香港示威浪潮中亲政府阵营的分歧与共识

图片版权 Getty Images Image caption 香港建制派议员记者会

香港因《逃犯条例》修订引起的争议持续，严重警民冲突近期演变成不同政见人士之间的冲突，三个多月来已经有超过1400人被捕，但仍然未见平息的迹象。

对于解决冲突和争议的方法，香港社会有很多意见。香港特首林郑月娥早前正式撤回《逃犯条例》的修订后，泛民主派和示威者都要求政府回应“五大诉求”中其余四项要求，包括成立独立委员会调查针对警察处理示威的投诉，形容这是解决问题的唯一办法。

大多亲政府的建制派认为，其余四项要求中无条件释放被拘捕人士、实行“双普选”等要求不可行，但对下一步该如何做却有不同的看法。

建制派除了以民建联、工联会等党派组成的传统建制派，还有自由党和经民联等政治取态比较温和的商界派别。香港政府过去因为得不到商界支持而无法推动一些关键议案，例如2003年《国家安全法》。

这种分歧在《逃犯条例》修订争议中也逐渐显现。传统建制派的民建联在6月9日大型反对修例游行后，坚持支持修订建议，认为修例有助填补“法律真空”。

但自由党、经民联等商界政党没有紧随政府，立场也较其他建制派政党模糊。商界在多次就修例提出忧虑，最终在香港政府改变修例建议，把许多商业罪案剔出可引渡范围后才改变立场支持修例。但对处理近期示威的做法方面，他们与政府有许多不同的看法。

图片版权 Getty Images / Keystone-France Image caption 港英政府曾动用紧急法扩充军警权力以镇压左派暴力示威。

有无必要动用紧急法

香港《星岛日报》上月引述政府消息指，可能利用紧急法处理示威浪潮，认为如果局面继续恶化，“最终可能导致警员或示威者出现严重伤亡，甚至搞出人命”。

香港政府可能使用紧急法处理示威浪潮的消息引起批评，指出条例给香港特首的权力广泛，可能侵犯市民的权利。赞成使用这一法律的民建联副主席张国钧接受BBC中文访问时表示，紧急法只是给予香港执法机关临时权力，帮助它们更有效执法。

民建联是香港最大的建制党派，其意见在建制派中有一定代表价值。

张国钧举例说，香港社会有意见认为政府应引用紧急条例制定“蒙面法”，禁止示威者配戴口罩掩盖容貌，方便警察辨别暴力示威者的身份，事后把他们拘捕。

他指出，这种做法只是用作填补现时法律的缺失，让警方有“多点权力来止暴制乱”。

图片版权 Getty Images Image caption 钟国斌认为，使用紧急法处理示威浪潮会给国际社会传出错误讯息。

同为建制派的自由党则对是否动用《紧急情况规例条例》等法律处理示威与民建联有很不同的看法。自由党党魁钟国斌认为，紧急法不是处理示威浪潮唯一办法，成效也存疑。他以“蒙面法”作例，质问立法后如果有10万人在街上戴着口罩示威，“你如何做？全部都拘捕吗？”

钟国斌接受BBC中文访问时说，使用紧急法会对国际社会发出错误讯息。

“如果是50年前，香港只不过是亚洲其中一个小城市，没有人管你，你可以用这种方式处理。但现在香港是一个国际大都会，全世界都在看你香港，你不能用这种单纯的方法，以为就能解决香港的问题。”

图片版权 Getty Images Image caption 张国钧（右）认为，应让监警会先就针对警察处理示威浪潮手法的投诉进行调查，才决定下一步。

独立调查委员会之争

建制派阵营另一个分歧点，是香港政府应否成立独立委员会调查事件。民建联、工联会等传统建制派和香港特首林郑月娥保持一致，认为警察执法的过程会成为调查的焦点，而现在已经有独立的法定机构“监警会”调查针对警察的投诉，不需要另设委员会。

民建联副主席张国钧早前接受香港媒体访问时形容，监警会的工作“行之有效”，过去也有警务人员因为监警会的调查，最终被法庭定罪。

他又留意到，香港政府已经从英国、加拿大等地委派数名海外专家加入“监警会”处理示威浪潮的投诉，他认为这会加强监警会的工作。“为什么大家不让监警会完成工作，让大家看一看它的工作如何，才决定下一步的行动？”

监警会调查和独立调查委员会的区别

监警会是香港处理针对警察投诉的组织，独立于警务处。但监警会没有权力传召证人作供，投诉人提供的资料也可以用于未来的司法程序，投诉人或证人可能因为害怕公开对自己不利的资料，而选择不作出投诉或不作供。外界也担心，监警会的委员大多有建制派背景，无法作出公平公正的裁决。

独立调查委员会由行政长官按需要成立，功能与一些英联邦国家中“皇家委员会”（Royal Commission）类似。它们专责调查单一事件，例如香港铁路早前被揭发建造新车站时建筑水平不达标，一些工程人员被怀疑发出造假的合格证书，特首林郑月娥于是成立调查委员会。

这些调查委员会的主席通常由法官担任，有权力传召证人作供，证人或投诉人提供的资料都只会在调查过程中使用，而不能在未来的任何法庭审讯中作为证据，被视为可以更有效保障证人或投诉人的权利。

钟国斌也认为香港市民应该先让监警会完成工作，才决定下一步的行动，他也认为香港政府不会成立一个针对警察作出调查的独立委员会。

但他同时指出，如果香港政府作出承诺，示威浪潮平息后成立委员会，就社会深层次问题作出调查，找出应该负责的人，这会令更多市民接受，减少示威者人数。到时候政府处理示威的时候“相对容易得多”。

特首须坚持对话

香港示威浪潮持续多月，相关影响开始浮现。国际评级机构穆迪和惠誉早前分别把香港的评级降至“负面”，指出持续的示威活动反映当地制度优势慢慢被削弱。

被问到如何解决目前的局势，张国钧和钟国斌都坦言没有一个简单直接的方案，但两人都认为特首林郑月娥直接与市民对话是一个解决方案，而对话的时候不应害怕被公众责骂，也不应害怕场面混乱。

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香港政府周四（9月19日）宣布，林郑月娥计划9月26日举行第一场“社区对话会”，开放给市民报名参加。张国钧认为，对话的时候可能会有不尊重特首，或令她难堪、受奚落的情况出现，但他希望林郑月娥不要害怕这种环境，仍然要走出去跟市民对话。

“我当然也希望市民愿意出来对话，对话的过程也不要流于发泄，而是大家本着如何让香港走下去的想法来说话。”

钟国斌也认为林郑月娥不应害怕“对话会”期间出现冲击场面，她本身应该有心理准备会有这种情况发生。“如果她坚持，即使被人冲击、围堵也会出来会见大众市民，能够坚持的话，说不定会得到部份市民的同情。”