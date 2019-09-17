美中贸易战与特朗普混乱不测的新世界格局

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打响美中贸易战第一枪时，美国总统特朗普声言，与中国打贸易战“很好而且很容易赢”。

十几个月打下来，他的贸易战“很好”的坚称与全球经济学专家与商家的共识相左。与中国的贸易战对美国经济的负面影响已经开始显现，而且有把全球经济拖入衰退的危险。

“很容易赢”？显然不是特朗普想象的那么的容易。在美国新一轮对中国加征2500亿美元关税生效前夕，特朗普一条推文宣布暂缓实施，他的解释是让中国先好好过个国庆节，不给中国人过节添堵。

忽冷忽热贸易战

这个解释显然难以令人信服，尤其是出自特朗普之口。别忘了，两年前特朗普在竞选中高喊中国“强奸”美国，甚至把中国比作是比伊斯兰圣战恐怖主义更大的问题。

有分析人士认为，2020年美国大选临近，感到经济压力的特朗普在向中国伸出橄榄枝。

这个判断要能站得住脚，要基于两个前提。一是特朗普有一个明智、明确、一贯的谈判战略。二是特朗普准备接受妥协双赢。贸易战打到今天，这两点都似乎缺乏证据。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普执意要与中国打这场贸易战，而且只能有一个赢家，美国。

特朗普坚信实施单边惩罚性贸易关税和制裁是杀手锏，中美之间几十年来积累的贸易不平衡可以一朝翻盘。但是，美国前劳工部长，现任美国加州大学伯克利分校公共政策教授的罗伯特·莱奇（Robert Reich）提醒人们，特朗普的贸易战“好且易赢”的信念，是建立在对关税以及美国海外公司运作的最基本的常识错误上的：

“他坚称是中国人而不是美国的消费者为他的征加关税买单。他‘命令’美国公司停止在中国做生意”。

只能美国赢

美国对中国的巨额贸易逆差，冰冻三尺非一日之寒，是多年积累起来的。特朗普之前的美国总统没人是睁眼瞎。之所以没有像特朗普那样单边挑起贸易大战，是因为在多元化全球经济的今天，贸易关税壁垒已经被证明是害人不利己的不智之举。

寻求妥协双赢，合作互惠，已经是国际社会的共识。

特朗普显然不信这一套，他不但执意要与中国打这场贸易战，而且只能有一个赢家，美国。在特朗普的世界里，赢重于一切，超越意识形态，原则立场。

当香港的抗议者打着美国星条旗，高唱美国国歌，呼吁特朗普把香港元素加入他的对华贸易战，甚至要特朗普来“解放香港”的时候，他们是把美国总统当作传统的“自由世界的领导人”，负责任，值得信赖，坚持正义，恪守原则。

然而，特朗普彻底砸碎了美国自二战以来在国际舞台上精心塑造的这个形象。今天住在白宫里的美国总统，美国历史上绝无仅有。特朗普入主白宫不到3年，彻底搅乱了过去半个多世纪逐渐形成的世界格局。特朗普一手打造的世界新格局呈现的是极度的混乱、不确定，潜伏着危机与危险。

这已经不再是极度的自恋、自负和骄狂。美国总统是严重的、可怕的，危险的不稳定，而且他的状况日渐恶化。 罗伯特·莱奇, 美国前劳工部长，现任美国加州大学伯克利分校公共政策教授

美中贸易战的忽冷忽热，山重水复，必须放在特朗普追求的世界新格局下来观察和判断，才会有任何的意义。

破制搅局

2017年1月，特朗普打着“美国第一”的大旗上台，两年多的时间里，“美国第一”就像建筑工地上拆除旧建筑的破碎球，把第二次世界大战后形成的以遵守规则为基础的多边主义国际秩序砸了个遍地瓦砾。

保障遵守游戏规则的国际机构和国际条约，无论是北约、联合国，还是巴黎气候协议、伊朗核协议，都成了特朗普攻击的对象。

特朗普憎恨多边主义。无论是生意经还是政治经，特朗普都坚信，多边主义下美国只会吃亏当冤大头。因此，任何体现多边主义成果的国际机构和国际条约都成为特朗普的眼中钉。

特朗普的世界里，传统的盟国与对手，朋友与敌人的界限变得模糊甚至颠倒。特朗普对盟国领导人出言不逊，恶语相向，对政治强人独裁暴君羡慕欣赏，赞誉有加。

Image caption 丘吉尔，罗斯福，斯大林。1945年2月出席雅尔塔会议。丘吉尔与罗斯福在二战中确立的“特殊关系”是半个多世纪来西方盟国维持世界持续的基石之一。

英国脱欧脱的焦头烂额之际，特朗普也要插手搅和。无论是遭特朗普讥笑的前首相特蕾莎·梅，还是受特朗普欣赏的新首相鲍里斯·约翰逊，都是把宝押在英国脱欧后能迅速与美国达成全面贸易协定。特朗普也许诺给脱欧后的英国一个“非常非常大，非常非常快”的贸易定单。

毕竟，美英“特殊关系”是二战以来多边主义世界新秩序的重要基石之一。看在老朋友的面子上？

然而，特朗普支持英国脱欧也是以“美国第一”为前提的。英国皇家国际事务研究所的美国和美洲项目负责人温亚姆里博士（Dr Lwslie Vinjamuri）认为，特朗普支持英国脱欧，是因为他厌恶多边主义，他更愿意一对一，各个击破，特朗普坚信这最符合美国的利益。

美国先总统林肯传记的作者，曾任美国总统克林顿政府高级顾问的布鲁门索（Sidney Blumenthal）对特朗普约翰逊治下的美英“特殊关系”感到的是悲哀：

“这与丘吉尔和罗斯福开创的特殊关系完全背道而驰。这不是一个新阶段，这是一个根本不一样的关系。它不是特殊关系，是怀有恶意的关系。美国总统与英国首相联手将不是去挽救西方，而是砍杀（slay)西方。”

特朗普的美国第一实际上是特朗普第一。问题不在于如何应对美国，而是如何应对特朗普 温亚姆利博士, 英国皇家国际事务研究所的美国和美洲项目负责人

“特朗普第一”

特朗普是个脸皮极薄的一言堂主。入主白宫两年多，唯我独尊，刚愎自用，朝令夕改，出尔反尔，翻脸不认人的性格已表现的淋漓尽致。

美国总统府白宫似乎成了特朗普重温当年主持《学徒》电视真人秀的地方。按特朗普自己的话说，只有他一个人最重要，其他人都是可有可无。

美国约翰·霍普金斯大学的战略研究教授艾略特·科恩（Eliot Cohen）说：“总统已经自己证明了他是批评者所指责的那种人：好斗，欺凌，烦躁，不负责任，不动脑子，坏脾气和自恋。令人瞠目的是，他的这些缺点还没有转换成明显的大灾难”。

但是，科恩教授 在《外交事务》杂志上撰文警告说：“这（尚未出现的明显灾难）不能转移我们对正在积累的美国外交危机的视线”。

的确，从朝鲜到伊朗到阿富汗，特朗普混乱不测的举动潜伏着灾难性的危险。

英国皇家国际事务研究所的美国和美洲项目负责人温亚姆利博士说，“特朗普的美国第一实际上是特朗普第一。问题不在于如何应对美国，而是如何应对特朗普。”

Image caption 特朗普的美国第一实际上是特朗普第一。问题不在于如何对应美国，而是如何对应特朗普。

如何对应

从政府部长到特别顾问，特朗普一手招聘一手辞退，走马灯似的换人，白宫里的“成年人”已经所剩无几之时，特朗普的言行举止日渐怪异乖张。仅举最近的几个例子：

不惜篡改美国气象局的飓风预报气象图来证明他的错误声称言之有据？（特朗普称不知道有修改气象图的事，也不知是谁修改的）

在美国遭受9·11恐怖袭击周年纪念的同一周里，安排在美国总统别墅戴维营秘密会见塔利班代表，然后一条推文宣布取消？（9·11恐怖袭击发生后，正是从戴维营里，时任美国总统乔治·布什发布了对阿富汗的军事打击命令。美国认定塔利班政府为9·11恐怖袭击者提供了庇护和支持）

也是一条推文，特朗普取消了让丹麦政府精心准备了数月的美国总统对丹麦的国事访问，只因丹麦说它不卖也无权卖格林兰岛？

美国前劳工部长，现任美国加州大学伯克利分校公共政策教授的罗伯特·莱奇说：

“我认为我们不得不面对一个似乎没人愿意承认的事实。这已经不再是极度的自恋、自负和骄狂。美国总统是严重的、可怕的，危险的不稳定，而且他的状况日渐恶化。”

如何对应特朗普？英国皇家国际事务研究所的美国和美洲项目负责人温亚姆利博士的问题问得好，但似乎没人能给出答案。

美国民主党人把希望寄托在14个月后用选票把特朗普赶下台。如果特朗普在2020年的大选中获胜连任呢？特朗普的对手似乎不愿意面对这个可能性。

回到文章开头的美中贸易战。美中双方谈判小组技术层面上的突破妥协，如果达成的话，能否经得住特朗普随手发的一条推文？

美中贸易战放在特朗普打造的混乱而不测的世界新格局下看，它的忽冷忽热，反复无常就不难理解和预见。

难以预测的是，特朗普治下，美中贸易战能否在双方都接受的停战条件下偃旗息鼓。