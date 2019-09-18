图片版权 AFP Image caption 9月8日，中环地铁站外遭示威者纵火。

香港铁路公司（港铁）多年来是香港市民主要交通工具，其运载量大、准时率高，服务和线路设计成为不少其他国家参考的样本，在中国北京、深圳、上海、英国伦敦、瑞典和澳洲也拥有公共交通运输的专营权，可说是一间代表香港“走出国际”的重要公营企业。

然而，“反送中”抗议持续三个多月，地铁站屡屡成为了示威者针对的目标。抗议者发起“不合作运动”，阻止乘客支付车资，破坏地铁站的进出口验票闸机和站台玻璃，多次堵塞出入口，以及在地铁站外纵火，他们指控港铁屈服于中国的压力，协助香港警方打压示威，他们讽刺“港铁”为中国共产党服务，成为“党铁”。

但港铁否认受到中国官媒言论的影响，严厉谴责示威者不负责任的行为，并形容目前遭到通车40年来最严峻的挑战。

港铁被卷入“反送中”争议

“反送中”抗议许多标志性画面也是发生在地铁站，港铁的应对措施备受争议。

7月21日，香港元朗发生白衣人攻击乘客的事件，港铁在白衣人冲入月台后，相关控制中心要求乘客下车，有示威者质疑如果列车及时驶走，可以避免流血冲突；

8月11日，警民冲突升级，警方追捕示威者期间，在太古和葵芳地铁站施放催泪弹，以及在太古站在近距离向在电梯的示威者发射胡椒弹，被指使用过份武力，但警方称是符合规定。

两次事件都引来批评，不单是示威者，也包括港铁员工。

数百名港铁员工实名联署，要求公司调查事件，并促请公司谴责警方影响铁路安全。联署声明指，“港铁过于配合及依赖警方，丧失自主调配车站与列车运作的权力，无肩负保障员工与乘客的安全，有政治不中立之嫌”。港铁没有正面回应港铁员工的联署投诉，只是称一直与员工保持紧密沟通。

你的器材不支持播放多媒体材料 8月11日，防暴警察被拍下在港铁太古站内近距离开枪，和在葵芳站内发射催泪弹的镜头。

中国官媒不满港铁协助示威者

示威者在多次抗议活动中，经常使用地铁往来不同的地点，进行“野猫式抗议”。

8月21日，元朗事件一个月，示威者聚集元朗站与警方爆发冲突，期间有人破坏港铁设施，港铁宣布元朗站关闭，并安排特别列车接载包括示威者在内的滞留乘客离开元朗站。

这一个决定触发中国官方媒体《人民日报》和共青团中央微博发出评论文章批评，指港铁“派专列护送，暴徒免费乘车，扬长而去”，质疑为何“黑衣人”能享受“礼遇”。

文章如此写道：“港铁似乎陷入了角色迷失，难道这是要跟‘暴徒’穿一条裤子？一旦纵容暴力，就是拿公共安全不当回事，就是对广大乘客不负责任，就是出卖公共利益。”

这篇文章出现后不久，港铁向法庭申请了临时禁制令，禁止有人做出干扰港铁运作的行为，在获警方批准的观塘游行举行前，以安全为由暂停附近多个地铁站，其做法引发民主派议员和示威者不满。在香港过往的大型群众抗议活动，港铁甚少关站。

8月31日，香港太子站发生了黑衣人与中年男子对骂，互相打斗的事件。当天，警察进入太子站执法，他们使用警棍和胡椒喷雾制服乘客，被示威者称为“元朗事件的警察版”。

香港警方强调，当时有示威者参与“暴力”违法行动和换装混在乘客当中，前线警员有能力判断谁是示威者，去采取拘捕行动。但现场目击者质疑，警方执法时波及普通乘客，质疑警方使用过份武力。

当晚，警方与港铁以禁制令为由，把记者赶离场，站内一段空白时间令谣言四起，有伤者延误超过两小时才得以送院，警方称是因为站外有示威者聚集，无法把伤者及时送院。

图片版权 Getty Images Image caption 示威者要求港铁公开监控视频。

破坏升级

香港太子站事件触发示威者针对港铁的行动升级，示威者连续多天在太子站附近抗议，要求港铁公开监控录像，号召不买票坐地铁“跳闸”或是罢搭港铁向其施压。

激进示威者在9月连续三个星期日，大规模破坏多个地铁站，他们在车站内外涂鸦写上“党铁”等字眼，损毁站内的监控系统、售票机、入闸机、防火设施和站台玻璃等等，亦多次有示威者在地铁站外纵火。

据香港铁路统计，香港过半地铁站受到不同程度的破坏，多个地铁站一度要短暂关闭，损失及维修费估计涉及几千万港元。港铁称，有关损失不会是调整票价的考虑因素，并计划额外聘请人员，监察示威者“跳闸”不付费的行为。

港铁谴责“激进示威者”毁坏车站，感谢警方协助执法。针对太子站的争议，港铁公开部分监控画面截图，但以可能影响案件调查和乘客私隐为由，拒绝公开完整视频。香港政府多个部门以及港铁接连就太子站争议解话，但始终未完全释除公众疑虑。

图片版权 AFP Image caption 示威者破坏地铁站。

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香港警方和建制派同样谴责示威者破坏港铁站，他们称示威者是“暴徒”，将武力升级，“破坏社会安宁”，强调无论有任何政治诉求，均不能将任何违法和暴力行为美化和合理化。香港建制派"工联会"立法会议员陆颂雄表示，港铁应该采取“积极措施”，在冲突发生时或之前关闭车站，避免示威者把港铁站变成“战场”，或者借港铁逃走。

温和民主派人士当中，也有声音表示，难以理解冲击港铁站和向政府争取“五大诉求”的关连性，但因为温和示威者不满政府迟迟不让步和警方执法问题，以及希望有关方面公开更多太子站的资料，所以并没有与激进示威者割席（切割）。

据香港学者李立峯、邓键一等人在8月18日香港民主团体联盟"民阵"所发起的和平集会作的调查，“反送中”抗议者中，74.7%接受示威者将“阻碍地铁运作”作为抗议方式。

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港铁受到批评

由一些抗议者组成的“民间记者会”发言人批评，港铁受中国媒体舆论影响，配合警方行动，是“出卖港人”的行为，并警告如果继续逃避面向公众，“不合作运动”将会升级。

该发言人说，“肆意封站和封线的企图，相信是司马昭之心，路人皆知，明显是想阻碍市民上街以及减低游行集会的人数，并在活动后配合警方围捕行动。‘党铁卖港’是因，而闸机被破坏和跳闸行为是果，拆闸和跳闸都不是为节省车费，亦不是纯为发泄而去破坏，而是对‘党铁卖港’的强烈抗议。”

有观察人士认为，港铁事件和香港国泰航空的遭遇类似，同样是受到北京的施压。

香港公共专业联盟召集人黎广德指出，香港市民一向视港铁为公营事业，首要服务的是市民大众，但在中国官媒《人民日报》或港府施压下，港铁“变成国家机器的一部分”。

图片版权 AFP Image caption 港铁被指协助警方对付示威者。

图片版权 Getty Images Image caption 港铁被指协助警方对付示威者。

“港铁把自己变成政权的工具，听从警方指挥运作来决定开车或是关站，令港铁本身代表了警察和政府，自然成为针对对象。”

黎广德认为，市民对港铁的不满不单是来自“反送中”示威，而是近年以来，港铁在多个大型项目出现问题，对其管理失去信心。

例如港铁有份参与广深港高铁香港段项目，造价由原本669亿港元超支至884亿港元，原因包括“地质复杂”和“成本上升”等因素，引来批评。

另外一个昂贵项目则是连接香港沙田至中环的地铁“沙中线”，最新估算造价逾971亿港元，比原先的798亿超支两成。这项工程在香港爆发连串建筑丑闻，包括钢筋被剪短或移除，地下设施出现沉降等问题，但港铁没有即时向政府通报，引发安全隐忧。港府需要成立具法定权力的独立委员会，去调查这场建筑丑闻责任归属。

黎广德说，对比起港铁在这些项目带来数以百亿港元计的损失，示威者破坏港铁造成的数千万港元损失是“微不足道”。

“市民最反感的是港铁在几个大项目上的管理手法存在‘政治凌驾专业’，市民对工程管理没有信心，港铁在高铁跨境项目中是按照北京的意思去做规划，把工程压缩，令管理规划时间不足，造成很多失误。港铁丧失了专业性，成为政治服务工具，这是香港人累积的对港铁的最大不满，”他说。

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香港铁路曾经是一个代表香港的主要品牌，其地铁的准时率达99.9%，运输服务是世界级别。《财富》杂志2017年，曾因为港铁的准时服务和低廉票价，把港铁评选为全球最具影响力企业的第33位。

但黎广德说，近年港铁发生班次延误、出轨事件，在香港市民眼中，服务质量水平下降，对原本的港铁，慢慢失去信心。

港铁近来事故