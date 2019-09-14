香港示威歌曲受追捧、郭台铭退党、美国对华鹰派人物辞职与本周更多好故事
9月的第二周，香港示威步入第3个月。一首名为《愿荣光归香港》的粤语歌曲，近期在香港迅速传播，成为“反送中”抗议中最具标志性的歌曲。香港亲北京媒体形容这是“港独”之歌。另外，白宫再现高层人事变动，特朗普宣布国家安全顾问，对华鹰派人物博尔顿（John Bolton）辞职。
台湾方面，鸿海集团创办人郭台铭9月12日宣布退出国民党，为以独立参选人身份参选铺路，届时将会与韩国瑜及蔡英文竞争。同时，中国快速攀升的猪肉价格已让“无肉不欢”的民众感到压力，更引发了对于通货膨胀的忧虑。最后，名为“外国人技能实习制度”的官方计划为日本带来了中国等国的廉价劳动力，但越来越多的报告显示，该计划沦为剥削工人的温床。
刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，在这里你可以一一回顾。
香港示威步入第三个月。近期，一首名为《愿荣光归香港》的粤语歌曲，在香港社区迅速传播，成为“反送中”抗议中最具标志性的歌曲。这首歌的歌词以争取自由为主线，提到抗议的主要口号“光复香港、时代革命”。这个星期连续几个晚上，在多个社区，均有成百上千的群众聚集合唱。
香港亲北京媒体形容这是“港独”之歌，网上制作的音乐录像大部分画面在“鼓吹和美化暴力”，似乎有意向青年学生“洗脑”，令香港走上一条与国家分离的“不归路”。
本周也有大批亲北京人士携带中国国旗及香港区旗，于IFC商场“快闪”，高唱中国国歌《义勇军进行曲》，以表达自己对中国的情怀及对香港警察的支持。其后有香港反修例人士到场，高唱在反修例运动中创作的歌曲《愿荣光归香港》。
- 世界杯外围赛的一首国歌，两个故事
- 分析：香港舆论场如何看《国歌法》？
- 逃犯条例修订争议：一首圣歌为何成为香港示威主题曲
- 林郑月娥撤回《逃犯条例》修例：众口难调之举
- 美国亚太政策权威卜睿哲：香港政治的结只有选举改革才能解开
- 陷在香港抗议漩涡里的中学生、家长和老师
- Zara国泰航空卷入香港抗议 “在商无法言商”的香港企业
- 香港示威冲突中的黑衣人：我们的理想和代价
白宫再现高层人事变动，美国总统特朗普宣布，他已经要求国家安全顾问博尔顿（John Bolton）辞职，称强烈反对博尔顿的许多建议。一般认为，博尔顿是对华鹰派人物。特朗普10日发表推文称，前一晚他告知博尔顿，白宫不再需要他，10日（周二）上午博尔顿递出辞呈。
“我强烈不同意他的一些建议，其他幕僚也有同感，因此我请他辞职，”特朗普写道。白宫告诉BBC，新任代理国家安全顾问将是查尔斯·库普曼（Charles Kupperman），他此前一直是博尔顿的副手。
- 白宫“旋转门”： 特朗普上任后都有谁被炒或离职
- 美驻联合国大使黑莉突然辞职 伊万卡否认将接任
- 涉嫌干涉美国大选的“俄国五毛”战术非凡
- 观点：如何看清中美冲突操盘手——白宫顾问团队
- 记者来鸿：到底谁看走眼了特朗普？
鸿海集团创办人郭台铭9月12日宣布退出国民党。他通过发言人转达声明，痛批国民党是迂腐的政党，并指“国民党把政党利益放在国家利益前，跟郭台铭返回国民党初衷背道而驰。”郭台铭退党后若以独立参选人身份参选，将会与国民党总统参选人韩国瑜及现任总统蔡英文展开直接竞争。
针对郭退党一事，代表国民党出战2020总统选举的韩国瑜通过其竞选办公室向媒体回应称：“会用尽洪荒之力，和所有党内志同道合的伙伴，一起努力改变台湾的命运，并且推动国民党的改革和转型。”
- 郭台铭会特朗普：台湾选战“摆脱亲中形象”
- 台湾富豪郭台铭参选总统为何梦源妈祖
- 郭台铭宣布参选台湾总统，若当选将会拉近两岸关系
- 郭台铭首次回应富士康坠楼事件
- 点评中国：富士康“十连跳”引出的问题
- “一国两制”新交锋：当习近平遇上逐渐强硬的蔡英文
中国国家统计局9月10日公布8月各类居民消费价格指数（CPI）显示，中国猪肉价格同比上涨近五成，这再次引发了外界对这个全球最大猪肉消费市场面临猪肉短缺的担忧。中国国务院同日发布了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，要求各省市做好稳定生猪生产、保障市场供应工作。
快速攀升的猪肉价格已让“无肉不欢”的民众感到压力，更引发了对于通货膨胀的忧虑。据统计，中国人每年要吃掉7亿头猪，猪肉在中国人肉食结构的占比超过六成。
一项名为“外国人技能实习制度”的官方计划为日本带来了中国等国的廉价劳动力，但越来越多的报告显示，该计划沦为剥削工人的温床。BBC记者斯蒂芬妮·赫佳蒂（Stephanie Hegarty）访问多名中国移民工人，他们讲述了一些触目惊心的故事。编导 / 剪辑：娜塔莉亚·左（Natalia Zuo）