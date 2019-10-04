“禁蒙面法”：遏止香港示威浪潮的灵丹妙药还是火上浇油

图片版权 EPA Image caption 香港亲政府建制派认为禁止示威者戴上面具，可以令他们作出暴力行为时，因为身份曝光而有所顾忌。

香港由《逃犯条例》修订引发的示威浪潮持续，香港01、TVB等多家当地传媒引述消息，香港政府周五（10月4日）将透过《紧急状况条例》颁布“禁蒙面法”，禁止示威者以面具掩饰自己的身份。

多名建制派立法会议员和人物在前一天宣布成立“禁蒙面法推动组”，召集人立法会议员葛佩帆指出，欧美等国已经有类似的法例，而这些国家都是国际人权公约的签署国，因此相信这个规定不会侵犯香港市民表达意见的权利。葛佩帆承认，执法上会有困难，但相信颁布命令后会增加阻吓力，令一些人不再参加非法暴力行为。

但泛民主派和部份有商界背景的建制派议员早前接受BBC中文访问时分别都指出，这部法例执行上会有困难，甚至会引起打压市民权利的批评，带来反效果。学者也指出，海外的经验显示“禁蒙面法”等规例不一定能停止暴力示威浪潮。

你的器材不支持播放多媒体材料 亲香港政府建制派政党如何看待示威浪潮

香港实行“禁蒙面法”有什么挑战？

香港建制派在2017年曾经建议就“禁蒙面法”立法，指出2016年旺角警民冲突时，不少暴力示威者配戴面罩“逃避法律责任”。当时的保安局局长黎楝国指出涉及的问题性质“复杂及影响深远”，立法建议最后不了了之。

香港基本法委员会委员、香港大学法律教授陈弘毅接受BBC中文访问时认为，坚持蒙面的示威者也不会理会这部法律，会继续蒙面参加示威。

他指出，“禁蒙面法”只会约束一些愿意遵守这个规例的人，但过去数个月不断有人参加没有警方批准的游行，违反香港《公安条例》内相关的规定。“如果示威者已经准备好违反《公安条例》，没有理由期望示威者会遵守‘禁蒙面法’这个更具争议的规定。”

图片版权 Getty Images Image caption 法国早前收紧《反蒙面法》，但暴力示威浪潮持续，当地示威者也无视禁令，继续戴上面罩示威。

民主派立法会议员杨岳桥也认为，“禁蒙面法”对解决目前的示威浪潮“既不治标，又不治本”，只会引起更多香港市民的不满，香港政府必须回应示威者要求无条件释放被捕人士、实行双普选等的“五大诉求”，才能结束示威。

他接受BBC中文访问时质疑，如果大量示威者无视禁令，依旧配戴口罩游行，香港警方根本无法处理。

“法治精神其中一个因素，是要一些可以有效执行的法例。所以如果一条法例根本无法处理成千上万的人做同一件事，订立这么一条法例本身是很愚蠢的事情。”

至于“禁蒙面法”能否令示威者违法时有所顾忌，杨岳桥指出在香港现时的民情下立法，只会惹来更大的民怨。“如果有大量市民刻意违反法律的规定，即蒙面上街，执法单位技术上犹如不能执法。”

政府引用的《紧急情况规例条例》（俗称“紧急法”）给予特首的权力广泛，可以快速地订立规则，无须经过立法会审议。但动用“紧急法”本身在香港就是一个很具争议的议题。

一些有商界背景的建制派议员质疑动用这条法律的影响，其中属自由党的立法会议员钟国斌早前接受BBC中文访问时质问：“为什么要用这程极端的方法，令国际社会对香港的印象改变？”

图片版权 Getty Images Image caption 反对伊朗末代国王巴列维的示威者1977年在美国国会大楼前示威，其中一个标语说面罩可以保护他们，免受巴列维的秘密警察报复。

各国“禁蒙面法”实施情况如何？

香港亲北京的《大公报》早前发表评论，举例指出法国政府为处理当地因为总统马克龙建议加征柴油税引发“黄背心运动”示威浪潮，今年2月收紧当地的《反蒙面法》（loi anti-casseur），禁止任何人配戴面罩参加游行，违者可被判囚1年。

但相关的示威浪潮至今仍然持续，当地也有批评指出，《反蒙面法》增加政府控制人民的权力，同时对阻止暴力示威浪潮毫无帮助。

研究法国社会多年的澳大利亚悉尼大学副教授爱泼斯坦（Charlotte Epstein）指出，许多“黄背心”示威者本来已经可以因为参加未经许可的集会被捕，因此无法断定他们是不是因为触犯《反蒙面法》被捕。

她接受BBC中文访问时又指出，许多法国人为这部法律感到担忧，因为它无助停止示威浪潮，还影响了法国人举行示威这个“神圣的权力”。

图片版权 Reuters Image caption 部份2011年参加美国"占领华尔街"的示威者戴上面具，在纽约有多人因此触犯当地的《反蒙面法》被捕。

而在德国，西德早在1985年订立《反蒙面法》（Vermummungsverbot），禁止任何人在户外的集会或示威故意阻碍警方辨认参加者的身份，但当地政府的数字显示暴力示威浪潮并没有因为这种减少。

研究德国历史多年的香港浸会大学助理教授钟子褀观察到，即使设立《反蒙面法》，1985至2001年的暴力示威数字没有“明显或显着”的改变，暴力示威者仍然继续使用暴力。

德國《反蒙面法》對暴力示威影響甚少 西德在1985年已經訂立法律禁止示威者遮掩臉

许多设有“禁蒙面法”的国家对传统和宗教游行，或一些政治游行都作出豁免，但仍然受到不少法律上的挑战。

钟子祺接受BBC中文访问时举例说，德国国会1985年一份报告指出，如果一个外国人在德国示威有可能令他在原住国受迫害，他就不应受《反蒙面法》的限制。

美国多个设有《反蒙面法》的州份也曾经受过类似的挑战。其中在加州，一名伊朗裔学生在1978年控告地方政府，要求容许参加针对伊朗末代国王巴列维（Mohammad Reza Pahlavi）示威的学生配戴口罩，隐藏他们的身份，因为伊朗政府可能针对参加者的身份，迫害他们在伊朗的家人，示威者最后胜诉。

《反蒙面法》最近在美国其中一次引用，是2011年纽约的“占领华尔街”示威，美国《华尔街日报》指出，纽约警方在示威早期引用这条已经有超过100年历史的法例拘捕最少五人。