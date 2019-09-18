图片版权 Twitter Image caption 斯诺登在推特上介绍自己的新书：“这是一本政府不希望你阅读的书。”

美国司法部对中情局和国家安全局前雇员斯诺登发起法律诉讼，防止他从其新书中获取利益。斯诺登新书《永久记录》(Permanent Record)周二（9月17日）同读者见面。他在推特上说，“这是一本政府不希望你阅读的书。”

斯诺登揭露美国政府大规模的监视计划后经过香港流亡俄罗斯取得庇护，此次美国对他发起的民事诉讼指责他违反了他与中情局和国家安全局签署的保密协议。

美国司法部发表声明说，他们并非要阻止该书出版，而是寻求收回斯诺登从该书得到的任何利润。斯诺登目前面临美国对他的间谍指控，一经判罪会面临长达数十年的刑期。

图片版权 EUROPEAN PHOTOPRESS AGENCY Image caption 斯诺登曾这样描述美国的监视项目：“只要我有私人电邮地址，我坐在办公桌前就能够监听任何人，包括你和你的会计师，联邦法官，甚至总统。”

美国司法部说，斯诺登新书的出版商麦克米伦出版公司也被诉讼点名，确保“不会有任何资金转给斯诺登”。美国司法部民事司助理检察长舟迪·汉特说，美国不允许个人违反出版前审查的义务，以美国利益为代价获益。

大规模监视的秘密

佛吉尼亚东区检察官特威利格说，对斯诺登的民事诉讼旨在确保斯诺登不会从背叛信任中得到任何金钱收益，“情报信息应该用来保卫国家，而不是让个人谋利”。

但是斯诺登反驳说，“很难找到比美国政府的诉讼更好（对其新书）的真实性证明，这说明你的书的内容真实，写出来是违法行为。”

Image caption 斯诺登获得俄罗斯的庇护。俄罗斯给斯诺的庇护条件是他不得在俄罗斯从事危害美国利益的活动。

斯诺登透露的机密文件显示了人们前所未闻的美国全球监视项目，即美国同所谓“五眼联盟”国家当中的三个国家合作展开监视。这三个国家的合作机构是澳大利亚信号局，英国政府通信总部和加拿大通信安全局。

据英国《卫报》和《华盛顿邮报》报道，斯诺登揭秘的秘密监视项目包括可以进入谷歌和雅虎帐户的信息的“棱镜计划”。斯诺登曾如此描述美国的监视项目：“只要我有私人电邮地址，我坐在办公桌前就能够监听任何人，包括你和你的会计师，联邦法官，甚至总统。”

当初帮助斯诺登揭秘的美国记者格伦·格林沃尔德（Glenn Greenwald）曾在2013年说过，“最令人震惊和最重要的事还没有被发布。”当时《卫报》的编辑也说，斯诺登透露的文件被发表的不到百分之一。

Image caption 当初帮助斯诺登揭秘的美国记者格伦·格林沃尔德说，“最令人震惊和最重要的事还没有被发布”。

俄罗斯庇护和争议

2013年斯诺登离开了在美国夏威夷国家安全局的工作，在5月飞往香港。6月他向记者透露了数千份国家安全局的机密文件，揭露了9/11事件后美国政府开始对公众的大规模监视。

这些机密被《卫报》和《华盛顿邮报》发表后，斯诺登受到世界关注。2013年6月底美国以间谍罪起诉斯诺登，国务院吊销了他的护照，之后他飞往莫斯科。

因为没有有效护照，斯诺登在莫斯科机场滞留了一个月，之后获得俄罗斯的庇护。俄罗斯给斯诺登的庇护条件是他不得在俄罗斯从事危害美国利益的活动。

斯诺登在众多支持者眼中是揭露黑幕的“吹哨者”和个人隐私的捍卫者。2016年他成为旧金山的新闻自由基金会的主席，该机构的宗旨是保护记者不受黑客攻击和政府监视。但是美国政府指责斯诺登危害了美国国家安全，并根据间谍法对他提出诉讼。

斯诺登周一（9月16日）接受美国电视采访时说，如果他能得到公平审判，他愿意返回美国。但是因为俄罗斯不会帮助美国引渡斯诺登，因此除非斯诺登自愿回美国，否则不可能面对美国审判。