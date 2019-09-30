台湾校园“连侬墙” 中港学生的新战场

图片版权 Huang, Yan-Cheng Image caption 东吴大学"反送中"文宣遭破坏後，学生恢复情况。

台湾各大学已陆续开学，声援香港“反送中”的“连侬墙”也在校园遍地开花，但过去两周，已有4所大学发生因”连侬墙“引发的大陆生与港生之间的冲突事件。

其中文化大学发表声明盼政治勿进校园，其他学校则呼吁理性沟通。台湾联合学生会则表示，台湾习惯包容不同声音，表达意见却被破坏，是很不应该的事情。但有陆生向BBC吐露心声，担心校园冲突可能使陆生进一步遭到排挤。

“连侬墙”前的港陆生冲突

“反送中”抗争延烧至台湾校园，9月13日中秋假期间，台湾南部的义守大学爆发首次港陆生冲突。据媒体报导，有香港学生在宿舍张贴声援“反送中”的便利贴，遭来自大陆的学生撕毁并有陆生涉嫌动粗，校方决议对涉事陆生记两次小过处分，不过港生认为处分太轻而不满，将采取法律行动。

9月17日，东吴大学有6名学生撕毁港生合法申请的“连侬墙”，只留下数张以简体字辱骂香港“反送中”支持者的便利贴。

港生Jackson对媒体表示，无法确认撕毁“连侬墙”的是不是大陆学生，但他说这学期有很多陆生，可能刚到台湾没多久，在大陆接受的资讯较不完整，因此行为有些偏激。

港陆生的冲突持续发生，9月24日晚间台北文化大学有港生刚打造的“连侬墙”，遭陆生破坏。当晚，一段视频在网路上迅速传播，影片中，一批大陆学生撕毁“反送中”的文宣，情绪激动与港生发生激烈口角，彼此拉扯，甚至有中国女生把一名香港女生从平台拉下来，致其受伤。

图片版权 CNA Image caption 文化大学连侬墙9月24日晚间遭破坏，25日已清除，不过附近仍贴有零星海报表达诉求。

两天后，世新大学也传出有校内张贴支持香港“反送中”的海报遭撕毁，一名世新学生向媒体表示，有人撕毁撑香港海报，围观学生们并未阻止，而是在旁戏谑，还语带嘲讽说要给香港人教训， 但不清楚涉事的学生是否来自大陆。

三周内，台湾从南到北共4所学校发生撕毁“反送中”文宣事件，台湾总统蔡英文9月26日在脸书上发文称：“我要很严肃地说，台湾是民主的国家，不是极权的地盘！在这里我们包容不同的意见，但绝对不会接受用暴力的方式，对待不同意见的人。”

陆委会则称，相关案例仍属教育事件，但“若再有类似事件，政府绝不宽贷，将会依法严办。”

“民主社会容许异议”

校园中的连侬墙激发港生与陆生的矛盾，台湾学生看在眼里，认为台湾是民主多元的社会，已习惯包容不同声音，若表达意见却被压制，“是不应该发生的事”。

台湾学生联合会秘书长、东吴大学政治学系学生黄彦诚表示，贴连侬墙的学生不仅是香港、台湾人，也有韩国、日本人表示对香港的支持。

他对BBC中文说：“冲突显示他们能在别人的土地上，干预他人的言论自由，只要不喜欢就把它撕毁、不让它发生。”他还强调，可以容许不同意见，但不是压制他人意见。

图片版权 CNA Image caption 2018年赴台念书的陆生学士班仅有733人，创历年新低（资料照片）。

黄彦诚说，身边的大陆朋友未必能反映陆生的全部样貌，并非所有陆生都不理性，或排斥香港人追求民主，很多陆生还是能理解或尊重他人想法。

不过，有在台湾的大陆学生悲观地认为，冲突可能加剧，甚至使陆生遭台湾同学排挤。

不愿透露姓名、在台北已居住2年的某研究所的陆生向BBC中文表示，看到多校发生冲突觉得很难过，她能感觉出陆生群体中主流的价值观并非支持香港，而是支持中国，很少人会同情香港人的立场。

陆生的爱国心

该研究生表示，入学时，学校会安排陆生集中住宿。她说：“刚来的时候和台湾人交流有困难，有人可能因为口音得知你是大陆人就不喜欢你，排挤你，因此很多人会找其他陆生‘抱团取暖’，因此立场很‘红’。”

她观察，大部分在台读书的陆生都非常爱中国。并举例，很多人若在外受到欺负，看到“墙内的宣传”，听到“祖国的强大”能受到保护，觉得安慰。

她向BBC中文透露：“作为一个在台湾的大陆学生，因为冲突被社会贴上标签，觉得很伤心，因为并非每名陆生都这样。”不过她也坦承，能够理解两方的想法。并说：“夹在中间，我无法讨厌任何一方，两边的感情都很深。”

图片版权 AFP Image caption 2016年蔡英文政府上台后，赴台就学的大陆学生逐渐下跌，今年只剩732人，较去年减少1人。

她认为，陆生在一起很容易有爱国心沸腾的感觉，情绪强烈会很有力量，让你觉得是正义的一方，想为祖国伸张政治，彰显国家尊严，才会有撕毁“反送中”文宣的行为。

根据统计，赴台就学的大陆学生从2012年的951人一路攀升到2015年达到高峰共3019人注册。但2016年蔡英文政府上台后，注册人数逐渐下跌，去年人数只剩733人，今年则是732人。

矛盾何解？

遍地开花、表达诉求、信念的“连侬墙”，进入校园后却成了港、陆生矛盾的源头，对事件未来的发展，受访的这位大陆研究生感到非常悲观，她通过电话无奈地向BBC中文说：“没办法，这种冲突是本质上的冲突，无法透过对话来解决，中国、香港和台湾想要的事情都不同，退让是不可能的，事情会越来越差。”

她希望大陆学生到台湾念书，但爱国爱党、政治立场强烈的陆生应该尽量低调。

图片版权 Getty Images Image caption 一名女青年在香港连侬墙前仔细阅读。

另一方面，她认为，台湾人对大陆仍有许多不正确的刻板印象，像是有人撰写有关中国言论自由的论文，就问她，在中国转机就可能被抓，有太多误会。

黄彦诚则希望大家不要先入为主，因身份不同就预设他人立场，并呼吁大陆学生，试图了解香港人的诉求，即便不认同，台湾仍是一个可以让多方表达意见的地方。

他强调：“对于过度干预他人表达意见的行为，在台湾是不太会被接受的。”希望在面对不同的想法时，能先放下成见，试着理香港人的生活脉络。

台湾政治大学教育学系教授秦梦群则指出，意见不同学生间的冲突在台湾的大学仍少见。他建议，学校应允许两派学生，各有发表意见的园地，彼此辩论。

他向BBC中文表示，校方不应主动支持任何一方，而是让学生自己学习，­当有人与你立场不同，可以反对但要理性表达。