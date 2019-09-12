图片版权 Getty Images Image caption 虽然香港行政长官林郑月娥已宣布将正式撤回《逃犯条例》修订案，但学界罢课等抗议行动并未完全平息。

香港《逃犯条例》修订争议触发持续三个月的抗议活动，香港各大高校开学后，抗议声浪不减。香港城市大学证实，已有近百名来自全球多个国家和地区的学生和数名海外专家放弃赴港升学或就业。

香港城市大学紧急事故应变小组9月10日发布校内通知，指出：“就香港近日时局的发展，大学陆续收到不少海外学生及教职员来函查询香港的情况，当中有近百名来自全球多个国家和地区的学生和数名海外专家，最后决定放弃来港升学或就业。”

城市大学表示，大学致力为全体学生提供一个安全、和睦的环境学习和发展。呼吁通力合作，共渡时艰。

该校回应BBC中文称：“我们认为香港社会近日的纷争对香港的大学带来影响，尤其有些非本地的学者及学生取消来港任职，就学或交流。”

根据香港城市大学2017/18年报，该校2017年入学的学士及副学士课程新生人数总计4362人，其中73.2%的学生出生于香港，21.4%出生地为中国大陆，5.4%出生于其他地区。

图片版权 Getty Images Image caption 数以千计大学生和中学生在9月2日开学日宣布罢课，要求政府回应诉求。

据香港《星岛日报》报道，香港大学、教育大学及科技大学均证实有少数中国内地学生，因个人理由或升学计划有变等因素，未能如期入学。教育大学及科技大学分别取录110名及190名中国大陆学生。

香港中文大学今年录取2300名非本地本科生，《星岛日报》引述香港中文大学指决定不赴港人数与去年相近，并强调通过“全国普通高校统一招生计划”的内地本科生，尚无人提出退学申请。而香港理工大学则有20名新加坡学生退出交流生计划。

新加坡外交部8月份发布旅游通告，呼吁新加坡民众“若非必要，应将前往香港的行程延后”。此后，新加坡6所公立大学接到了新加坡教育部关于“延后所有前往香港的学生交流活动”的通知。

据《南华早报》报道，来自新加坡国立大学，新加坡南洋理工大学，新加坡管理大学，新加坡科技设计大学的超过100名学生原定于2019至2020学年的第一学期赴港交流。

上述学校表示，现正帮助学生进行保险理赔和退还已取消行程的费用，并帮助他们为第二学期准备其他交换项目。

香港中文大学政治与行政学系副教授马岳指出，今年香港的大学录取的本地学生当中，也有不少人选择放弃报到入学。

马岳观察身边有许多正在考虑在移民的人，他们更多是对政府丧失信心，对警察丧失信心。“就是觉得制度不能再保障他们，多于示威带来的不稳定。”

他表示，回看香港今年来的讨论，越来越多人谈及移民，尤其是在中上阶层，其实是一个对前景没信心的状态，人们害怕失去自由。