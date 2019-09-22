香港警方：“我们正被推向极限”

图片版权 AFP Image caption 香港警方上月称有信心应付示威。

香港警方在应付爆发逾三个月的政治危机方面已处于能力的极限。

这是一名相当高级的香港警务人员对包括BBC记者麦笛文（Stephen McDonnell）在内的外媒记者，私底下作出的坦诚分析。

一个月前，香港警方说有信心可以控制局势。他们改变策略，觉得示威者正在逃走，不需要北京介入；但现在，他们正被推到在现有资源的情况下，可做到的极限。

抗议运动已经改变，为负责官员带来极端的挑战。

最初，示威是和平的，抗议者反对修订拟把嫌疑犯移交中国大陆受审的《逃犯条例》。

后来，抗议演变成身穿黑衣的示威者与防暴警察之间进行的街头巷战，示威者要求普选，并对警察串通有组织犯罪的指控展开独立调查，而警方一直否认这种指控。

这场在香港警察总部进行的逾三小时的简介会中，一名高级警官对一小部分记者说，“如果这种情况进一步升级，将使我们减少其他范畴的出警。我们已经到了极限，正在应对当中。”

他说，随着示威升级，6月和7月的警员招聘数字大幅下降，当局被批评以铁碗方式应对示威，不过警员招聘数字在8月反弹。

这名高级警官说，他已经告诉前线警员保持士气，因为只有警方有能力令这个城市不会陷于混乱和破坏。

他说，“我尝试说服警员，我们是唯一可以在这关头保护香港的人。”

图片版权 Getty Images

香港示威简介

香港示威者大部分是担心将来的年轻人，他们的诉求已扩大到要有“真普选”和针对警方行为的调查。

示威起初是和平的，但经历多个星期后，暴力升级，被指有黑社会介入，以及警察伪装成示威者，引致恐惧、不信任和猜忌。

香港是中国的一部分，但享有“高度自治”。中国对香港“一国两制”五十年不变的承诺将在2047年届满，好多香港人不希望香港变成“另一个中国城市”。

“国际特赦”组织早前发表报告，指控香港警方使用酷刑、肆意逮捕和其他滥权问题，这名高级警官在被问及有关报告时指，“国际特赦”的这些指控毫无根据，这份报告建基于匿名消息来源，“国际特赦”组织应该在收到投诉后，与警方联系。

不过，在周五的简介会中，这名警官承认，“在任何长时间的情况下，如果我说完全没有人越界，那这将是不诚实的。”

中国政府指控香港抗议活动有外界势力介入，令部分示威者手法更加激进并更具破坏性。这名警官说，香港本地人才是罪魁祸首，而美国国会计划通过法案，以香港人权情况审视其贸易地位，这可能会鼓吹更多暴力。

他指责有老师把“违法达义”作为理念，深植在学生的意识当中，使他们以为出于正当理由违反法律是可以的。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港前政务司司长陈方安生接受BBC Hard Talk访问，谈对这场政治风暴的看法。

香港的民意调查似乎显示，这个曾经备受尊重的执法部门，声誉己经崩溃，近月多次出现市民包围和辱骂警员的场面。

这名警官说，很多警察对于针“对他们的敌意程度感到困惑“，“我们已经在思考如何在危机过后，修补与社区的关系，这些事情已经在计划中，要对我们有信心，我们真的是很好的警察部队。”

这名高级警官说，作为亚洲其中一个历史最悠久的警队，他们经历了175年的学习，当中也包括从错误中学习。