图片版权 CNA Image caption 郭台铭若以独立参选人身份参选，将与韩国瑜及蔡英文竞争。

鸿海集团创办人郭台铭9月12日宣布推出国民党，通过发言人转达声明，痛批国民党是迂腐的政党，并指“国民党把政党利益放在国家利益前，跟郭台铭返回国民党初衷背道而驰。”

郭台铭退党后竞争台湾总统大选的意味更加浓厚，若以独立参选人身份参选，将会与国民党总统参选人韩国瑜及现任总统蔡英文竞争。

针对郭台铭退党一事，代表国民党出战2020总统选举的韩国瑜竞选办公室向媒体回应表示万分的遗憾和失望。并称：“会用尽洪荒之力，和所有党内志同道合的伙伴，一起努力改变台湾的命运，并且推动国民党的改革和转型。”代表民进党参选2020的现任总统蔡英文则对此回应，还是会依照既有的规划来进行这项选举，并称：“我们党在这阶段非常团结，会一直团结下去。”

怒批国民党事出有因

9月12日，国民党大老连战、前台湾总统马英九及现任党主席吴敦义等31人连署，在台湾报纸发表《团结、奋斗、救中华民国》声明，以“进一步、退一步、让一步、跨一步”为口号，呼吁韩国瑜与郭台铭能合而为一，真心合作。

不过就在同一天上午，郭台铭发言人在回应该声明时，突然宣布郭正式退出国民党。她说：“台湾人民不会认同如此迂腐的政党，这群守旧、迂腐的中常委，把自己的利益放在政党利益之前，把政党利益放在国家利益之前。”

图片版权 CNA Image caption 国民党主席吴敦义曾经赞扬郭台铭爱党贡献。

她并强调：“这和郭先生当时返回国民党的初衷，完全背道而驰，郭先生也不会眷恋这个政党，即日起郭台铭先生退出中国国民党。”

郭台铭退党引发各界议论，多个台湾媒体解读郭台铭几乎确定参选2020年总统大选，根据多个民调显示，郭台铭若投入选战，将直接影响韩国瑜及蔡英文的支持率。

两岸政策协会12日公布“2020总统大选之选情民调”调查结果，蔡英文获得38.7%的支持率、韩国瑜26.7%、郭台铭23.2%。

台湾《联合报》9月9日公布的民调则显示，蔡英文支持度为33％、郭台铭27%、韩国瑜26％。

较早前，《TVBS民调中心》9月3日所公布的民调则指出，若是韩国瑜与蔡英文两人竞选，蔡支持度是49%、韩国瑜41%，只差8个百分点。但若是加上郭台铭共三人参选，蔡支持度为34%，韩国瑜31%，郭台铭27%。

依照台湾总统选举相关规定，郭台铭参选必须要有28万384人连署，才能登记成为候选人。连署开始日期是9月19日，13日到17日受理总统被连署人的登记领表，这意味着9月17日之前郭台铭需最终确认是否参选下届台湾总统。

逐渐清晰的郭氏“选纲”

今年7月，国民党公布总统初选结果，韩国瑜以44.8%的支持度胜出，郭台铭则以27.7%屈居第二，当时郭台铭发表声明表示，恭喜韩国瑜赢得初选，并给予祝福，但当时他并未提及支持韩国瑜，也未说明是否退出国民党，继续竞选总统。

郭台铭被认为拥有极其密切的政商关系。今年5月，他曾被问及两岸论述，他当时强调，他一贯的信念是“没有一中各表，就没有九二共识”，但“九二共识是不够的”，他讲的一中各表的中国是两个中国，中华民国与中华人民共和国，呼吁北京当局要正视台湾中华民国存在这一事实。

图片版权 Reuters Image caption 富士康2017年在威斯康星举行新工厂破土动工仪式

今年5月郭台铭与美国总统特朗普见面，他进入白宫时，头戴着绣有国旗的帽子，台湾学者分析，郭台铭与特朗普见面和会后谈话，就是要抹去 “亲中”形像。

台湾政治大学国关中心美欧所研究员严震生对BBC表示，郭台铭再度与特朗普见面，是为了展现他是台湾政治界唯一能和白宫直接沟通的人物。目前，台湾对郭台铭与中国关系密切有许多疑虑，质疑他过度倾中。他说： “郭台铭和中国国家主席习近平和总理李克强都有私交，此行就是要摆脱他与中国亲近的形象。”

郭台铭也曾经针对香港反送中示威发表言论，6月12日他在他脸书发表题为“追求民主自由撑香港”的文章，并只若他当总统，会张开双臂，邀请香港的朋友移民来台湾，希望降低香港技术移民台湾的门槛。

今年6月，郭台铭宣布卸任台湾鸿海集团董事长一职，由刘扬伟接棒。台湾大学政治系教授王业立曾经向BBC中文分析，台湾强调政商分离，郭台铭是商人出身，从来没有涉及政治，若要以经营企业的方式管理政府，很多人仍持坏疑态度。

不过，台湾中山大学中国暨亚太区域研究所教授林德昌则持不同看法，他认为，现在台湾经济不佳，因此台湾人投票时会倾向没有政治色彩的人物，也会乐见政界出现新面孔，比如韩国瑜和柯文哲。他向BBC中文说：“如果郭台铭代表国民党参选，民众会想知道企业家执政的成效如何。”

王业立向BBC中文说：“郭台铭以企业家的姿态入主政府的话，会比较务实的看待两岸关系，加上他在大陆的投资，两岸之间的经贸往来，会有积极的作用。”

根据台湾相关法律，总统当选人所持有的国内上市及上柜股票，必须自就职日起3个月内，办理信托并申报。因此郭台铭的财产，都必须交付信托，若他有意造访美国或中国大陆，也必须先取得对方的同意，自由度不若以往。

另外，郭台铭所拥有的鸿海集团，除了台湾，版图早已扩及中国大陆、日本、印度及欧美，如何证明国家政策和企业没有利益关系，也将是挑战。