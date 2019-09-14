香港示威歌曲受追捧、郭台铭退党、美国对华鹰派人物辞职与本周更多好故事

图片版权 Reuters Image caption 《愿荣光归香港》在港被传唱。

9月的第二周，香港示威步入第3个月。一首名为《愿荣光归香港》的粤语歌曲，近期在香港迅速传播，成为“反送中”抗议中最具标志性的歌曲。香港亲北京媒体形容这是“港独”之歌。另外，白宫再现高层人事变动，特朗普宣布国家安全顾问，对华鹰派人物博尔顿（John Bolton）辞职。

台湾方面，鸿海集团创办人郭台铭9月12日宣布退出国民党，为以独立参选人身份参选铺路，届时将会与韩国瑜及蔡英文竞争。同时，中国快速攀升的猪肉价格已让“无肉不欢”的民众感到压力，更引发了对于通货膨胀的忧虑。最后，名为“外国人技能实习制度”的官方计划为日本带来了中国等国的廉价劳动力，但越来越多的报告显示，该计划沦为剥削工人的温床。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，在这里你可以一一回顾。

1.香港“反送中”歌曲《愿荣光归香港》被封“国歌”引发争议

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香港示威步入第三个月。近期，一首名为《愿荣光归香港》的粤语歌曲，在香港社区迅速传播，成为“反送中”抗议中最具标志性的歌曲。这首歌的歌词以争取自由为主线，提到抗议的主要口号“光复香港、时代革命”。这个星期连续几个晚上，在多个社区，均有成百上千的群众聚集合唱。

香港亲北京媒体形容这是“港独”之歌，网上制作的音乐录像大部分画面在“鼓吹和美化暴力”，似乎有意向青年学生“洗脑”，令香港走上一条与国家分离的“不归路”。

本周也有大批亲北京人士携带中国国旗及香港区旗，于IFC商场“快闪”，高唱中国国歌《义勇军进行曲》，以表达自己对中国的情怀及对香港警察的支持。其后有香港反修例人士到场，高唱在反修例运动中创作的歌曲《愿荣光归香港》。

你的器材不支持播放多媒体材料 当《义勇军进行曲》遇上《愿荣光归香港》

2.白宫高层人事地震：美国国家安全顾问博尔顿“被辞职”

图片版权 Getty Images Image caption 博尔顿是对华鹰派人物。

白宫再现高层人事变动，美国总统特朗普宣布，他已经要求国家安全顾问博尔顿（John Bolton）辞职，称强烈反对博尔顿的许多建议。一般认为，博尔顿是对华鹰派人物。特朗普10日发表推文称，前一晚他告知博尔顿，白宫不再需要他，10日（周二）上午博尔顿递出辞呈。

“我强烈不同意他的一些建议，其他幕僚也有同感，因此我请他辞职，”特朗普写道。白宫告诉BBC，新任代理国家安全顾问将是查尔斯·库普曼（Charles Kupperman），他此前一直是博尔顿的副手。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普时代：中国会领导世界吗？

3.郭台铭退出国民党 台湾总统选战可能出现三强鼎立

图片版权 CNA Image caption 郭台铭（1950-）若以独立参选人身份参选，将与韩国瑜及蔡英文竞争。

鸿海集团创办人郭台铭9月12日宣布退出国民党。他通过发言人转达声明，痛批国民党是迂腐的政党，并指“国民党把政党利益放在国家利益前，跟郭台铭返回国民党初衷背道而驰。”郭台铭退党后若以独立参选人身份参选，将会与国民党总统参选人韩国瑜及现任总统蔡英文展开直接竞争。

针对郭退党一事，代表国民党出战2020总统选举的韩国瑜通过其竞选办公室向媒体回应称：“会用尽洪荒之力，和所有党内志同道合的伙伴，一起努力改变台湾的命运，并且推动国民党的改革和转型。”

4. 中国猪肉价格暴涨，非洲猪瘟阴影持续

图片版权 EPA Image caption 中国是全球最大的猪肉消费国，消费量超过美国和欧洲的总和。

中国国家统计局9月10日公布8月各类居民消费价格指数（CPI）显示，中国猪肉价格同比上涨近五成，这再次引发了外界对这个全球最大猪肉消费市场面临猪肉短缺的担忧。中国国务院同日发布了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，要求各省市做好稳定生猪生产、保障市场供应工作。

快速攀升的猪肉价格已让“无肉不欢”的民众感到压力，更引发了对于通货膨胀的忧虑。据统计，中国人每年要吃掉7亿头猪，猪肉在中国人肉食结构的占比超过六成。

5. 中国研修生的遭遇：我们如何在日本“遭剥削”

一项名为“外国人技能实习制度”的官方计划为日本带来了中国等国的廉价劳动力，但越来越多的报告显示，该计划沦为剥削工人的温床。BBC记者斯蒂芬妮·赫佳蒂（Stephanie Hegarty）访问多名中国移民工人，他们讲述了一些触目惊心的故事。编导 / 剪辑：娜塔莉亚·左（Natalia Zuo）