般粗暴而且具有破坏性，这要部分归功于国际法，数码技术和互联网普及。

Image caption 美中关系同冷战时期的美苏关系有很大不同，现在没有代理人战争。冷战时期美国甚至直接卷入朝鲜战争和越南战争。

网络技术加剧对抗？

当然信息技术和互联网发展在罗伯特·D·卡普兰看来却是导致美中对抗的潜在因素。他认为习近平上台让中国从“软权威主义”走向“硬集权主义”。网络技术发展使美中同处于一个数码生态系统，按键之间中国就能侵入美国的商业和军事网络，反之亦然。美中边界被拉近，太平洋不再能隔离开两个大国。

不过马斯顿说，中国的目标和当初苏联的野心有很大不同。尽管习近平提出“利益共同体”的设想，并大力推行耗资一万亿的“一带一路”基建计划，但是中国的近期目标最多是地区主宰，而非全球霸权。即使有人说习近平的“中国梦”是要复兴中华帝国，取代美国的地区主宰，那也同当初苏联的全球战略目标相去甚远。

而在中国觉得有足够力量为地区提供安全之前，中国仍然是美国主宰秩序的受益者，尽管这是一种逐渐衰落的美国主宰。美国仍然为亚洲带来某种稳定和公益，中国并不否认这一点。