郭台铭不参选台湾总统：“永远的中华民国派”

图片版权 CNA Image caption 郭台铭表示，希望让社会在关注国家领导人的选择时，能够回归理性思考与政策层面的讨论，于是他决定不参与2020连署竞选总统。

台湾鸿海集团创办人郭台铭在9月17日最后登记独立参选的前一天深夜，透过声明宣布决定不参与2020年连署竞选总统。

更早前，郭台铭9月12日宣布退出国民党，还痛批国民党是迂腐的政党，并指“国民党把政党利益放在国家利益前，跟郭台铭返回国民党初衷背道而驰。”政治动作多，使外界解读他会参选总统。

国民党也做出回应，称“一直坚信郭董会在关键时刻做出一个最佳且有利中华民国的抉择”。

“中华民国派”

9月17日是台湾申请登记为正副总统被连署人的最后期限，台湾媒体及多名政治学者皆认为郭台铭会在当天登记参选，但前一天深夜11点，郭透过声明称将不会参与连署。

声明中，郭台铭表示参选总统的初衷，是希望能够带领台湾社会齐心拼经济，但投身选战以来，他看到的却是一些政治人物为了私利，挑起阶级、仇恨、对立等民粹。

并强调：“不是因为任何人的劝说与影响，而是因为我再三思考之后，希望让社会在关注国家领导人的选择时，能够回归理性思考与政策层面的讨论，于是，我决定不参与2020连署竞选总统。”

针对郭台铭确定不以独立身份参选总统，国民党也发表回应指出，国民党一直坚信郭董会在关键时刻做出一个最佳且有利中华民国的抉择，怀着忐忑不定的心情终于落下，纷纷扰扰已经落幕，应该放下过去，向前看。

国民党总统参选人韩国瑜竞选总部，也在9月16日深夜，发表声明表示，“我们始终相信，郭台铭董事长与韩国瑜市长拥有相同的目标，皆希望全力为台湾人民拚经济，捍卫中华民国，期待中华民国有更好的发展。”

图片版权 CNA Image caption 国民党主席吴敦义（左）曾经赞扬郭台铭爱党。

郭台铭决定不选，台湾有媒体解读是对民进党不利的决定，因为若郭台铭以独立身份参选，会瓜分韩国瑜的选票，间接帮助蔡英文。

德国杜宾根大学欧洲当代台湾研究中心短期访问学者关仲然则认为，蔡英文和韩国瑜支持度原本平分秋色，但郭台铭加入竞争后，韩和郭可能会互相攻击，但这对蔡则没有太大影响，更可能获利。

他对BBC中文说：“支持郭台铭的仍是以蓝营为主，若有国民党色彩浓厚的王金平的帮助，对韩国瑜的选情影响很大。”

蔡英文连任竞选办公室发言人阮昭雄，针对郭台铭的选择表示尊重，也欢迎未来持续对政府提出各项建言。

郭台铭确定不以连署、独立参选人方式参选，台湾有媒体猜测，郭仍为以其他方式参选，留下伏笔。

根据台湾中选会规定，11月18日至20日期间，正式受理总统、副总统选举候选人登记之申请，由政党提名及通过连署法定门槛的参选人，皆须在这段期间向中选会完成登记。