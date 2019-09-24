台湾与所罗门群岛：曾经牵起的医疗外交之梦

图片版权 Taiwan Health Center Image caption 位于所罗门都的台湾卫生中心，长年派遣医师为所罗门群岛居民提供医疗服务。

台湾与南太平洋岛国所罗门群岛（台湾称索罗门群岛）日前断交后，中国大陆官方随即在9月21日举办建交仪式，台湾结束了与所罗门群岛自1983年来的友谊。其中，台湾也必须忍痛切断长年对所罗门的医疗援助，对37岁的医生郭欣慧来说，她的所罗门群岛行医梦，也要被迫中断。

9月中才刚从所罗门群岛行医回来的郭欣慧对BBC中文说：“我每年都很期待去所罗门行医”。郭欣慧已经连续三年自愿参加赴该国的行动医疗团，到所罗门偏僻乡村服务。所罗门幅员辽阔，992个大小岛串连，她每次去行医都有不同的体验，同时也领悟不同的医疗人生。

台湾从2009年起开始对所罗门群岛进行医疗支援，除了派驻医生在首都中央医院看诊外，也兴建台湾医疗中心，并定期组织行动医疗团去各省提供医疗服务。所罗门群岛至今仍是世界卫生组织评估的医疗落后地区，与台湾的医疗水准差距约超过50年。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 37岁的郭欣慧医师，从2017年起连续前往所罗门行医三年。

图片版权 Taiwan Health Center Image caption 郭欣慧医师（粉红衣者）服务的所罗门离岛偏乡，机场只是一片空旷草原，一些当地居民直接在飞机降落地迎接她。

郭欣慧坦言这次刚到所罗门群岛时，就听说邦交相当不稳固，一度担心会不会在行医途中突然“邦交生变”。然而到了当地后，郭欣慧一行人依旧受到热烈欢迎，还登上了当地报纸的各大版面，不过就在回台湾几天后，外交状况瞬间风云变色。

偏乡医疗“拿命拼搏”

回想起2017年首次踏上所罗门群岛，郭欣慧依旧难忘。台湾与所罗门之间本身没有班机直飞，因此必须先想办法搭机到澳大利亚后，再转机去所罗门群岛。所罗门群岛首都荷尼阿拉国际机场的建筑，其实不过是一排一层楼的平房，从飞机上走下来时，郭欣慧直言有种壮丽感。

由于郭欣慧选择参加离岛的行动医疗团，她还必须从荷尼阿拉国际机场转机。所罗门国内航线的飞机仅仅只能搭乘16名乘客，手提行李也只有16公斤。为了挪出空间装载医疗用品，私人用品只能装5公斤，其余都塞满各式医疗品。

郭欣慧第一年去的马莱塔岛，当地机场连跑道都没有，直接降落在一片空旷的草原上。当地人来接机，随后一路舟车劳顿，搭乘破旧的小货车摇摇晃晃抵达目的地：中途过河川时要小心鳄鱼，在山路上要堤防路霸拦车强索过路费，直到货车开到不能再开后，最终一行人下车背起医疗行囊徒步去部落行医。

不同于首都还有中央医院跟通讯网路，所罗门群岛基本上出了首都后就是无通讯状态，因此郭欣慧一行人出发之后就会“失联”，一路必须仰赖团员彼此间的协助与照应。她坦言，每次爬过这些穷山恶水后，都觉得是“拿命来拼搏的”。

图片版权 Taiwan Health Center Image caption 所罗门群岛除了中央医院外，各地离岛医疗资源极度缺乏，每次有台湾医生来行医，总会挤满人。

图片版权 Taiwan Health Center Image caption 郭欣慧说，台湾医生来到首都的中央医院后，一天最多可以看诊150-200人。不过她这三年去的远方小岛，都只有派驻护理师。

台湾医疗的“好印象”

由于台湾医疗援助已经行之有年，在所罗门群岛当地都会被视为盛事，每次当台湾的医生来开诊时，所罗门官方总是会率先宣传。大家口耳相传后，“台湾来的医疗”也变成一种品质保证，不只医疗团受到欢迎，每年也有不少所罗门学生赴台湾的医学院留学。

郭欣慧说，台湾医生来到所罗门首都的中央医院后，一天最多可以看诊150至200人。不过她这三年去的远方小岛，都只有派驻护理师，“很多人一辈子都没看过真正的医生”。岛上卫生所的药品类别也很少，郭欣慧常常看到状况很不佳的病人，开出相应的药品后，才发现这种药在所罗门都没有被使用或进口过。

再加上台湾医疗因为技术发达，因此医生都直接操作精密仪器替病人诊断，不过所罗门离岛偏乡往往只有血压计跟听诊器，几乎是要全部触诊。郭欣慧说，在所罗门的经验让她学习回到一个“传统医师的初衷”，在直接沟通和不仰赖任何仪器的情况下，去建立跟病人的关系，完整地去判断一个人的病征。

图片版权 EPA Image caption 中方在21日宣布与索罗门群岛建交，未来将提供大笔信用借贷给所罗门发展（图为9月21日，中国外交部长王毅与所罗门外交部长杰里米亚-马内莱在签署建交联合公报仪式上）。

有趣的是，郭欣慧常常碰到很多出生纪录不明的人。她说：“（当地）年轻小孩有出生纪录证明，但很多老一辈人都没有身份证，然后随便说我40岁了，这些都是不能相信的”。由于年纪跟疾病年龄层分布等情况需要准确，这让台湾医师在诊疗上需要更为谨慎。郭欣慧甚至还遇到划船一小时来看病的当地患者，这些病人说，台湾“医生来了，怎样都要来看病”。

中国需要平衡的难题

在经历36年的邦交后，所罗门群岛终究关上了跟台湾外交的大门。在与中国建交后，所罗门群岛预料将接受中方的援助，但中方未来的医疗团能否沿袭台湾的医疗援助方式，中方医疗技术是否可以成熟援外，都是注目的焦点。

郭欣慧认为，中方在金钱下加足力道的话，应该会承诺给所罗门的中央医院盖加护病房跟更好的病房。不过如何让当地人学会使用这些医学设施，也不剥夺他们的工作权利等，将是中方需要平衡的难题。

另外，郭欣慧所负责的离岛行动医疗相当仰赖组织与经验，在没有长期的合作关系下，中方医疗团突然进驻的话，组织方面会遇到很大的挑战。郭欣慧认为：“我想他们只能先循台湾建立好的模式，顶多把各地方都走一走。”

所罗门群岛的政治情势也是一环，许多所罗门议员这次投票选择与中方建交，但许多议员从偏乡来到中央后，因为偏乡没有通讯跟网路，让这些政治人物长年缺乏人民监督。以至于政治人物私下做什么，大部分偏乡民众都是一知半解，“也许很多偏乡的人到现在还不知道跟台湾断交了”，郭欣慧说。

图片版权 Taiwan Health Center Image caption 所罗门群岛有992个岛屿，人口分布极其分散，未来如何确保医疗资源，将是中方面临的考验。

医疗不只救人也要治愈

对于往后，郭欣慧仍认为，虽然无法再去所罗门群岛行医了，不过她有机会还是想再去其他台湾的邦交国行医：“心里面当然觉得（断交）很可惜，但回忆是很好的，我也想证明再离开台湾的医学中心后，在外是不是还能独当一面”。

她对BBC中文回忆，今年前往所罗门行医时，一路上都是搭船，淋了几小时雨，风浪相当难受。她来到了伊莎贝尔岛的一处野外，放眼望去都是珊瑚礁海洋，船只靠上岛上一户人家，让她替一位垂危的老先生看病。

当时岛上的居民几乎是全体等她来，但她诊断后，发现老先生已经多重疾病缠身，来日无多，只能很抱歉地说无法帮上忙。想不到就在她离去前，许多村民纷纷上来跟她激动握手致谢，让她相当讶异：“我无法救他，为何他们要这样谢我？”

原来，该老先生是岛上备受敬重的地主与长老，虽然老先生多重疾病缠身，但是岛民一听到台湾医生要来，就相当热心地奔走联络，希望台湾医生能给病重的老先生诊断。纵使是垂危阶段，还是希望要由专业的医生亲口诊断说出。

图片版权 Taiwan Health Center Image caption 郭欣慧说，行动医疗团让她觉得行医更有意义，即使台湾与所罗门群岛断交，未来有机会仍想去别国做医疗服务。

持续用医疗行动交朋友

霎时间，郭欣慧也恍然大悟，原来对家属来说，一位台湾医生来的意义这么重要。虽然老先生已经垂危，但给台湾医生诊断的动作，是家属与村民可以替这位敬重长老所做的事。

郭欣慧说：“请台湾的医生来看，却让家属得到救赎，村民也觉得对得起敬爱的人。原来医疗不只救当事人，也是要治疗当事人的家人跟所有喜爱他的人。”

图片版权 Taiwan Health Center Image caption 在断交前一周，医疗团再度来到所罗门群岛，行医行动还登上当地的报纸。

这个经历，也加深她往后还要再去他国偏乡医疗的决心，“人生让自己变得更完整是很重要的，以为跟你无关的人，其实都可以多花心思去关心他”。郭欣慧说：“网路上的朋友有人用落后国家、忘恩负义来形容所罗门群岛。事实上，过去断交的马拉威、布吉纳法索都有民众希望台湾能够复交。”

她还补充说，所罗门群岛也有民众甚至省长，希望用选票让这个导致断交的内阁和总理下台，让台湾可以回来。

郭欣慧说，“基于国际现势，恢复邦交的机会非常小，但总相信既然我们赚得了一些人心、赢得了一些友情，也许在南太平洋的我们，没有想象中孤单。我们的处境很艰难没错，但正因为如此，我们应该继续帮国家在外面多交一些朋友”。

台湾与所罗门群岛断交后，医疗的援助中断，但仍有不少台湾医生，未来将持续用自己的方式，替台湾拓展医疗外交。