图片版权 PA Image caption 皇家海军新航空母舰“伊丽莎白女王”号预计在2020年开始服役。英国多次表示该航母首次任务是去南海自由巡航。

中国警告英国不要进入南海在有争议岛屿附近航行，说那样做构成“敌意行为”，并暗示北京会被迫作出军事反应。中国驻伦敦大使说，英国不应该被别人当枪使。

中国大使刘晓明在伦敦的防务记者协会上反驳了英国皇家海军在自由航行问题上维护国际法的说辞。据英国天空新闻报导，刘晓明说南海是开放海域，面积达300万平方公里，中国不反对任何人在那里航行，但是不能进入中国领海12海里范围以内。

刘晓明说，如果你不进入中国领海就不应该有问题。南海足够大，自由航行没有问题。

英美“特殊关系”与南海

去年2月当时的英国国防大臣加文·威廉姆森说，英国必须准备好使用“强力”阻吓敌手，英国新航母“伊丽莎白女王”号首次部署时应将其派去南海。

图片版权 Reuters Image caption 现任 首相约翰逊（左）在2017年曾担任外交大臣，那时候他就表示英国新服役的航母首次行动就是去南海巡航。英国脱欧后，英美特殊关系变得更加重要。

据天空新闻报导，和中国大使一起参加防务记者协会活动的中国大使馆的武官说，“如果美国和英国联手挑战或者违反中国的主权和领土完整，那将构成敌对行动。”

英国政府作出反应说，英国反对南海“军事化”，坚持英国航母仍然会在2021年访问南海。英国政府发言人对英国天空新闻表示，国际海军在南海航行属于正常情况，皇家海军也不例外。

中国智库专家认为，英国本来在南海争夺问题上并没有特别的立场，一般是在欧盟框架内表达对南海问题的关注。

但从2016年英国脱欧公投后开始，英国放弃了过去在南海问题上不持立场的政策，开始高调表示要维护南海航行和飞越自由。2017年当时的外交大臣，现在的首相约翰逊就表示，英国新服役的航母首次行动就是去南海巡航。

图片版权 Reuters Image caption 美国海军经常进入南海有争议海域进行“自由航行”。中国指美国主张的航行自由是“横行”自由。

2018年初英国的两艘护卫舰和一艘两栖攻击舰进入亚太海域，并数次穿越南海，英国两栖攻击舰未经通报便驶入了中国西沙群岛海域，引起北京抗议。

中国国国际问题研究院的欧洲专家刘晋认为，英国改变南海政策的主要原因是“脱欧”带来的压力。因为英国在“脱欧”后外交选择空间缩小，英美特殊关系愈显重要，因此更容易受到美国政治压力的影响。

刘晋认为，英国积极介入南海问题是向美国南海政策靠拢，目的是强化英美特殊关系。

“自由航行”要中国批准？

南沙群岛和西沙群岛位于南海的主要航道上，具有重要的战略意义。但是中国，越南和菲律宾在这里都有主权争议。

美国海军经常在南海进行“自由航行”，挑战中国在南海的领土立场。华盛顿指责北京在南海岛屿上非法修建军事设施，但是中国反指美国霸道和挑衅。

2018年中国驻英国大使刘晓明在《卫报》发表文章说，中国不容美国在南海“秀肌肉”。他在文章中说，美国在南海主张所谓航行自由是一个“伪命题”，每年十几万艘商船穿过南海，从未有哪一艘遇到过航行自由问题。

他说，某些国家炒作南海航行自由问题，不过是为自己的军舰进入南海“挑事”找借口，要么就是蓄意干预南海事务、挑拨地区国家关系、破坏南海稳定。

中国在1992年的《领海及毗连区法》规定外国军舰进入中国领海无害通过需要事先通知和获得批准。刘晓明的文章说，诸如《联合国海洋法公约》等国际法规定都要求所谓“无害通过”要符合不使用或威胁使用武力，不进行军演或搜集情报等标准。

因此刘晓明说，美国的所谓“航行自由行动”不同于国际法上的航行自由，是对国际法的曲解，是美国为其在世界各地“横行”提供的理由，是美国的“横行自由”。

中国专家分析指出，英国改变南海政策或与"脱欧"后面临的压力增加有关。但中国对英国介入南海的反应也受到某种制约，在中美经济对抗愈演愈烈的情况下，中国也比以往任何时候更需要同欧盟和英国维持关系。