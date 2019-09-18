大熊猫“创创”在泰国意外死亡 中国将派遣专家前往调查

图片版权 AFP Image caption "创创"今年8月刚满19岁。

中国旅居泰国的大熊猫“创创”日前在动物园里意外死亡，引起中国网民热议。中国决定派专家前往调查。

自2003年以来，创创一直旅居在泰国的清迈动物园。这只19岁的雄性大熊猫在泰国广受欢迎，特别是由于动物园一再努力替他寻找交配对像，争取诞生下一代。

周一（9月16号）创创无法解释的意外死亡引起中国社交媒体骚动，许多用户指责泰国没有妥善照顾创创。

大熊猫原产于中国，人工养育环境中通常寿命可达25至30年。 大熊猫曾被视为濒临灭绝的动物，但随着数量的增加，被国际自然保护联盟重新归类为处境“脆弱”的动物。

你的器材不支持播放多媒体材料 大熊猫已为中国做了了60多年的亲善大使。

熊猫外交

大熊猫早于1950年代就成为中国外交的重要工具，近年来透过租借方式走遍世界。此外，中国政府还向香港、台湾及澳门赠送过大熊猫，不过中国并不将其视作外交行为。

2008年马英九当选台湾总统，中国赠送给台湾的两只熊猫名为“团团”与“圆圆”，一度引起热议。这两只熊猫被安置在台北木栅动物园。

图片版权 Getty Images Image caption 照料大熊猫十分不易。

中国一直十分关注海外熊猫的生活，因此创创的过世已在中国官媒广泛报导。据《新华社》报道，中国驻清迈总领馆16日接到泰国清迈动物园通知，创创已于当地时间16日下午在动物园去世。中国保护研究中心的专家将前往清迈，与泰国相关单位一同调查创创死因。

微博上出现许多担忧熊猫的评论，有许多网民称：“泰国不适合养大熊猫”，“他们不像我们想的那样对待动物。”其他人要求将现在清迈的雌性大熊猫迁回中国。

图片版权 AFP Image caption 2003年创创到来，受到泰国社会热烈欢迎。

创创自2003年以来一直在清迈动物园和他的熊猫女伴“林辉”生活。由于没有表现出对林辉的性兴趣，动物园尝试了各种方法来增强牠的性欲，包括让创创饮食低碳水化合物，并展示大熊猫交配的视频。但所有努力都失败了，动物园最终采取人工授精。

林辉于2009年生下牠们的后代“林冰”。林冰是在泰国本地出生的第一只大熊猫。