图片版权 Xinhua Image caption 最近中国媒体都转载了中国第一艘国产航母的照片，显示这艘航母接近交付使用。

最近俄罗斯国防部长绍伊古说，美国军费远超俄罗斯，但因为俄罗斯军事力量主要是防卫而非进攻，因此俄罗斯并不担心。但是绍伊古指出，俄罗斯并不需要5到10个航母战斗群，只需要具备能反制敌人航母的能力就够了，那样更省钱，更有效。

在冷战期间，西方分析家一直预测苏联会大力发展航母，取得同美国航母舰队相当的规模。但随着苏联解体，苏联海军发展也遭遇挫折。但冷战后，随着中国经济实力猛增，海军发展突飞猛进，中国有望建成仅次于美国海军的航母舰队。

中国媒体报道证实中国海军已经建造至少一艘8万吨左右的常规动力航空母舰，国外观察家认为中国加快了军舰建造速度，中国发展下一代核动力战舰的可能性也很大。

最近中国媒体都转载了中国第一艘国产航母的照片，显示这艘航母接近交付使用。报道说，这艘航母在8月初从大连港起航进行了交付前的最后一次试航。

中国的第二艘航母是在第一艘航母“辽宁”号基础上进行改进设计建造。据信该舰将在年底前交付海军服役。

从近海进入远洋

图片版权 Xinhua Image caption 中国第一艘航母“辽宁”舰上装载的歼-15战斗机

“辽宁”号是中国在从乌克兰购买的前苏联“瓦良格”号航母船体基础上改建而成。2002年以后中国开始改造“瓦良格”号，2012年将改造好的航母命名为“辽宁”号交付中国海军服役。

“福特”号航母是美国新一代航母首舰，也是目前世界上最先进航母，同时也以129亿美元的造价成为迄今最烧钱的航母。美国防务专家罗伯特·法利（Robert Farley）说，中国的“辽宁”号和即将下水的第二艘航母都是在原苏联海军库兹涅佐夫元帅级航母“瓦良格”号基础上诞生的姊妹舰，但是据说已经在建造中的中国的第三艘航母将在技术上有许多提升。虽然这首航母也是常规动力，但会装备电磁弹射系统等先进的技术。

上述文章发表在美国《国家利益》杂志上。该杂志的防务编辑艾克斯(David Axe)之前也撰文说，中国正在快速打造以航母为主力的海军。而且据他分析，中国军方倾向于将隐型的歼-20战机发展成舰载机，在中国海军不断增加的航母上部署。

美国五角大楼2018年关于中国军力发展的年度评估报告说，虽然“辽宁”舰的能力远逊于美国海军的航母，但是它能有效扩大中国海军舰队群的防空范围，也能用作培训航母飞行员，甲板人员和战术训练的基地。

图片版权 Xinhua Image caption 观察认为，如果中国把歼-20发展成舰载机，中国海军将来的4艘航母就能装载大量歼-20隐型战机

该报告认为，中国的最初的两艘较小型的航母可能不会执行远洋任务，而主要是用于地区防御。北京可能将第一艘国产航母部署在南海和印度洋。

航母为主的海军

中国媒体发表的许多分析认为，到2030年代中期中国海军可能拥有6艘航母，其中可能至少有4艘有直通甲板，弹射起飞舰载机的大型航母。

西方评论员认为，如果中国经济持续发展，不发生巨大的经济下行，就有财力维持航母为基础的庞大海军舰队。按照斯德哥尔摩国际和平研究所估计，中国军费开支仅次于美国，排在世界第二。俄罗斯的军费排名世界第六，在沙特，印度和法国之后。

中国的军事评论员宋忠平对《环球时报》说，中国至少需要5艘航母才能实现战略转型。中国退役海军军官王云飞认为，中国需要6艘航母才能确保在航母维修期间仍有足够数量的航母服役。

艾克斯的文章说，如果歼-20发展成舰载机，中国海军将来的4艘航母就能装载大量歼-20隐型战机，而两艘小型航母则装载歼-15战机。

美国航母的蒸汽弹射装置能够发送重达50吨的战机。今年5月美国国防部关于中国军力发展的年度评估报告说，中国海军可能在2022年装备第一艘有弹射器的航母 。

图片版权 Xinhua Image caption 美国最新的"福特"号航母被认为是目前世界上最先进航母，造价高达１２９亿美元

报告说，中国在2018年开始建造第二艘国产航母，这可能是一艘装备弹射系统的更大型航母。按照设计，这艘航母可能装载更多的战斗机，固定翼早期预警飞机，而且飞行操作更迅速。

发展核动力航母

许多报道说，中国未来第四艘航母可能会安装核动力。美国的防务专家罗伯特·法利认为，仍然在设计阶段的中国第四艘航母将代表中国海军前所未有的发展。

据料这艘航母的吨位将达到11万吨，也是自1950年代以来世界上唯一一艘能够同美国最强大的超级航母匹敌的战舰。虽然透露的有关资料不多，但是罗伯特·法利说，中国未来的这艘巨型航母据料可装载70多架战机，航速高达30节，类似美国的“尼米兹”级或“福特”级的航母。

中国航母向核动力发展的理由主要是因为中国海军没有美国海军那样遍布世界的海军和补给基地，也缺乏美国海军远程补给和替换的经验和能力，因此核动力航母就部分弥补了中国海军在这些方面存在的不足。

罗伯特·法利认为，核动力的发电优势有利于航母上部署可以用于进攻和防御的定向能武器系统。可以想见，中国的新型航母如果发展测试顺利，可能会部署最新的电磁炮和其他激光武器。

按照中国军事观察家的设想，为捍卫中国全球的海洋利益，未来中国远洋海军将发展全方位系统和多种平台，除航母外，中国还需要大力发展舰载机，海空军，还有对地弹道导弹，反舰弹道导弹，高超音速导弹，远程战机，潜艇等多样化的武器。