图片版权 AFP Image caption 今年1月索罗斯就在达沃斯论坛说习近平是开放社会的最危险的敌人，中国"是最富有，最强大，技术最先进的专制政权"。

美国金融家，政治社会活动家索罗斯在评论文章中表示，对打败习近平领导下的中国的兴趣超过了对美国国家利益的关心。他还说，欢迎美国总统特朗普对中国的经济战，但其经济战同民主奋斗无关。

索罗斯周一（9日）在《华尔街日报》发表专栏评论，赞成特朗普的对华政策，说美国不应解除对华为的封杀。他还呼吁国会立法，限制特朗普可能会为了大选选情与中国做交易，停止限制华为。

索罗斯创立了著名的开放社会基金会，机构宗旨是推进自由主义，民主政治和人权，并致力于在经济，法律及政治上促进公民参与社会，实现公民社会的目标。

但是他质疑特朗普寻求与中国达成贸易协议的背后动机，说特朗普不过是要“通过促进美国股市和经济，增加其竞选连任的机会”。索罗斯建议特朗普应该继续对北京施压，让中国社会“开放”，实行自由改革。

削弱华为领先5G

这次索罗斯在《华尔街日报》发表评论说，“作为开放社会基金会的创始人，我对打败习近平领导下的中国的兴趣，超过了对美国国家利益的关心。”

图片版权 Reuters Image caption 索罗斯警告说，如果允许中国科技公司华为进入全球市场竞争，北京就会将其“政治控制制度推向全球”。

今年1月索罗斯就在达沃斯论坛表示，习近平是开放社会的最危险的敌人，中国“是最富有，最强大，技术最先进的专制政权”。他还指责中国投资“机器人学习和人工智能”是为了加强专制，反对西方科技公司进入中国。

索罗斯认为，中国在人工智能和机器学习领域是一个危险的对手，而未来几年5G领域是决定中美谁能领先的关键。因此他在评论文章中说，如果允许中国科技公司华为进入全球市场竞争，北京就会将其“政治控制制度推向全球”。

因为华为在5G市场上竞争所需的核心零部件要受制于30多家美国企业，因此索罗斯说只要美国继续制裁华为，让它得不到关键的技术支持，就会严重削弱华为，中国在5G市场上的竞争力也会随之弱化。

图片版权 Getty Images Image caption 索罗斯质疑特朗普寻求与中国达成贸易协议的背后动机，说特朗普不过是要“通过促进美国股市和经济，增加其竞选连任的机会”。

索罗斯还以违反开放社会原则为由反对中国的社会信用体系，即对对个人信用信息采集和整理，建立和加工，建立个人信用历史记录的系统。

攻破“封闭社会”

索罗斯此次表达的战胜中国的言论同他一贯主张的价值输出的软性手段形成鲜明对比。长期以来索罗斯通过对全球120个国家的自由主义事业的资助，通过促进社会教育，独立媒体，网络信息传播，达到实现自由与民主的所谓开放社会的目的。

索罗斯的“开放社会基金会”的名称源于卡尔·波普尔1945年批判威权主义的著作《开放社会及其敌人》。该基金会一直通过资金援助计划，实现把“封闭社会”发展成为“开放社会”的目的。

俄罗斯在2015年禁止“开放社会基金会”在俄罗斯活动，指责该基金会对俄罗斯联邦的根本制度以及国家安全构成威胁。2017年该基金会因为支持开放性政府和帮助难民受到诸如罗马尼亚，匈牙利，马其顿，波兰等前东欧国家政府的压制。

2018年“开放社会基金会”关闭了在伊斯坦布尔和安卡拉的办事处，停止了在土耳其的运作。该基金会指土耳其政府对他们做出不实指责，并且拘捕和骚扰与该基金会有关的知识分子和自由派学者。

索罗斯在2013年曾经参加中国的博鳌亚洲经济论坛并发表讲话，但他并没有对中国经济做出严厉批评。2016年索罗斯在达沃斯经济论坛上对习近平的经济和金融政策提出强烈批评。后来中国媒体指责索罗斯做空人民币，攻击中国大陆的资本市场。