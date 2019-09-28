图片版权 Getty Images

今天是香港“雨伞运动”（也称“占中”）五周年纪念日。香港民阵9月28日添马公园集会获得警方不反对通知书。

当天晚上六点四十左右，BBC中文记者在现场看到，聚集人数估计已达数千人。警方在政府总部外部署戒备。有民众隔着围栏批评对面的警察。

除了仍在狱中的陈健民外，“占中三子”其余两位朱耀明和戴耀廷均现身集会现场并发表演讲。

晚上七点过，示威者堵塞了金钟夏悫道，现场交通受到严重影响。金钟、湾仔等集会现场附近的地铁出入口被全部或部分关闭。

晚上八点四十左右，香港警方使用水炮车，向夏悫道上的示威人群喷水。随后开始向示威人群发射催泪弹。在此期间有示威者向政府总部大楼投掷燃烧物。

集会召集者香港民阵发布宣言称，五大要求还未全面落实，不会宣布运动成功。呼吁继续争取“真普选”。

香港政府当晚回应称，落实“一人一票”普选行政长官和立法会全部议员，是《基本法》订下的最终目标。要落实这个目标，社会需要在法理的基础上，在平和、互信的氛围下，透过对话解决分歧，达致各方可接受的共识。

“香港特别行政区政府会审时度势，按照《基本法》及全国人大常委会的相关解释和决定推动政制发展。”政府声明称。

民阵最终称有20万至30万人参与集会，警方则称最高峰时有8440人。

图片版权 Getty Images Image caption 示威者占据了金钟附近的夏悫道。

图片版权 AFP

民阵召集人岑子杰在集会开始前表示，警方批准集会是好的开始，是尊重市民示威权利，如果当晚集会安全和平进行，将有利十一游行申请获批。他还呼吁在9月28当日不要关闭集会附近的港铁站，以便疏导参与集会人士。

根据香港警方批出的不反对通知书，此次集会时间由下午 3 时到晚上 10 时。民阵申请 10 月 1 日由铜锣湾游行到金钟尚未有结果。

“雨伞运动”纪念日

图片版权 Reuters

图片版权 AFP Image caption 金钟附近参加集会的人群和标语

2014 年 9 月 28 日傍晚，香港警方在金钟夏悫道发射 87 发催泪弹，随后爆发了为期 79 日的占领运动。

香港的民主派示威者当天的活动还包括以宣言和涂鸦重建连侬墙。上周六（9月21日），有部分香港民众清理移除了贴在连侬墙上的便利贴和抗议海报。

图片版权 BBC Chinese

集会现场的陈先生告诉BBC中文记者，五年前参与伞运，大家比较和平。但这次反《逃犯条例》修订是试过所有办法得不到响应，所以才变得这么激烈。

陈先生不认为雨伞运动是场失败。“因为没有当年的经验，这次大家不会那么团结。”

香港警方为了应对连场大型公众集会，已经加强部署，全面戒备。本地媒体“香港01”报道称，周六早晨看到三辆水炮车全数出动，香港政府总部外围亦已加设三米高的铁丝网围栏。