图片版权 GOOGLE/DIGITAL GLOBE Image caption 整个西沙群岛处于中国实际控制下，归海南省三沙市管辖。三沙市政府位于西沙群岛的永兴岛

美国海军透露在周五（9月13日）一艘美国海军驱逐舰已经进入南海驶近中国控制的西沙群岛，在南海有争议海域宣誓国际航行自由。

中国人民解放军的南部战区司令部发表声明说，美国"韦恩E·迈尔号"导弹驱逐舰未经中国政府允许就进入西沙群岛附近海域。该舰已经受到中国军队监视，并收到要求它离开的警告。

最近几个月以来，美国军方加强了在南海的“自由航行行动”，美国的做法激怒了北京，不过到目前为止双方还没有发生直接对抗。

美国军舰进入南海有争议海域无疑为陷入贸易战的美国和中国的关系增添新的紧张。

美国第七舰队的发言人蒙森（Reann Mommsen）说，“韦恩E·迈尔号”导弹驱逐舰挑战了中国，台湾和越南对航道施加的限制，还挑战了中国把西沙群岛包围进来的基线。

图片版权 Getty Images Image caption 在洛杉矶停靠的"韦恩E·迈尔号"导弹驱逐舰，2012年

中国领海基线

中国在1996年宣布了国家领海基线，中国控制的西沙群岛被归入这些基线内。

但蒙森指中国试图通过这些海洋基线控制超过国际法允许范围的更多内海，领海，专属经济区和大陆架。美国的"自由航行行动"在国际法允许的范围内进行，不会理会任何地方过度的海洋主权要求，也不会受时局影响。

中国在这个西沙群岛周围划线，说西沙群岛完全属于中国。整个西沙群岛处于中国实际控制下，归海南省三沙市管辖。三沙市政府位于西沙群岛的永兴岛。

但越南和台湾都声称拥有西沙群岛。西沙群岛被越南称为黄沙群岛，越南认为西沙群岛归岘港市黄沙岛县管辖。而台湾中华民国认为西沙群岛属于高雄管辖。

但是美国表示中国在西沙群岛的主权要求不符合国际法关于群岛和领海的规定。这次美国“韦恩E·迈尔号”导弹驱逐舰在南海驶过位于越南以东，海南岛以南的西沙群岛，并没有事先取得中国，越南或台湾的许可。

西沙群岛海战

二战结束后在1946年，中华民国派军舰接受了西沙和南沙群岛的一些岛屿。当时仍然控制越南的法国在1947年曾派军舰在西沙群岛登陆，招致中华民国抗议。

图片版权 Getty Images Image caption 越南领导人黎笋（右）在越南统一问题上显示了比胡志明更坚定的立场，1975年黎笋访问北京提出西沙主权问题但遭拒

1949年中华民国政府退守台湾后，西沙群岛一度属于无人控制状态。1950年解放军攻占海南岛后又控制了西沙群岛的永兴岛。此后又陆续控制了西沙大部份岛屿，其他部分由南越控制。

1958年北京发表关于领海的声明后，北越领导人对中国表示接受中国的领海声明，但南越并没有承认中国在南海的主权立场。

1974年中国和南越在西沙群岛爆发海战，中国海军获胜后实际控制了整个西沙群岛。当时中国的盟友北越对中国的胜利保持沉默。BBC越南语报道引述了一位查阅有关外交档案的匈牙利学者的看法说，北越保持沉默并非认同中国的主权立场，而是处于当时的策略考虑。

1975年9月越共总书记黎笋访问北京的时候就提出了西沙群岛问题，但北京拒绝做任何让步。11月一名越南官员对匈牙利外交官说，西沙群岛是越南不可分割的领土，越南决不会放弃那些石油资源丰富的群岛。

BBC越南语报道认为当时的西沙海战的时机同越战局势息息相关。中国希望在西贡陷落，越南统一前解决西沙群岛控制问题。西沙海战在1974年1月进行，1975年西贡陷落。