香港举行首场特首对话会 能否“止暴制乱”成疑

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香港特首林郑月娥早前宣布举行一系列公众对话会，希望以此解决当地由《逃犯条例》修订引起的示威浪潮。首场对话会周四（9月26日）在湾仔区举行，历时两个多小时，三十名市民获选中发言，但分析形容对话会仍然是各方“自说自话”。

香港政府早前对BBC表示，上周宣布首场对话会的日期后开放给公众报名，之后透过电脑随机选出150人邀请他们出席，现场再随机选出30名参加者发言，然后由林郑月娥或其他在场官员回应。

林郑月娥和另外四名官员都有出席对话会，但主导《逃犯条例》修订的律政司司长郑若骅和保安局局长李家超都没有出席。

获选中发言的市民各有不同立场，部份人表示对香港年青人参加暴力示威行为感到担忧，也有人批评香港公营广播机构香港电台受政府资助，报道内容不应与政府“打对台”，但很多提问者关注香港警察处理示威浪潮时怀疑使用过度武力，也要求成立独立委员会调查整场风波。

图片版权 Getty Images Image caption 香港政府在约2万名希望参加对话会的市民中，抽取150人参加，并让部份人发言，每人限时三分钟。

“没有对话感觉”

这次对话会周四傍晚在湾仔的伊利沙伯体育馆举行。香港警方下午开始在附近布防，又运送催泪液、橡胶子弹等武器进入会场，防范冲突。整晚气氛平和，对话会前后，有人在体育馆外的马路拆除围栏，筑起路障，被警方警告，场外示威者直到午夜后才和平散去，没有与在场警察冲突。

多名出席对话会的市民接受香港媒体访问时批评安排不妥，其中有参加者认为林郑月娥或官员应该在每一位市民讲话后随即回应，但对话会却安排数名市民发言后，林郑月娥才一并回应，“并没有对话的感觉”。

图片版权 Getty Images Image caption 数百名示威者在对话会会场外抗议。

图片版权 Getty Images Image caption 警察在场外布防，但整晚的气氛大致和平，没有爆发冲突。

图片版权 Getty Images Image caption 多名出席对话会的市民批评林郑月娥的对话会是"作秀"，并没有真正聆听公众的想法。

法新社的统计显示，30名获邀请发言的市民中，大部份人批评香港政府处理《逃犯条例》后续风波的手法，只有小部份参加者发表支持林郑月娥政府的言论。许多人都提及警方怀疑滥用暴力的问题，也有人要求成立独立委员会调查针对警察的投诉，形容现时投诉警察的机制“监警会”没有效用。一些发言的市民也要求卷入《逃犯条例》修订风波的官员辞职，包括律政司司长郑若骅和警务处处长卢伟聪。

林郑月娥的回应与她之前的说法差不多，强调市民应该让监警会完成针对警察的调查才决定下一步行动。但她同时强调，支持执法机关工作不等于“容许他们不守规、不守法”。

至于示威者的“五大诉求”，林郑月娥说部份诉求会对香港造成更大损害，例如要求无条件释放所有因为示威被捕的人，会损害香港的法治精神，并不可行。

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有无新思维

香港泛民派批评，林郑月娥在会上不断重复老话，没有作出新承诺，只是“装作有诚意”，而一些亲香港政府的建制派议员认为虽然对话平台无法即时解决问题，但最少提供一个平台让不同意见的人发表想法，已经有一定作用。

但是，亲北京政党民建联的立法会议员蒋丽芸认为，如果香港政府继续举行类似的对话会却不回应诉求，而只是重复过去的表述，会令市民烦厌，适得其反。

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多名香港学者都批评对话会内容不足，如果未来再有类似的活动，必须提出新思维。香港《明报》引述香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，周四的对话会气氛平和，相信林郑月娥有动力再举行对话会。

香港城市大学公共政策学系教授叶健民形容，获邀请发言的市民既愤怒，但同时节制温文，“正反映这政府荒谬之处，竟激起这个温驯城市如此暴怒”。

亲北京《大公报》发表评论文章认为，林郑月娥的对话会并不是“公关秀”，而是想切实地听取意见，但暴力示威者必须同时愿意放下砖块和汽油弹，停止冲击行为，这些才可以让对话平台发挥作用。