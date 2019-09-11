台湾政论节目新玩法：讽宪法、办“春晚”

图片版权 Eye Central Television/Youtube Image caption 《眼球中央电视台》节目以讽刺口吻阐述两岸政治及时事议题而走红。

“各位好，这里是眼球中央电视台新闻频道，欢迎您走进本节的新闻直播间”，字正腔圆，并刻意卷舌或带点儿化音，模仿中国中央电视台（CCTV，央视）报道形式，这是台湾《眼球中央电视台》“央视一分钟”节目的开场白。

该网路节目出自于年纪不到30岁的台湾团队，他们自诩为中国“官媒”，以反讽《中华民国宪法》法条、主张为主轴，嘲讽政治人物，及以讽刺口吻阐述两岸政治及时事议题而走红两岸。

本名陈子见的节目主持人“视网膜”接受BBC中文采访，称节目是希望突显《中华民国宪法》和台湾现实的反差。

学者称，该节目给对政治现况感到无力的台湾人宣泄出口。通常在威权体制下，政治嘲讽或谐讽的节目都会很特别受欢迎，过去台湾也曾有多档类似的电视节目，随着网络兴起，不同形态的政治嘲讽也再次走红。

“沦陷区与自由地区”

图片版权 Eye Central Television/Youtube Image caption 《眼球中央电视台》邀请了台湾总统蔡英文拍摄短片祝贺新年快乐。

陈子见在《眼球中央电视台》节目上以反讽的口吻针砭两岸时事。

以近期的香港示威事件为例，主播称香港为“中华民国香港特别沦陷区”，并称大陆为“沦陷区”，台湾是“自由地区”，并称大陆民众为“灾胞”。但另一方面，这个节目反对“台独”及同志婚姻。

2017年中华民国国庆的特别节目，更邀请台湾知名资深主播盛竹如，他说：“万恶共匪的窃据之下，失去千万平方公里，中华民国首都南京在共匪的破坏下也不再是中国首屈一指的城市了。”

图片版权 Eye Central Television/Youtube Image caption 《眼球中央电视台》以反讽《中华民国宪法》法条、主张为主轴，嘲讽政治人物。

该节目更在中国农历新年时，仿照中国大陆“央视”举办了“春晚”活动，还邀请到台湾总统蔡英文拍摄短片祝贺新年快乐。

另外，主播后方的背板是以中华民国国旗作为背景的地图，其中包含现今中华人民共和国的领土。

这些反讽调侃风格的表演受到网友欢迎，脸书上近三个月的影片，每期观看次数平均约30万至50万，近期有关香港的视频观看次数更突破了350万，至于YouTube上影片的观看数，几乎都有40万次。

今年25岁的陈子见透露，2015年曾到福建泉州参加交流活动，意外看到中国央视黄金档新闻节目《新闻联播》，觉得太有趣。

加上在当地博物馆看到中华民国国旗及民国初期的展品，回台湾后决定拍摄模仿《新闻联播》的影片，开始制作网络节目，隔年于2016年开播的《眼球中央电视台》意外在网络上大受欢迎。

图片版权 AFP Image caption 中国《央视》黄金档新闻节目《新闻联播》

陈子见将其节目定位成“包装过的评论”而非一般新闻节目。他对BBC中文表示，节目没有政治立场，只希望呈现各方声音，并强调不会去支持哪个政党，他说：“这样太狭隘，因为针对不同议题会有不一样的看法，没有要宣扬或传递任何观念。”

陈子见表示，有时候某个议题看似偏向某个政党，有可能是因为团队认同的价值或观点，光谱比较贴近某个政党，但并不代表就是支持该党派。“因此观众有时会有点错乱，有时候‘黑蓝’（国民党），有时‘酸绿’（民进党）。”

他说明，节目主轴是要呈现《中华民国宪法》的荒谬之处，与现在有很大的不同。像是中华民国领土至今仍不清楚，团队对于宪法的理解也不同，有些人认为矛盾，有些人则接受法条论述。

陈子见所指的是《中华民国宪法》称“中华民国领土依其固有之疆域”，但却未定义固有疆域的界定，台湾大法官曾在1993年解释，固有疆域范围之界定，为重大之政治问题，不应由行使司法权之释宪机关解释。

他说：“固有疆域是指当年草拟宪法时的疆域，还是可以随时空背景而改变？大家看法都不同。”

《眼球中央电视台》制作人何姗蓉曾向媒体指出，该节目的目标族群是35岁以下的年轻人。她说，“他们也许认同错乱或正在形塑认同，对国家认同还不到根深蒂固的阶段，可以经过各种讨论重新建构。”并希望“打破既有成见或框架，让大家重新讨论中华民国应该是怎样”。

讽刺《中华民国宪法》

陈子见向BBC中文表示，他认为，全世界只有在台湾才能完全体现《中华民国宪法》的矛盾性。他说：“在其他地方无法展现，因此想要把这个有趣的点发扬光大”。

节目透过强化错乱，点出《中华民国宪法》与现实的差距，似乎也道出许多台湾年轻人的心声。美国内华达大学拉斯维加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）研究台湾议题的政治学助理教授王宏恩（Austin Wang）表示，该节目问出了许多人对于宪法的疑问。

图片版权 Getty Images Image caption 专家认为，台湾要修改宪法无比困难，因为修宪门槛非常高，且宪法变动一定会引发大陆抗议。

他向BBC中文表示，该节目受到台湾年轻人的欢迎，是因为年轻人大多偏向反对统一，没有特定的政党认同，也未经过台湾民主化时期及修宪的讨论。因此：“中华民国的领土跟事实之间的差距，是个不知怎么开口的问号，而这个问题透过眼球中央台的讽刺，给问了出来。”

这样的矛盾有解吗？王宏恩认为，台湾要修宪法无比困难，因为修宪门槛非常高，且宪法变动一定会引发大陆抗议，因此修宪的可能非常低。

针对修宪，台湾规定全体立委有四分之三出席、出席立委四分之三同意后，并须经全体选举人过半数同意。

王宏恩进一步解释，讽刺性的政治节目在台湾一直都有市场，从刚“解严”时期的相声表演、到后来陈水扁政府时期的电视节目《全民大闷锅》、到现在的《眼球中央电视台》等都是。

他并从政治科学的角度分析，台湾许多民众认为政治太过复杂，无力改变却隐约知道某些政治人物的某些作为错误。他说：“讽刺性政治节目给民众一个出口，让他们知道自己的那些初始的道德判断也有其他人有共同的想法。”

台北艺术大学通识教育中心教授王盈勋也表示类似看法。他指出，在威权体制之下，模仿“硬邦邦的政治人物”，大家就会觉得很有趣。

不过，他说讽刺性政治节目的类型也会因为时代背景而改变。他表示：“如今台湾的政治人物像是韩国瑜或柯文哲，本身就无厘头，不是正经八百，因此模仿下来就没意思。”这也能解释过去讽刺政治、以模仿政治人物走红的台湾电视节目如《全民大闷锅》会没落。

他说，这也部分解释为何生活在专制政府下的大陆网友，会特别喜欢调侃时政这类型的节目，而特别翻墙到Youtube看这些影片。

香港中文大学法律学院副教授李治安曾向BBC中文表示，保守估计，目前中国网民使用VPN的人数有两、三千万。有些高校的学生、学者使用VPN连接国外图书馆下载资料，或到Google scholar查阅最新发表的研究。对于有互联网专业背景的人，很容易在网络上自学技术原理，自己搭建VPN平台。

《眼球中央电视台》影片下能看到部分简体字的留言，大部分网友对于影片表示支持，或觉得有趣，像有网友称“本人来自匪区，谢谢真实的央视。”或“沦陷区人民祝自由区人民新年快乐”。

不过王盈勋也提醒，这类讽刺政治的短片或节目，发挥创意的同时，也必须要小心不能过于政治不正确，像是性别特色或刻板印象，在嘲讽上要拿捏，否则会引来争议。

今年八月，台湾知名网路脱口秀节目“博恩夜夜秀”主持人曾博恩，因为调侃台湾社会运动倡议者郑南榕自焚一事，而惹议，后来向大众道歉。