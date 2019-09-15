香港抗议：示威者不理警方反对游行，汽油弹催泪弹水炮车再现

图片版权 AFP Image caption 警方使用水炮车驱散人群。

曾经发起多场大规模“反送中”游行的香港民主派团体“民间人权阵线（简称民阵）”，原本计划9月15日（周日）举办游行，但遭警方禁止。成千上万的示威者无视反对，周日下午再次在香港港岛区从铜锣湾游行到中环抗议。

虽然香港行政长官林郑月娥早前已宣布“撤回”逃犯条例修订，但示威者认为只是回应了其中一个诉求并不足够，他们坚持“五大诉求，缺一不可”，即是需要成立独立委员会调查警民冲突、撤回以“暴动”定性6月12日的警民冲突、释放被捕人士和推行“双普选”。

受游行影响，港岛区交通大受影响，多条巴士线要改道。示威者在不同的地点设置路障，并一度在路多处放火焚烧杂物，破坏金钟和湾仔地铁站，以及破坏途中一些写上庆祝国庆七十周年的广告横额。

警方批评示威者占据道路，严重阻塞交通，警告示威者正参与“未经批准集结”，是违法行为，并指责部分“激进示威者”多处纵火，破坏并堵塞地铁站的出入口。

下午5时许冲突升级，示威者在金钟政府总部门外投掷汽油弹纵火，警方施放多枚催泪弹驱散，但示威者把催泪弹向警方投回去。水炮车多次发射水柱和蓝色液体，示威者一度把汽油弹扔向水炮车，令水炮车一度起火。

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图片版权 EPA Image caption 示威者破坏金钟地铁站出口。

图片版权 Reuters Image caption 示威者向香港政府总部大楼扔汽油弹。

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图片版权 Reuters Image caption 示威者在香港金钟夏悫道与警方冲突。

示威者不理会禁令游行

烈日当空下，大批示威者下午约2时许集结在香港铜锣湾，之后走出马路游行至中环。

游行人士不乏各个年龄层的市民，他们大多穿上黑衣，带上口罩，举起“五大诉求，缺一不可”的标语，叫喊“光复香港，时代革命”等口号。部分人士则举起英国、美国等国旗。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 34岁的Lisa与丈夫Tony手持标语，写上“水是基本鱼权，自由是基本人权”。

34岁的Lisa与丈夫Tony在游行人群中，他们手持标语，写上“水是基本鱼权，自由是基本人权”。

Lisa对BBC中文说，虽然游行被警方禁止，但她认为香港人仍然有权利表达自己的意见，“如果不出来，我们就会丧失自己的人权，我们想要给政府看 我们要求民主。”

但她也坦言，对政府已经不抱希望，“我知道自己没有什么办法，但还是想要做些什么……自由是我们的权利，不是政府给予我们的。”

民阵发出公开信，批评香港政府打压游行，但相信香港人会“在绝望中寻找希望”，“以创意开拓对日常抗争的想象”。

民阵副召集人陈皓恒现身在游行队伍，他说自己是以个人身份参与游行，他对香港媒体说，大批市民在警方发出反对通知书下仍自发上街，反映社会对五大诉求的坚持，他已有准备被捕及被控告，但相信市民不会惧怕政府及警方的威吓。他带同一本宪法及基本法合集到场，指游行是基本法赋予市民的权利。

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图片版权 BBC CHINESE Image caption 大批市民无视禁令上街游行。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 有示威者喷上涂鸦，写上“还我暑假，开学后我也照常出来”。

争取英国支持

周日中午，数百人在英国驻香港总领事馆前外请愿，他们举起英国国旗及殖民时期的龙狮旗，唱英国国歌，呼叫“一国两制已死”等口号。他们要求英国政府承认“一国两制”受到破坏，促请英国当局迫使中国正视《中英联合声明》。

请愿活动发起人罗女士对媒体说，她会与其他人开始约见英国国会议员进行游说工作，希望他们支持香港，以及推动英国给予香港人国籍。

1984年，两国共同签署《中英联合声明》，列明中国政府在1997年7月1日对香港恢复行使主权，香港直辖于中国政府，享有高度的自治权。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 示威者在英国领事馆门外请愿。

《中英联合声明》为“一国两制”划下框架，内容提到，“香港的现行社会、经济制度不变；生活方式不变。香港特别行政区依法保障人身、言论、出版、集会、结社、旅行、迁徙、通信、罢工、选择职业和学术研究以及宗教信仰等各项权利和自由。私人财产、企业所有权、合法继承权以及外来投资均受法律保护”，香港可以继续“保持自由港和独立关税地区的地位”，“港币继续流通，自由兑换”，而香港将“保持财政独立，中央人民政府不向香港特别行政区征税”。

中国外交部发言人陆慷在2017年6月30日，即香港主权移交20周年前夕表示，“《中英联合声明》作为一个历史文件，不具有任何现实意义，对中国中央政府对香港特区的管理也不具备任何约束力。英方对回归后的香港没有任何权利。”

英国外交部发言人今年6月曾经表示，《中英联合声明》今天仍然是有法律效力的条约，英国作为共同签署国，会继续捍卫自己的立场。今年８月，七国集团（G7）较早前亦发出声明，重申《中英联合声明》的存在和重要性。

前香港总督彭定康认为，中国否定《中英联合声明》是准备破坏条约的表现。他对BBC说，“中国政府承诺过香港的自治权和法治在1997年后保持50年不变，如果你无法相信中国政府对香港的政策，你还能相信他们甚么？”

本周较早前，约130名英国国会议员向外相拉布（Dominic Raab，蓝韬文），呼吁英国和英联邦国家，准备“保险政策”，给予香港人“第二公民身份”及居留权。外相拉布表明，有关建议可能“会破坏‘一国两制’”。

中国驻英大使刘晓明批评，一些英国政客仍然抱有“殖民思维”，发表“不负责任”的言论，他们可以表达意见，但不能够干涉香港事务。

部分香港市民在主权移交后获发英国国民海外护照（BN(O)，British National (Overseas)），根据英国政府2015年的估计，香港合共有340万人合资格申请有关护照。这本护照给予免签证6个月到访英国，但没有居留权。

根据《中英联合声明》中的“双方交换的备忘录”，英国表明，1997年7月1 日起，香港的“英国属土公民者”不再是“英国属土公民”，他们获发和使用BN(O)护照，并“不赋予在联合王国的居留权”。1997年7月1日或之后出生的人，均不会获得英国国民（海外）这一地位。而中国方面则表示，无论是否持有相关护照，那些“香港中国同胞都是中国公民”，并强调如果中国公民有相关英国旅行证件，就不能在香港及中国地区享有英国的领事保护的权利。

图片版权 Getty Images Image caption 周日中午，数百人在英国驻香港总领事馆前外请愿，促请英国当局迫使中国正视《中英联合声明》

图片版权 Reuters Image caption 示威者高呼：“‘一国两制’已死”。