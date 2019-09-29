全球“反极权”大游行声援香港，何韵诗台湾遭泼漆

图片版权 CNA Image caption 何韵诗出席游行前接受媒体联访时，遭不明人士泼红漆。

由香港网民发起的全球“反极权”大游行，发起者称共有24个国家包括美国、加拿大、法国、英国、澳洲等国的数十个城市响应活动，声援香港。

近日不少香港民众在网上自制海报，宣传全球串联游行，聚集香港抗议者的网路论坛"连登"(LIHKG)上讨论热烈，推特(Twitter)上也出现 #929GlobalAntiChinazi、#FollowBackHongKong等标签。

在与香港一海之隔的台湾，台北、台南及高雄市有大批民众响应，台北主办方称游行人数近10万人。

9月28日，在香港举行的“反极权”大游行， 发起者并未向警方申请不反对通知书，从下午2点警方就发射催泪弹，驱离违法示威者，截至晚上8时警察和示威者冲突仍在进行。

何韵诗在台遭泼漆

台北29日下午飘着细雨，甚至一度大雨滂沱，上万人撑着雨伞，挥舞台湾国旗或写着“时代革命”、“今日香港、明日台湾”的旗帜，上街声援香港，还有学生高喊：“台港学生齐上齐落！”

图片版权 AFP Image caption 民进党、时代力量等政党人士出席929台港大游行。

游行从台湾立法院出发并行经西门町，共有数万人参与，民进党、时代力量等政党人士出席，警方则派出400名警力，防范冲突事件。

不过游行前发生插曲。香港民运人士和歌手何韵诗接受媒体采访时，突遭一名蒙面男子泼红漆，许多采访记者也受波及，肇事者及其同伙当场遭警方逮捕。

何韵诗在两个小时后召开记者，谴责暴力，并表示：“这就是许多香港社运人士天天面临的恐吓，但香港人绝不会因此而害怕。”

台湾总统蔡英文随即在脸书发文称“今天(29日)的游行，蓄意的挑衅破坏、施行暴力的人，已经被警方逮捕，随即要移送司法侦办、依法严惩。”

反对党国民党也对该事件表示遗憾，并严厉谴责施暴者。不过也强调，希望民进党政府不要基于选举利益考量，一再地操弄香港“反送中”议题。

在台北参与游行的王先生对BBC中文说：“台湾和香港同样面对不怀好意的北京共产政权，因此台湾与香港，唇亡齿寒。”他担心若香港挺不住，难保同样的情况未来不会在台湾上演，也希望国际社会能持续关注香港发生的事情。

今天有上万人走上台北街头，也让王先生很感动，并表示“风雨生信心”，下了暴雨大家仍上街头。他在现场观察到各政党和民间团体各自高举其旗帜，这样多元表达声音的场面，在中国绝对不可能看到，这说明了为何需要站出来挺香港、挺台湾。

在高雄参与集会的学生黄圣智，在活动前一个小时就到场，他向BBC中文表示，虽是台湾人，但看着香港的自由、民主一天一天被侵蚀，担心“台湾可能变下一个香港，所以要站出来。”

他坦承，声援香港有点力不从心，短期内也担心安全不敢到香港，因此只能透过网路或像今天的集会来表达支持。

香港游行再现冲突

香港方面，游行原定下午2点半从铜锣湾出发至政府总部，不过警方约在下午2点多就发射催泪弹，近傍晚6点，示威者与警方在金钟再次爆发冲突，港铁近5点宣布金钟站关闭。

图片版权 JEROME FAVRE/EPA Image caption 警方在金钟、夏悫道、湾仔站发射多枚催泪弹。

据香港媒体报导，警方在游行终点金钟政府总部，部署一部水炮车及一部装甲车驶入政总内戒备。

图片版权 JEROME FAVRE/EPA Image caption 香港示威者手持各国国旗"反极权"。

铜锣湾一带，则有直升机在空中盘旋，街上有多名示威者手持各国国旗并高喊“五大诉求，缺一不可”。

全球声援香港

近日声援香港“反极权”大游行，全球有65个城市响应，包括美国、加拿大、法国、英国、澳洲等地都有人集会声援香港。

图片版权 Getty Images Image caption 澳洲则有百名著黑衣人士集合，高举支持香港的文宣。

9月29日澳洲则千名戴头盔，持黄伞和着黑衣人士集合，亦有人高举支持香港的文宣。

在悉尼的Bill Lam说他来澳洲读书的两个月前参加过香港反修条例示威。 尽管现在人已在澳洲，但还是想表达对香港示威者的支持，“因为人们只想让当局尊重他们基本人权。”

前一日，美国华盛顿当地有百人齐集纪念碑前，身穿黑衣，戴头盔以示对港人的支持。香港本土派组织众志常委罗冠聪也到场参与。

同一天， 德国柏林市中心也有上百名香港人高举“没有暴徒，只有暴政”的标语示威，并在警方的保护下至中国大使馆，以演唱“愿荣光归香港”收场。