921大地震廿周年，灾难后台湾的变与不变

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1999年9月21日凌晨的天摇地动，更带走2415条人命，致超过1万人受伤，10万多栋房屋倒塌。那一夜，持续102秒的摇晃、上百次的余震，紧接着楼塌、人亡、惊恐与悲伤，那是台湾二战后伤亡损失最大的自然灾害，是台湾人的共同记忆。

“921大地震”廿年周年，曾震碎的心灵逐渐恢复，挥别悲痛后，岛上防震设施又改进多少了呢？BBC中文试图通过访问学者和专家给出相应答案。

与时间赛跑的地震预警

9月21日廿周年前夕，台北聚集逾500位来自31国的海内外学者，纪念921大地震，召开针对地震防灾、减灾等相关议题的研讨会。

其中受到高度关注的是能争取逃命时间的"地震预警"，台湾目前在地震预警上是以侦测传递较快、会造成上下震动的纵波（P波）为主，这样让警报在会造成左右摇晃、杀伤力较强的横波（S波）抵达前发出。

图片版权 SAM YEH/AFP Image caption 2415人在地震中过世。

台湾大学教授吴逸民表示，二十年间的从有到无，目前在台湾本岛陆地的地震，公众约莫震后15秒能收到通知，随着科技发展，未来预警秒数还会持续缩短。

地震速报系统观测仪器现从16位元系统提升至24位元系统，可提供更精细的观测资料，有利于地震波相判读与中小型规模地震解析。他说，20年前能够侦测到的地震最多1万多个，但到现在，1年能侦测到的地震就有超过4万个。

他也指出，短短的黄金救命秒数，可能只对居住在一、二楼的民众逃生较有帮助，但他强调在救灾、产业、经济、交通上却非常重要。

他向BBC中文表示：“在短时间得到地震资讯，就能立即评估灾害有多大。”并强调，预警技术对政府单位评估灾情、部署救灾都很有效。并说，该技术若配合大楼电梯即时停止运作，到最近楼层打开，也能减少消防人员救援受困电梯的数量，把人力放在更需要救援的人身上。

在产业上，他举例，像是科技业厂房若能在强震发生前，因为预警技术即时通知而能提前关闭机器、暂停生产线，也能减少金钱损失。

台湾有媒体分析，以“921大地震”为例，距离震央仅52公里的台中市，能在摇晃前7秒收到通知，而距离震央152公里的台北市则有多达31秒的时间可以求生。台湾国家地震中心研究员林沛旸表示，台湾的国中小地震预警系统，花了三年时间，今年已经全面完成设置，会在地震发生时，透过广播发布预警。

湾设置有631个强震观测站、距离断层带最近的不到7米。 吴逸民透露，台湾的地震预警系统"发展的早、运用的晚"。他指出台湾早在“921大地震前”1995年就开始进行相关研究，比日本还早了快5年，但相关单位始终没有运用该技术。

他猜测，可能主管单位是担心责任，舆论压力，而始终不敢运用该技术，直到日本2011年311强震，预警系统发挥强大效果，才在2016年逐渐强化使用该技术。

如今，吴逸民自信的说，台湾的地震预警技术发展在全球可称“前段班”，也把技术带到韩国、菲律宾、越南等国，分享经验。

隐患犹在 ── 商圈里的老旧建筑

台湾《联合报》引用国家地震中心推估，若“921大地震”在2019年发生，将造成3564人伤亡、32775间房屋倒塌。过去，该中心也曾模拟，若台北发生规模6.2、深度10公里的强震，台北市及新北市最多可能会有4800户房屋倒塌。

林沛旸直言，会发生重大伤亡的原因就是老建筑太多，他向BBC中文指出：“碍于法规，实际执行困难度，像是社区会大楼住户整合困难，若要补强或重建真的很难。”

根据统计，台湾仍有410万户屋龄30年以上的老旧房屋。结构技师、土木工程博士蔡荣根，曾在2018年《中国土木水利工程学会会刊》的文章中指出，70年代的房子还没有严谨的耐震设计规范，但大部分是5楼以下，隔间砖墙多，能发挥抗震作用。

不过，大台北地区因为商业发展，很多老旧建筑的1、2楼砖墙被任意拆除作为卖场、超商、餐厅等，而成了有重大耐震缺陷的建筑。他称：“大地震来时，1、2楼少了原来的砖墙来分担震度，地震冲击只由原先抗震设计就不足的柱子来承受，这就非常令人担心。”

为了评估建筑的耐震力，台湾营建署2014年开始辅导私有建筑做耐震评估，当局2016开始实施“耐震安检”等相关计划，直至去年，2018年2月还针对老旧建物"耐震安检"提出策略，预计四年投入新台币60亿（人民币13亿）执行。

但根据《苹果日报》报道，完成率并不高。《经济日报》曾分析执行率不高，是因为民众担忧，万一检测后真的为耐震度不足的建物，恐影响房价。

图片版权 Alamy Image caption “每次的地震都是不一样的特性，对地震学家而言，要认真的看待且仔细分析。”

研究员林沛旸建议，法规应该可以修正至先能补强建筑，确认不会倒塌就能减少伤亡，“补强的部分都着重在1、2楼，牵扯的人比较少，成功率也比较大。”

私有老建筑要逐一检测、修补，看似还有很大的进步空间，不过，林沛旸表示在校舍补强方面，过去十几年做得较为成功。他说：“耐震补强费用是重建的十分之一，非常经济。”

“921大地震”共造成1546栋学校毁损，293间学校需要重建，还有8600栋校舍经过评估后，需要补强耐震度，台当局预计今年底将会全面完成。

“921大地震”后，台湾政府修订法规提高建物耐震标准，所以921地震以后的新建物普遍能抗震，根据规定，耐震度必须达到五级。

台湾某建设公司负责人陈信安对BBC中文表示：“921大地震是个分水岭，之后的建筑耐震系数增加，因此使用的钢筋量也会增加，”他并透露，民众看屋时都非常重视房屋的抗震能力。

陈信安说，台湾各区域的防震系数并不同，建设公司必须符合法规标准，另外也可能会以增加防震垫、加深基桩、增加混泥土的抗压强度或在墙壁中间增加横梁或钢梁，以提升建筑的耐震力。

过去廿十年，台湾在地震研究上更为深入、比起“921大地震”前，防震意识也增加不少，但教授吴逸民提醒，每次的地震都是有不一样的特性，对地震学家而言，要认真的看待且仔细分析。而对一般民众，他则强调：“面对自然灾害，不要太有自信，绝对要审慎以对。”