图片版权 DetentionTheMovie Image caption 《返校》是台湾由电子游戏改编为剧情片的第一人。

改编自2017年同名惊悚推理电子游戏的电影《返校》，上周五（9月20日）在台湾上映，迅速引发社会对于台湾“白色恐怖”历史的辩论，票房急速攀升。这部以1960年代戒严时期为背景的校园惊悚片，是台湾第一部由电子游戏改编的剧情片，成功吸引大量电玩迷进戏院。

电游改编电影 年轻人买单

根据统计，该片上映首日票房就冲上2750万台币，打破之前《赛德克・巴莱：太阳旗》多年来的首日票房纪录。到记者截稿时，《返校》累积近9000多万的票房，已是今年台湾本土电影的票房冠军。

《返校》的故事设定在1962年的一所高中，以高三的女学生方芮欣和学弟为主角，两人在暴风雨中的校园中醒来，试图离开学校，却同时还要寻找失踪的老师和同学们，但被校园各式各样的鬼魅所困住，并从鬼魂身上了解他们因为涉及政治案件“被失踪”的历史。

《返校》一开始是一家台湾游戏公司制作的电游，在2017年发行后广受海内外电玩迷欢迎。许多电玩迷在脸书评论称，这款电游能用政治故事包裹惊悚、魔幻以及推理巧思，符合电玩迷之期待。游戏发行数个月后，便被电影公司买下，并邀请台湾年轻导演，同时也是电玩迷的徐汉强掌镜，耗时两年半拍摄完成。

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台湾知名影评人膝关节（笔名）告诉BBC中文，《返校》卖座之基础，确实是年轻族群。但他表示，要改编电游成为电影，特别是恐怖电玩中强调的互动性及恐怖氛围，又要兼顾电影美学对导演及制片等都不容易，深怕让电玩迷失望，国外便有许多失败案例。但他认为《返校》的改编十分成功。

根据台湾媒体报导，导演徐汉强和编剧们在剪接以及改编剧本时，找来没有玩过游戏的人实验过许多次，试图让游戏玩家及非玩家？？？。电影还大量沿用游戏中许多台湾民间信仰的材料，譬如寺庙、符咒以及神龛等，尊重游戏“原版”，让游戏迷感到倍受重视。

“这部片不是为某种政治理念宣传的电影。若纯粹为了政治议题去上戏院，这种购票行为对影迷来说太沉重了。我认为《返校》的成功理由在于保留游戏中惊悚及推理的有趣元素，再去包裹台湾历史，撩拨年轻人对于那段历史的好奇心，”膝关节说。

图片版权 Getty Images Image caption 戒严令让台湾在长达38年时间中处于军事紧急状态中，“反攻大陆”的概念深入人心。

许多年轻网民开始大量挪用、改编返校的剧情、台词甚至图片，一些影像片段迅速成为社交网络延烧的“迷因”（meme）。譬如电影台词：“你是忘记了，还是害怕想起来？”，“事情到底为什么会变成这个样子啊？不就只是看几本书而已吗？”等等，都快速在当地网路流传。

还有人开始讨论戒严时期的禁书。譬如金庸的《射雕英雄传》当时在台湾需改名为《大漠英雄传》，因为当年毛泽东的《沁园春，雪》中有“一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕”等字眼。

台湾“白色恐怖”历史争议

导演徐汉强及该片监制、资深演员李烈，在接受台湾网红“视网膜”访问时说，《返校》不是为了介入台湾白色恐怖的政治辩论而来，但确实是以过去的戒严历史作为大背景。徐汉强说，此片在惊悚元素之下，邀请观影者思考“自由”的重要性。戒严时期开始走红台湾影视界的李烈解释，这部电影能让观众思考过去，“面对过去比强迫忘记好。”

《返校》的效应蔓延到了对于台湾戒严历史的议题辩论当中。许多观影者看完影片后开始去寻找影片中影射的真实故事，惊讶当年许多中学生不过是参加读书会，就无故被以“匪谍罪”判刑甚至处死。

图片版权 DetentionTheMovie Image caption “台湾戒严时期政治受难者关怀协会”的蔡宽裕说，白色恐怖已知受难者有46%是外省人。

《返校》电影制作公司的主管王师表示，在某场放映后，“有一位哭得梨花带雨的女性观众走上前来和我握手，说她家也有白色恐怖受难者。”

但是，也有人为当年政权辩护，表示在当年国共对峙的情况下，国民党政府急欲“清除匪谍”甚或进行言论管制，是可以理解的“必要之恶”。台湾“国家政策研究基金会”特约研究员王瀚兴在《风传媒》投书认为，《返校》中影射的政治事件，若是国民党政府当年追查地下共产党组织，政府以颠覆国家之罪处理似乎没有不妥。

有民众批评，此片在台湾选举前几个月上映，似乎在暗示国民党的历史责任，企图影响选情。

台湾“促进转型正义委员会”专任委员彭仁郁告诉BBC中文，以她长期进行家庭暴力以及政治暴力受害者（如慰安妇、白色恐怖受害者）的临床研究来看，许多受害者因为创伤太严重，反而“潜抑记忆”，强迫自己忘记；但是研究发现，这些被潜抑的记忆经常会以身体或精神症状的形式浮现。

图片版权 NMTH Image caption 台湾省政府的机关报《新生报》1949年5月19日刊出由台湾省政府主席兼台湾省警备总司令陈诚发布的戒严令。

彭仁郁说，政府若不处理过去压迫异议者的历史，那些深入潜意识之恐惧，也可能会造成人民日后无法真正信任国家以及政策。

膝关节表示，无论政治立场如何，《返校》可以被视为今年台湾电影的里程碑，是台湾现在这个时代氛围下的一个新图腾。将来是否会有许多电影开始从从动漫或网路小说汲取灵感改编成电影，是值得观察的新趋势。