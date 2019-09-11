图片版权 Getty Images Image caption 近数月的香港示威，产生出各种口号和歌曲。

已持续困扰香港三个多月的反政府示威，令一些民众的反抗情绪在这个国际足球比赛日蔓延到了体育场。他们在一场2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛前的奏国歌仪式中向自己的国歌发出了嘘声。

在周二（9月10日）的香港政府大球场，一万多名现场观众中间响起了清晰的嘘声，声浪甚至盖过赛前奏响的中国国歌。有一些观众则举起印有“Boo”字样的纸片，并在奏国歌时背向球场。

这是香港足球代表队在本届世界杯预选赛上的第一个主场比赛，他们以0－2负于亚洲排名第一的伊朗，但是比赛前后在主场球迷中间弥漫的政治气氛，令比赛本身几乎成为配角。

以往的类似事例显示，这样的行为可能会导致香港代表队的管理机构香港足球总会（HKFA）被罚款。

在连续多个周末发生游行示威甚或警民暴力冲突之后，这段发生在球场看台上的插曲是一次没有暴力的表达，但是却可能违反了世界足球管理机构国际足联（FIFA）的规定，也再次显示了一些香港民众不惜将政治冲突引向不同领域。

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政治表达

香港足总在国际足联已有单独注册的会员资格，因此有自己的代表队参加国际比赛。在这些比赛中，香港代表队在官方场合须使用中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》。

国际足联排名第139位的香港队从未出线世界杯，但是近两届世界杯亚洲区预选赛，香港代表队的比赛都因为发生球迷嘘国歌事件而受到外界关注。

在2015年的俄罗斯世界杯预选赛阶段，香港队的主场比赛就曾多次发生嘘国歌事件，当时国际足联两次对香港足总处以罚款。

近年，香港多场政治运动都显示出民众对于中国大陆加强控制的抵触与反抗。

图片版权 AFP Image caption 球迷在球场看台上表达政治情绪的情形并不罕见，但此举可能违反国际足联规定。

周二在香港大球场，香港球迷多次在比赛期间呼叫“光复香港”和“时代革命”，这是香港示威者在最近数月经常使用的口号。另一些时候，有人唱起示威运动中被创作出来的歌曲《愿荣光归香港》。

法新社引述一名现场球迷指，对国歌感到“反感”，“才可能会想唱回自己属于香港的歌”。另一名球迷则向路透社表示，在球赛中表达个人的感想“没什么问题”。

国际足联只是从比赛礼仪的角度去看整件事，他们不会去管一场比赛的政治背景。 何辉, 香港资深足球评论员在2015年曾这样向BBC中文解释

球迷在球场看台上表达政治情绪的情形并不罕见，在英格兰与苏格兰之间进行的足球比赛时常出现嘘国歌事件，而西班牙寻求独立的加泰罗尼亚地区，球迷也不时在球场上表达政治观点。

不过，国际足联的相关条例却明确规定，不可在比赛场合表达政治观点，这将会被视作违反公平竞赛原则。

属于违背"公平竞赛"原则的不当行为须由主场球队所属的足球协会负责，依据情况作出的最严重处罚措施可能有勒令之后的主场比赛闭门进行、将赛事作弃权论、扣分以至取消参赛资格等。

目前为止，国际足联和香港足总均未有就周二的事件发表任何声明。

一首国歌，两种情绪

同一天，中国国家队也在世界杯亚洲区预选赛中作客马尔代夫，并在国歌奏响时迎来一个重要时刻。

这场中国队5比0取胜的比赛中，从巴西归化入籍的球员艾克森首次代表中国队出场并攻入两球——这是中国足球历史上第一次有非中国血统的入籍球员代表国家队出场比赛，也是归化球员首次为中国队进球。

图片版权 Xinhua Image caption 中国归化入籍球员艾克森在比赛后身披中国国旗向球迷致意。

艾克森身披中国队球衣在赛前唱国歌的时刻成为焦点，中国各大体育媒体均正面报道了这个时刻，“#艾克森唱国歌#”的话题标签，在新浪微博上也有超过6000万的阅读量。

新浪体育评论称：“化身艾克森后他用实际态度告诉质疑者：代表国足出战，就是中国人！”

该评论文章未有提及香港球迷嘘国歌的事件，但是在标题中指艾克森“让嘘国歌的人无地自容”。

图片版权 Xinhua Image caption 中国队第一次有归化入籍球员出场，艾克森还在比赛中打入两球。

根据中国足协此前规定，归化入籍的球员须学会唱中国国歌。

赛后，艾克森向媒体表示，代表中国队出场比赛是“一件非常荣耀的事情”。

他是目前入选中国队的两名归化球员之一，另一名是出生于英国的李可，他在本场比赛第84分钟替补登场。