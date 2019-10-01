中共建政70年: 盘点影响千百万人的政治口号

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众所周知，中国是个口号标语大国。

中共建政70年，各个时代的人们见证了许许多多口号标语，其中绝大多数是最高领导层政治和政策的体现，也有一小部分反映的是各级地方政府对上级指示的诠释。

而从中国最高权力中心发出的那些简短指示，往往对中国大陆普通民众的生活造成最直接和最大的影响。BBC中文盘点10条标语背后的中国政治，有的影响了亿万人的生活，有的影响了几代人的命运，还有的影响力波及海外。

万岁

图片版权 Xinhua Image caption 天安门广场上的两条“万岁”标语从1950年代至今一直都在。

1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼宣布“中华人民共和国成立了”。他那带着浓浓湖南湘潭口音的讲话，成为中共建政70年历史的开端。

在第一个10年中，中国各地出现了不少“万岁”的标语。其中“中华人民共和国万岁！中国人民大团结万岁！”最为特别。

虽然中国很多有历史烙印的标语都已经消失，但这两条“万岁”标语却横跨数十年，至今仍然悬挂在象征中国权力中心的天安门城墙上。

耕者有其田

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中华人民共和国成立后，执政的共产党面临管理经济的巨大任务。在城市，开始了大规模的“公私合营”，在乡村则展开了“土地改革”。

“耕者有其田”的口号，其实早在中共1949年10月1日建立政权之前，就已经在一些地方被落实。

1949年以后的“土改”也是中共建政之后在全国范围进行的第一场运动。根据中国官方公布的数字，从1950年冬季土改运动开始，到1953年结束，将近3亿没有土地的农民，获得了7亿亩土地，近300万头耕畜，近4000万件农具，以及3800万间房屋和105亿斤粮食。

这样一场“均贫富”的运动，以彻底摧毁有产阶级为代价使穷人获得土地和资产。虽然中国政府对土改中地主的死亡人数一直缺乏准确的官方说法，但外界普遍认为，在这样一场“暴力土改”中，有多达200多万地主被杀，受到牵连的地主家庭成员人数则更多。

抗美援朝

图片版权 Xinhua Image caption 中国官方一直坚持，“抗美援朝”的原因是美国侵略军越过三八线，把战火烧到中国边境。

1950年7月，刚刚建政不久的中国参加了持续3年的抗美援朝战争，选择与朝鲜军队一起，对抗以美军为首的联合国军。

据中国方面的数字，这场战争中国投入了135万兵力，官方统计的死亡数字为18万多人。中国最高领导人毛泽东的长子——毛岸英，也在朝鲜战场上丧生。

而根据美方的统计，在朝鲜战场上阵亡的中国人民志愿军的人数超过40万，联合国军的死亡人数近70万，另外还有约48万人下落不明。

战争双方于1953年7月签署了《朝鲜停战协议》。至今，朝鲜半岛分裂为两个国家，仍然没有签署和平条约，理论上说仍处于战争状态。

这也是朝鲜多年来研发核武器的初衷，至今影响东北亚地缘政治和国际关系。

百花齐放

图片版权 Xinhua Image caption 在“百家齐放百家争鸣”口号的鼓舞下，中国知识分子大胆讲出对共产党的意见和看法，却被划为“右派”分子遭打压。

1956年4月，中共领导人毛泽东提出“百花齐放、百家争鸣”的所谓“双百方针”，要发展科学、繁荣文化和文艺。5月，时任中宣部长陆定一讲话，鼓励知识分子“在文学艺术工作和科学研究工作中有独立思考的自由，有辩论的自由，有创作和批评的自由，有发表自己的意见、坚持自己的意见和保留自己意见的自由。”

1957年6月，反右运动开始，在双百方针鼓励下畅所欲言的许多知识分子们，被打成了右派，遭到灭顶之灾。

据中国共产党历史网的报道，至1958年夏季，历时一年的反右运动共划右派分子55万多人。被划为右派分子的人，被列为敌人，不仅政治上受到严厉批判，而且受到行政处罚，轻则降职降薪，留用察看，重则送劳动教养。

超英赶美

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1958年前后，毛泽东提出要中国的钢产量15年赶超英国、50年赶超美国。

1958年，大炼钢铁在中国成为一个全国性的运动，也是“大跃进”运动的序曲。伴随超英赶美口号，还有“人有多大胆、地有多大产”；“一天等于20年，跑步进入共产主义”等等其他口号反映当年的浮夸风气。伴随“人民公社”成立和严重粮食短缺，中国陷入被官方称为“三年困难时期”的全国性饥荒。

尽管西方学界对大跃进、大饥荒造成多少中国人“非正常死亡”仍有争议，但对大跃进这一场政治运动给中国民众带来的浩劫却是没有争议的。

有关大跃进期间的中国非正常死亡人数的统计，从1800万到4500万不等。最多被学术界引用的数字是2000万到3000万。

横扫一切牛鬼蛇神

图片版权 Getty Images Image caption 十年“浩劫”文化大革命，耽误了一代人的教育。学校停课，殃及在读的小学、中学、大学生。

1966年至1976年，是被称为“文化大革命”的“十年浩劫”。

1966年6月1日，《人民日报》刊登社论“横扫一切牛鬼蛇神”，称“一个无产阶级文化大革命的高潮，正在占世界人口四分之一的社会主义中国兴起”。

文革十年，成千上万的红卫兵在全国上下大搞阶级斗争，批斗、抄家、告密盛行，几乎每家每户都受到这一政治运动的巨大冲击。

中国时任国家主席刘少奇被迫害致死，邓小平被打倒，现任中国最高领导人习近平的父亲习仲勋被监禁。高层政治人物的遭遇，也折射出亿万普通民众所受到的冲击。

知识青年到农村去

图片版权 Xinhua Image caption 中国国家主席习近平也曾是“上山下乡”知识青年中的一员

1968年12月，为了缓解就业压力，毛泽东指示：“知识青年到农村去接受贫下中农的再教育，很有必要”。

文革期间，全中国城镇知识青年下乡人数达1400万。

1969年1月，不满16岁的习近平也从北京到陕西插队落户，成为千万知青中的一员。

多年以后，习近平回忆当时出发的情景说，整个专列上没有不哭的，就是我在笑。当时车下的亲属问，你怎么还笑啊？习近平说，“我不走才得哭啊，我不走在这儿有命没命都不知道了，走不是好事吗？”

四个现代化

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工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化，这四个目标早在中共建政之初便已经提出。然而真正开始成为一个量化的口号，是1979年邓小平确定的。

邓小平说，到20世纪末，中国要争取国民生活总值达到人均1000美元，实现小康水平。

也正是在1979年经济改革开放的前后，中国经历了一系列“拨乱反正”的社会改革，涉及政治、经济、科教文化、意识形态等等方面，平反冤假错案，知青返城，恢复高考。

到1982年底，中国全国有300多万干部的冤假错案被平反和纠正，数以千万计的与这些干部有亲属关系或工作关系而受到无辜株连的人，也由此得以解脱。

从1978年到1980年，共有约800万知青返城。1977年10月，中国宣布恢复高考后，报考总人数曾高达1160万。

在让部分人先富起来的政策下，出现了“个体户”、“万元户”、“专业户”等等社会群体。他们中间的很多人，后来成为中国第一批民营企业家，助推中国经济多年来的快速发展。

计划生育

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1982年，晚婚、晚育、少生、优生，从而有计划地控制人口，成为中国的基本国策，在此之前，鼓励少生的政策已经执行多年。

中国官方称，在严格执行计划生育的30多年期间，共少生了4亿人口。然而这样的政策也带来现在严重的人口结构问题，老龄化严重，男女比例失衡。

2015年，中国宣布全面二胎，废除了实行三十多年的一胎化政策。

和谐社会

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2004年，中共十六大三中全会提出构建和谐社会。

这一口号提出之前，自1979年改革开放后的十多年间，中国社会面临诸多不和谐的重大事件：腐败泛滥官倒猖獗引发的1989年六四运动；1990年代国企倒闭造成的大规模工人下岗；HIV感染者病例飙升的同时，河南曝光的农民卖血感染艾滋病毒事件；2002年的非典（严重急性呼吸系统综合症，SARS）事件；以及经济发展给水资源、土地资源和空气造成的严重环境污染问题，等等。

正如中国中央宣传部旗下的党刊《半月谈》杂志当年所承认的：中国改革开放十几年是“经济发展最快的时期，但不是群众意见最少的时期。”

以上的这10条政治口号的背后，是无数中国人的生活受到政治影响的最好注解。

如今，中国领导人习近平上台之后提出的“中国梦”，有可能成为又一个影响千百万人的政治口号吗？