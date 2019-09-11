图片版权 ARCHER Image caption 台湾人李孟居，9月11日经大陆国台办证实，因"涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动"已被依法审查。

中国国台办9月11日证实，已失联约三周的台湾人李孟居因“涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动”被依法审查。

李孟居是台湾屏东县枋寮乡公所乡政顾问，枋寮乡乡长陈亚麟对BBC中文表示，他8月18日只身前往香港旅游，8月20日上午在香港过关赴深圳时，曾上传解放军集结的照片给陈亚麟，之后就失联。

李孟居的另一身份是台湾联合国协进会理事，该机构公开宗旨之一是推动台湾加入联合国，成为“正常化国家”。

台湾总统府表示，对该事件高度关切，正请陆委会等单位全力向大陆方交涉，并承诺会投入各项必要协助。

失踪三周

据台媒报道，李孟居平时相当关注公民运动，也曾在脸书分享香港“反送中”的文章。今年五月，从事科技业的李孟居受聘为台湾屏东枋寮乡乡政顾问，乡长陈亚麟向说，李孟居8月18日只身赴香港旅游，原本与陈亚麟约好8月27赴印尼参加国际会议，但8月20日起就失联。

陈亚麟表示，8月20日上午10点左右，他曾与李孟居电话联络，当时李告诉他“人在香港边境，想过关深圳，解放军集结在边境，情势看起来很紧张”。

他向BBC中文说：“李孟居在深圳透过翻墙，使用通讯软体Line传了一张解放军集结的照片给他，就失去联络。”并强调，他不确定该照片是不是李孟居拍的，但那通电话后，就联络不上对方。

图片版权 Getty Images Image caption 8月，中国武警在深圳演习。

据他了解，李孟居长年往来两岸，此次赴深圳是为台湾公司进口原料，并见见朋友。

李孟居失联的时间正逢香港“反送中”示威冲突高峰期，令亲友非常忧心。陈亚麟转述家属说法，称他们不满大陆罗织入罪。表示“中国应拿出泱泱大国该有的态度，不是拿一个单纯的台湾商人作为猎巫对象”。

陈亚麟说：“8月20日(失联后)至今已经20天，李孟居有没有被严刑逼供或受到不人道的对待，希望中国政府应该完整的说明清楚。”并表示，关押地点，及在什么情况下被逮捕，都应该说明。

陈亚麟与李孟居是十几年的好朋友，李孟居曾在就读纽约长岛大学，开设光学公司，长年到大陆购买原料，平时会关心公民运动。

陈亚麟强调，“李孟居只是个平凡人，没有从事政治活动，只是到中国经商，从事商业活动就被抓”，并呼吁国际社会关注。

中国国台办发言人马晓光9月11日在例行记者会回应媒体提问时，表示李孟居因为“涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动”被依法审查，但未透露更多细节。

图片版权 CNA Image caption 大陆国台办9月11日证实，李孟居因"涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动"已被依法审查。

马晓光称，目前李孟居遭依法“审查”而非“逮捕”。就读北京中国政法大学博士班的台湾执业律师刘韦廷向BBC中文解释，“审查”一词不是法律专门用语，很空泛，很广义。

他进一步说明，若是刑事拘留，应当发拘留通知书给家人。并说“所谓的‘审查阶段’，意思非常不明确，究竟是被逮捕还是只是讯问？”刘韦廷认为，现在应该是在调查阶段，他应该是已被拘留、逮捕，否则无法调查。

根据中国刑法，危害国家安全罪包括：背叛国家罪、分裂国家罪、煽动分裂国家罪、武装叛乱、暴乱罪、颠覆国家政权罪、煽动颠覆国家政权罪、资助危害国家安全犯罪活动罪、投敌叛变罪、叛逃罪、间谍罪、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪、资敌罪。

李明哲第二？

台湾总统府发言人张惇涵表示高度关切该事件。并称，除了请陆委会等单位全力向大陆交涉，一切以确保当事人人身安全及相关权益为最高原则，并投入各项必要协助。

台湾陆委会表示，中国大陆方面应即刻就李孟居目前遭关押地点、涉嫌违反的法令及限制人身自由的时间等事项完整说明。并强调，大陆方面应依据《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》规定，向台湾家属进行通报，同时尽速安排家属赴陆进行探视、同意律师会见，以保障李孟居应有司法权益。

图片版权 CNA Image caption 台湾总统蔡英文9月5日曾表示，政府有在追踪李孟居的事，相信相关部会都努力。

台湾两大政党也对李孟居遭审查做出回应，民进党主席卓荣泰表示，会从法制跟人道方面，全力关注李孟居这个案子。副秘书长林飞帆则说，极力希望避免第二起李明哲事件再度发生。并呼吁所有台湾人若接下来要到香港或中国经商、旅游，都要特别注意自己的人身安全。

国民党则表示，密切关注态势发展，同时呼吁中国大陆必须保障基本人身安全以及相关权益。

台湾人在大陆被控危害国家安全，过去曾有案例。2017年台湾民进党前党工、人权工作者李明哲2017年3月入境大陆后失联，并遭当局指控颠覆国家政权，同年11月被湖南岳阳中级人民法院判处5年有期徒刑、褫夺公权2年，这是首次有台湾人被控此罪名。