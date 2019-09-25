中国猪肉涨价 让人牵肠挂肚的文化渊源

图片版权 Xinhua

红烧肉，是什么肉？

回锅肉，是什么肉？

梅菜扣肉，又是什么肉？

京酱肉丝，是什么肉切丝？

统一回答：全部都是猪肉！

人们一日三餐，有没有想过猪肉的重要性？

图片版权 Xinhua Image caption 北方最常见的饺子是猪肉白菜馅。

无论是大江南北的名菜，还是普通过日子的家常菜，好多都以猪肉为最主要的原料。

东北的酱肘子——猪肘子。

上海的红烧蹄膀——猪蹄膀。

广东的咕噜肉——去骨猪肉。

淮扬狮子头——肥瘦猪肉剁馅。

北方最常见的饺子——猪肉白菜馅。

南方最流行的米粉——猪骨熬汤。

说了这么多，有没有意识到，汉语里的肉，实际上指的就是猪肉。平日里，如果想吃猪肉以外的肉，必须特别指明：苦瓜炒牛肉、葱爆羊肉、宫保鸡丁……

图片版权 Xinhua Image caption 中国国庆临近，各地政府要保证猪肉供应和价格稳定。

对汉族和很多少数民族来说，一日三餐，无肉不欢，指的如果不是猪肉，又会是什么肉呢？

有猪才有家

几千年来，猪在中国的农业发展中一直处于核心地位。传统的中国猪，肉中的脂肪含量很高，成为普通家庭节庆日子才能吃到的奢侈食品和重要的营养来源。

直到近代，猪还是人们生活的一部分，几乎家家户户都会在家里或附近养几头猪。不论是在古代，还是现代，猪在中国农村随处可见。

如果说汉字中的“安”是屋下有女，那么汉字中的“家”，便是屋下有猪。“家”字上半部是“宀”，代表房子，下半部是“豕”，即“猪”。

如此看来，猪的至关重要性早在古人造字时便深有体会：有猪的家，才算富足安定。

东坡肉

猪的重要性，除了体现在文字中，更体现在文化生活中。

“五谷丰登，六畜兴旺”中的六畜，就包括了猪。

约3000年前的中国最早诗歌总集《诗经》中既有“有豕白蹢，烝涉波矣”，描述白蹄野猪渡河，又有“执豕于牢，酌之用匏”，呈现古人从圈里抓出猪来屠宰，大口喝酒的场面。

图片版权 Xinhua

北朝《木兰辞》中，花木兰代父从军凯旋，“小弟闻姐来，磨刀霍霍向猪羊”。

北宋时期的大才子、大诗人苏轼，曾作打油诗《食猪肉诗》，据信那是如今世人皆知的名菜“东坡肉”的最早版本。

“黄州好猪肉，价钱等粪土。富者不肯吃，贫者不解煮。慢著火，少著水，柴头罡烟焰不起。火候足时它自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。”

猪肉涨价

知道了猪肉在人们日常生活中的难以替代，应该不难理解猪肉大涨价对亿万中国民众的钱包、肠胃和心情的影响。

2019年，是农历猪年。应该没有人想到，这一年里猪肉会成为中国上下乃至世界关注的大问题。

联合国粮农组织和经济合作与发展组织今年5月曾经警告，中国是个猪肉消费大国， 非洲猪瘟在中国蔓延引发全球猪肉和谷物价格波动，可能会扰乱国际市场的供应。

中国在8月底还召开“全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议”，称猪肉是大多数居民最主要肉类食品，保障供应“事关民生，事关大局”。

美国与中国的贸易战、非洲猪瘟以及中国的生态环保政策，都是影响中国猪肉价钱的大问题。

但是这些问题却不是短期之内能解决的。在可以预见的将来，猪肉价格仍然会是中国老百姓的一个热门话题。