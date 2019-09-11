图片版权 EPA Image caption "图片报"Bild 100活动。左起：乌克兰基辅市长维塔利·克利钦科，黄之锋，伊朗女权活动人士阿哈迪， "白头盔"的负责人拉伊德•萨利赫，克利钦科的弟弟，前总量级拳王弗拉迪米尔·克利奇科

香港众志秘书长、示威运动代表人物黄之锋在柏林表示，香港是新冷战下的柏林。在冷战时期，西方控制的西柏林是苏联东欧集团控制地区的一个飞地。1989年11月分割东西柏林的柏林墙被推倒，开始了东欧共产主义政权垮台。

周一（9月9日），22岁的黄之锋在香港获保释后飞往柏林，参加了《图片报》（Bild 100）在德国议会为世界各地的人权活动人士举行的纪念活动并发表了讲话。

黄之锋说，“我们现在处于自由世界和中国专制之间。如果我们在新冷战时期，香港就是新的柏林。现在香港是两个对立意识形态的战场：自由，民主和人权对抗压制基本权利的专制制度。”

对抗中国专制的前沿

他在讲话中说，香港特首林政月娥撤回"逃犯条例"远远不够。如果现在停止抗议，就不能让中国领导人习近平，林政月娥及其领导的政府为他们的错行，违反人权和警察的野蛮行径负责。

黄之锋指出，香港抗议者认为习近平和林政月娥的主要目的就是要争取时间，在中国的国庆日（10月1日）粉饰太平。

他还表示，香港人会继续站在前沿反对专制统治，直到实现自由选举为止。他敦促自由世界同香港站在一起反对中国专制政权，香港的胜利也是自由世界的胜利。

图片版权 VT Freeze Frame Image caption 1989年11月10日，柏林勃兰登堡附近的柏林墙。冷战时期的重要标志柏林墙倒塌后，东欧共产主义解体。

关于香港成为新冷战前沿的说法，7月底《金融时报》专栏作者吉迪恩•拉赫曼曾发表过类似看法。长期遏制中国的美国战略问题专家约瑟夫∙鲍斯可也撰文说，在中国对西方发动的新冷战中，香港人正在“领头对抗中华人民共和国”。

“言必信，行必果”

叙利亚民间自卫组织“白头盔”的负责人拉伊德•萨利赫，伊朗反政府活动人士阿哈迪女士和乌克兰基辅市长维塔利·克利钦科也参加了德国的纪念活动并同黄之锋会面。维塔利·克利钦科是重量级拳王出身的政客，力主乌克兰在政治和经济上向欧盟靠拢。

黄之锋在德国期间还同德国外交部长马斯见面，遭到中国外交部的谴责。中国外交部发言人华春莹说，中方反对德国允许香港“分裂分子”入境从事反华分裂活动。

美国驻德国大使理查德·格雷内尔在《图片报》举办的这次活动中同"白头盔"的负责人拉伊德•萨利赫会面并赞扬他说，“在这个世界上还有不仅仅是口头说，而且还付诸行动的人。”

刚结束访华的德国总理默克尔也参加了《图片报》的庆祝活动。默克尔在访华期间呼吁香港各方通过对话和平解决香港的乱局，但许多批评者说默克尔没有给香港抗议者更多支持。