图片版权 Getty Images Image caption 在北京的核心地带，两名警卫正在一条胡同内执勤。

还有不到一周，中华人民共和国将迎来建国70周年，即中共建政70周年纪念日，中国当局预计将举行数十年来规模最庞大的庆祝活动。与此同时，北京也进入全面警戒状态，严格的安保措施为近年罕见。

中国的国庆活动一般有“五年一小庆，十年一大庆，逢大庆举行阅兵”的传统。在1999年和2009年，时任中国领导人江泽民和胡锦涛，分别举行国庆阅兵。2012年习近平上台后，破例于2015年以“纪念抗日战争胜利70周年”的名义举行阅兵，并于2017年7月在内蒙古朱日和训练基地再次阅兵。

按照计划，北京将在10月1日上午，在天安门广场举行声势浩大的阅兵式和群众游行。当晚还有一场文艺演出和焰火表演，预计将有近30万人参与。

为了确保活动顺利进行，当局已在过去数周加强安保和维稳，包括要求市中心部分居民搬离。数轮的彩排也导致市区大规模封路，阅兵式沿线部分超市餐馆歇业。

有哪些活动？

根据中国官方公布的计划，主要庆祝活动将在北京的天安门广场举行。国家主席习近平预计将在中共中央政治局其他常委、前领导人及外宾簇拥下，发表讲话。

随后将举行阅兵活动。整场阅兵分为阅兵式和分列式，时长共80分钟，共有59个方队和联合军乐团参与，总规模约1.5万人。出动各类飞机160余架，装备580台，将是中国近几次阅兵规模最大的一次。

图片版权 EPA Image caption 手持五星红旗的工作人员正在准备70周年纪念活动。

此外，中国领导人还将颁发国家勋章，并在傍晚举行庆典和焰火表演。

所有的官方庆祝活动都经过精心设计，早在数月之前，北京部分大专院校的学生就已开始彩排。官方称，有一万名志愿者参与庆典活动。

有哪些限制？

不过，即将到来的一系列庆祝活动都只对受到邀请的人开放，对于居住在市中心的人来说，“大庆”意味着更多的限制。

在过去几次彩排和即将到来的庆典期间，北京市中心的多个区域被封锁，区域内的饭店和超市都闭门歇业。彩排期间，贯穿北京东西的地铁1号线多个站点被关闭。

在举行阅兵的长安街沿线，高层建筑的窗户被要求贴上反光条或拉上窗帘。核心区域的住宅区被隔离封锁，有专门的守卫负责站岗，当地居民需要使用身份证才能出入该地区。

图片版权 Getty Images Image caption 在靠近天安门的地区，道路被封锁，当地居民需要出示身份证才可出入。

图片版权 EPA Image caption 9月14日晚，一辆军车在彩排时开过北京市中心。

为了保证空域安全，在两周多的时间内，北京还禁止在市中心上空放风筝、无人机和市民养的鸽子。

中国当局还在北京市中心实行了无线电设备管制，诸如无线局域网室外基站、对讲机和无线麦克风都被禁止使用。

或许是为了保证庆典时的阳光足够耀眼，中国当局还责令北京及周边的河北、天津一带的部分煤电厂和建筑工地停产。

从9月24日到10月3日，北京市中心将停止快递派送，从其它省市寄往北京的快递将受到严格检查，“遥控地雷”、“炸弹闹钟”等玩具被严格禁止。

乘坐火车和高铁从其他城市到北京的旅客将面临额外的多次安全检查，进京车辆也在高速上受到严格盘查。

图片版权 Getty Images Image caption 庆典彩排前，工作人员正在清理天安门附近的看台。

谁的庆典？

BBC中文记者 发自北京

“壮丽70年，奋斗新时代”、“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”……在北京街头，红底白字的标语几乎不缺席任何可能被展示的地方。

和标语同时出现的，还有国旗和临时安置的鲜花和盆栽。几乎在北京市中心每一处大厦的大门旁，你都能看到随风飘扬的红旗。

这些都在时刻提醒着你，中国的国庆节，即中共建政70周年的日子，即将来临。

中国将此次国庆视为“大庆”，按照中国传统，这样的大庆几乎每十年才有一次。在最近的十年里，中国超过日本成为世界第二大经济体，在科技等领域也取得了重大成就。这对仍处在与美国进行贸易战的中共来说，无疑是一次鼓舞人心的重要机会。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Echinanews #Fireworks spelled out “Long Live the People” and “70” at the 3rd joint rehearsal for the upcoming 70th anniversary celebration of the founding of the People’s Republic of China early Monday morning in Beijing. #70YearsOn❤️ (via People's Daily Weibo) pic.twitter.com/oQDl1dRsfL — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 2019年9月23日

在这样的背景下，你或许不难理解当局为何实行严苛、甚至近乎偏执的戒备措施。

过去几周，北京的核心地带每逢周末都会举行庆典彩排，核心区域被层层隔离，由专人负责看守。即使在小区里，居民也被要求拉上窗帘。

大量带着红色袖章的志愿者在小区巡逻，警觉地检查着任何看起来来者不善的访客。有一次我在门口和两个外国人聊天，他们刚走，一个志愿者就来问我：“那些外国人是谁？他们为什么在这里?”

频繁的封路、安检和彩排声，让本已对重大活动习以为常的北京市民也感到烦恼。尤其是在23日凌晨，烟花彩排几乎持续了近一个小时，整个北京市中心都笼罩在轰鸣和震动当中。不少网友在社交平台抱怨，“你有你的国庆，但我也要上班”。

但这些声音很快便淹没在官方媒体一轮轮赞扬成就的宣传攻势中。

网络宣传

在中国的社交媒体上，国庆的气氛早已非常浓厚。中国官方媒体几乎每天都在发布新的宣传片，介绍中共建政70周年以来取得的成就。

例如在上个周末，一条旨在展现中国国防成就的宣传片煽情地写道，“在开国大典的阅兵式上，我们的飞机不够，只有17架。周总理说：飞机不够，我们就飞两遍。如今，空中梯队战鹰列列。”

这条由《人民日报》发布的短视频在两天内获得了近100万次点赞。

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在微博和微信上，大量网友还加入了“给我一面国旗”活动，将国旗加入到头像中，在一天时间内吸引了近2亿人参加。

在进行正面宣传的同时，中国当局也加强了负面舆论的控制。微博在国庆前夕删除了“歪曲”或“侮辱”中国历史的内容。

中国的新闻工作者总是被期待能遵循党的政策，但从10月开始，他们将不得不通过一项额外的在线考试，以证明他们足够了解党的政策和习近平思想。

这场通过当局开发的手机应用程序“学习强国”进行的考试，将决定他们是否能继续获得记者证。

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“中国媒体研究计划”研究员班志远（David Bandurski）对BBC说，“这种‘培训’和灌输过程的根本意义不在于内容。”

“这是为了让记者明白，他们的工作首先是为中国共产党及其议程服务。”

因此，不仅要对国庆报道精心编排，在国内其他事件的报道上也应该有一定的“觉悟”。

一名在中国新闻门户网站工作的编辑对BBC说，中国的互联网管理部门网信办近期统一下发了禁止报道的18条负面新闻列表，并派出专员前往办公室监督落实情况。

图片版权 Getty Images Image caption 工作人员正在准备通讯设备。

香港呢？

尽管10月1日对北京来说是一个展现辉煌成就的重大时刻，但香港仍有可能成为北京以外的世界焦点。

香港素有在中国国庆节举办反北京抗议活动的传统，但这次显然更加特别——反政府抗议活动已在这座城市持续了数月之久，尽管人数有所下降，但仍没有看到结束的迹象。

激进抗议人士与警方之间的冲突变得越来越暴力，激进分子使用汽油弹并损毁公共设施，而警方则使用催泪弹和水炮车。

图片版权 AFP Image caption 发生在香港的反政府抗议已持续3个月。

香港政府已宣布，为了避免冲突，取消了传统的在维多利亚港举办的烟花汇演，而激进人士仍计划进行更大规模的抗议活动。

民间人权阵线正申请在“雨伞运动”五周年之际的9月28日举行集会，并在10月1日举办游行。