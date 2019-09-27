图片版权 AFP Image caption 蔡英文伦敦政经学院（LSE）的博士论文遭到学者质疑其真实性。

台湾总统蔡英文在英国伦敦政经学院（LSE）的博士论文，过去几个月遭到学者质疑其真实性，在政坛闹得沸沸扬扬、争议延烧多时。

蔡英文多次反驳，日前向相关人士提吿，并在9月23日公布35年前的论文原稿，并将授权国家图书馆，于本周五公开论文。

事实上，该争议从今年5月开始，但过去几天该议题再次受到高度关注，BBC中文梳理该事件的起因及发展，透过四个焦点了解来龙去脉。

“论文争议”如何开始？

蔡英文论文争议最早能回朔至今年5月20日，台湾大学法律系名誉教授贺德芬召开名为“对蔡英文总统的呼吁”记者会，称在其母校查不到蔡英文的论文。

当时，她希望蔡英文主动说明，质疑“为什么论文内容不见，怎么查都查不到，是很奇怪的事情。”不过，该议题当时并未引发社会太大关注。

6月10日民进党内总统大选初选民调开始时，美籍华裔评论家曹长青在网路政论节目上，质疑博士论文造假，主持人彭文正也在脸书上力挺表示认同。曹长青并提及台湾外交部长吴钊燮和蔡英文合写文章等情节，“论文争议”才占据台媒版面。

图片版权 CNA Image caption 吴钊燮发表声明，谴责相关谣言时序错乱，荒诞无稽，显然是刻意造谣。

隔天6月11日，吴钊燮澄清“从没和蔡总统、蔡主席、蔡主委或蔡教授合写过任何文章”，更发表声明，谴责相关谣言时序错乱，荒诞无稽，显然是刻意造谣。

该事件在民进党内总统初选结束后暂时停歇。

但8月29日贺德芬再次召开记者会，公布北卡罗来纳大学夏洛特分校台裔副教授林环墙（Hwan C. Lin），针对蔡英文博士论文与证书的真伪，所做长达50页的独立调查报告。

该报告引用伦敦政经学院图书馆主管的电子邮件，称没有收过蔡英文的论文，以及今年6月28日才把论文传真回政经学院，质疑蔡英文的诚信问题，引发台媒大幅报导。

同一天，总统府立即公布盖有钢印的学位证书反驳，而蔡英文接受媒体访问时，也强调学历毋庸置疑。并说：“我曾被列在杰出校友的名单上，每次参与公职或选举都会检验我的学经历（学历和经历），绝对不会有问题。”9月4日蔡委任律师控告贺德芬、林环墙涉嫌妨害名誉。

总统府释疑

不过“论文门”风波并未因此停止，根据台媒报导，旅居英国牛津的博士徐永泰，特地赴伦敦政经学院阅览蔡的博士论文，发现蔡的论文阅读过程需有图书管理员的“监督”，要求“不可翻印拍照”、“不可引用内容”、“不可录音”、“仅能使用铅笔”、“阅读过程不可喝水”。

对此，蔡英文9月19日回应，“这个我不知道，我也想去了解。”

隔天，国民党立院党团9月20日召开“针对蔡英文论文疑云、成立调阅委员会找真相”记者会。

党团总召集人曾铭宗希望蔡英文公布论文及学位证书，国民党立委林奕华则说，蔡总统必须讲清楚，包括公布论文、哪一年取得？立委孔文吉则质疑，为何蔡的博士论文充满缺页及手改痕迹？称若蔡欺骗国人，没有拿到博士学位，不仅要道歉，更要辞职下台。

此外，台湾前总统陈水扁、前副总统吕秀莲等人，也纷纷要求蔡英文公开博士论文。

图片版权 CNA Image caption 台湾总统府发言人黄重谚9月23日说明蔡英文取得博士学位时间点及历程。

随着风波持续延烧，总统府终于在9月23日展示当年论文“原稿”，企图破除外界的传言，并表示将授权国家图书馆公开阅览。

当天，总统府工作人员小心翼翼带着白色手套小心翻阅，深怕损毁，发言人也针对外界疑问一一解释，比如为何学校图书馆之前没有蔡总统的论文？发言人张惇涵称，论文纸本遗失不是学生的责任，这本论文在35年前就已经存在，大英图书馆的论文检索系统可以查到纪录。

至于为何论文格式不一？张惇涵也则解释，当年蔡总统论文口试是当场通过，教授没有要求修改内容，而是要求修正错漏字，当年没有办法存档 ，所以用手写涂改很正常，至于现在在图书馆看到的论文有影印痕迹，是因为不断翻印，现在那本是6月中翻印再寄回给校方。

蔡英文9月24日受访时表示：“为了找这个论文，把家里翻箱倒柜，找了半天才找到。”

台湾国家图书馆长曾淑贤9月26日表示，将于9月27日上午10时起开放民众在“台湾博硕士论文知识加值系统”查阅蔡英文博士论文全文。

“选举策略”的质疑

府方公布论文原稿后，提出质疑的贺德芬向媒体回应表示，蔡总统早这样做不就好了，为何之前迟迟不公布？一旦国图开放外借阅览蔡总统的论文，她一定会前去拜读，希望可以看到真品。

更早前，台北市长柯文哲9月20日受访时曾表示，“如果蔡压到最后一秒才拿出来，未免太选举战略了；若拿不出来，就不能怪别人怀疑到底。”

图片版权 CNA Image caption 台湾总统府9月23日公布蔡英文的博士论文原始文件。

9月24日柯文哲再被问及总统府公布论文的想法时，他意有所指表示，以他对民进党的了解，选战都有一定步骤，但不晓得是否是选举考量，只说：“我的个性，我第一瞬间拿出来”。

而在论文原稿公布前，蔡英文曾在9月20日被媒体问及是否能把论文给大家看，却未正面回应，当时她表示：“学位是真的，论文也是真的，真的事情是假不了的！”并说，选举是选政见、对国家愿景的规划，应该是一个理性的抉择，而不是像国民党用这一些几近抹黑的手法，这是对我们选举文化是不好的。

事实上，2015年也有网友称，有人用尽各种方法，就是找不到蔡英文在伦敦政经学院的博士论文，媒体也有相关报导。

根据《联合报》9月24日民调显示，蔡英文支持度45%，遥遥领先韩国瑜的33%，两人差距扩大到12个百分点，显示论文门风波，并未重创小英声望。

《品观点民调中心》9月26日公布民调则显示，蔡英文民调支持度达40.3%，韩国瑜25.9%，蔡领先韩的差距扩大至14.4个百分点。

伦敦政经学院的回应

伦敦政治经济学院是英国百年名校，学校官方网站的“荣誉校友”网页上，在各国元首栏位中，有列出蔡英文并注明1984年，法学博士。2016年，蔡英文当选总统时，也有恭贺博士校友新闻稿。

台媒《中央社》曾报导，伦敦政经学院（LSE）已经7月时答覆台湾《中央社》记者询问时表示，蔡的论文副本已送到LSE的图书馆，正式编入书目。

图片版权 London School of Economics Image caption 2016年，蔡英文当选总统时，伦敦政经学院恭贺博士校友新闻稿。

报导称，伦敦政经学院也曾发布声明：“我们检查了我们的纪录，伦敦政经学院和伦敦大学都证实蔡英文于1984年获得法学博士学位。”LSE并提供当年获授学位的学生名单，Ing-Wen Tsai出现在High Degrees Awarded 1983-84栏下，以兹证明。

根据书目，蔡英文当年的毕业论文题目为Unfair trade practices and safeguard actions，完成于1983年，副本于2019年送达图书馆。

至于为何蔡英文的论文在馆内遗失及针对台湾学者提出的质疑，学校并未对外解释。

伦敦政经学院台湾校友会9月21曾经发出声明力挺蔡英文，声明中引用该校校训：“探求事物发生的缘故”(原拉丁文：Rerum cognoscere causas)。”期盼各方舆论的沟通重点，都能以实事求是的精神进行良性的讨论，避免过多个人揣测，扭曲事实。