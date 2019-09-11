图片版权 AFP Image caption 李孟居

中国国台办周三（11日）证实，已失联约3周的台湾居民李孟居因“涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动”被依法审查。

李孟居是台湾屏东县枋寮乡公所乡政顾问。他8月18日只身前往香港旅游，8月20日上午在香港过关赴深圳，之后失联。

枋寮乡乡长陈亚麟对BBC中文表示，李孟居在深圳过关时，曾上传解放军集结的照片给他。国际关注案例 ：盘点在中国大陆被拘捕的华人

李梦居在中国大陆被拘捕，引起国际社会的关注。英国《卫报》报道这一消息时称：被中国以危害国家安全指控的人通常会被关押在无人所知的地点长达数月，不准律师或家人探访。

除了李梦居之外，近来还有其他一些人在中国大陆被拘捕曾引起国际社会的关注：

郑文杰

图片版权 Reuters Image caption 中国官方媒体称，郑文杰因“嫖妓”被行政拘留15天。

国际关注案例 ：盘点在中国大陆被拘捕的华人

8月21日，中国外交部发言人证实，英国驻香港总领事馆苏格兰国际发展局（SDI）雇员郑文杰被广东深圳警方拘留，称他违反《治安管理处罚法》，被行政拘留15天。

郑文杰的家人也确认，他在8月8日晚在深圳过关去香港时还有联系，之后就不再有消息。

当时，香港“反送中”抗议示威频密爆发，英中关系紧张，外界诸多揣测认为他可能因为为英国工作而受到中国的刁难。

之后，中国党报《人民日报》旗下的《环球时报》发文，称郑文杰因嫖娼而被行政拘留，并称是应郑文杰的请求，中国警方“对其违法行为未予通报家属”。

8月24日，郑文杰被释放回到香港。此后，外界并没有听到他本人和家属对此次被拘押更多的说明和解释。

李明哲

台湾居民李明哲2017年3月由澳门入境中国大陆，随后失踪，随后被证实他被中国国安部门拘留。

外界在报道他的被捕消息时，提及李明哲曾是台湾执政民进党党工和非政府组织员工，但称他被捕前去大陆是为岳母求医。

5月27日，中国官方新华社引述国务院台湾办公室发言人安峰山表示，李明哲承认与身在中国的“有关人员”勾结，建立非法组织，并策划和实施企图“颠覆”中国国家政权的活动。

2017年11月，李明哲“颠覆国家政权案”在湖南岳阳法院开审，法庭认定李明哲犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利两年。李明哲当庭表示服从判决，不上诉。

2019年3月，国际人权机构“人权观察”引述其妻子李凈瑜的话说，李明哲在狱中待遇很差，健康恶化，瘦了30公斤。

杨恒均

图片版权 Reuters Image caption 杨恒均在2019年1月与外界失去联系，到8月被正式以间谍罪被捕。

澳大利亚华裔作家杨恒均（中国外交部称“杨军”是杨恒均的正式名字）2019年1月19日从美国飞往中国广州后与外界失去联络。其后中国外交部证实，他涉嫌“危害国家安全”被拘捕。

最初，外界揣测，杨恒均的被捕可能与中国通讯业巨头华为公司创始人任正非的女儿孟晚舟在加拿大被捕有关联。

4月，澳大利亚媒体披露，杨恒均被捕，可能与澳大利亚前总理马寇姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）2016年对北京影响澳大利亚政治的情况展开绝密调查有关。

8月，杨恒均被正式以间谍罪拘捕。

林荣基

香港铜锣湾书店创办人林荣基，是外界认定在中国“被失踪”的5名香港书商之一。

林荣基2016年6月在返回香港后举行记者招待会，称自己于2015年10月24日在深圳被“中央专案组”带走。

铜锣湾书店的其他四人，桂民海、李波、吕波及张志平，也都在2015年10月至12月期间相继“失踪”。

2016年，他们5人先后在中国媒体上现身承认控罪。5人被指“非法经营”书店，在大陆售卖“禁书”。

目前生活在台湾的林荣基，本月在网上众筹争取在台湾重开铜锣湾书店。

薛蛮子

2013年8月，美籍华人，“微博大V”薛蛮子（本名薛必群）被捕曾经轰动海内外。

中国官方称，薛蛮子被抓捕是因为“聚众淫乱”等犯罪行为，并否认对包括薛蛮子在内的多名网络名人采取行动，并非是打压言论自由，而是保护言论自由。

2013年9月，薛蛮子在中央电视台节目中公开“悔罪”。

2014年4月，官方媒体称，他因患有严重疾病，已取保候审。