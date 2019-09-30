中共建政70年：台湾人的不关心与无感

图片版权 EPA Image caption 台湾的中华统一促进党庆祝中国“十一”国庆节(资料照片)

中国在星期二（10月1日）迎来建国70周年，即中共建政70周年，与大陆一海之隔的台湾，媒体聚焦的是台风、选举、香港“反送中”及何韵诗遭泼漆事件，而关心政经时事的年轻人讨论的则是“十一”国庆对“反送中”的影响。

据台湾学者分析，无论年纪大小，台湾人对中国的国庆都不太有感觉，经历过威权时代的台湾人了解当年对岸政权是国民党的敌人，遑论庆祝中国国庆。未经历威权统治的台湾年轻人，出生时台湾已民主化，本土意识强烈，因此有台湾大学生认为，中国国庆宛如“他国国庆”。

不过，仍有少数统派团体10月1日预计在台北街头举行游行庆祝“光辉十月”活动，但集会许可已遭警方驳回，理由是申请路段为重要交通枢纽，因此不准许。

年轻人对“国庆”无感

“十一国庆是对岸的事，跟我没什么关系。”台湾辅仁大学法律系、前学生会长刘家杭道出一部分台湾人的心声。他对BBC中文表示，有针对港府是否会在中国国庆前，对香港“反送中”采取激烈措施的讨论，但同学间并未特别关心中国国庆。

事实上，就连中华民国的“双十”国庆，对今年21岁的刘家杭而言，也不是一件举国欢腾、普天同庆的事情。他透露：“双十节对大部分的年轻人，不会有国家光荣感和荣耀感，这是因为国家认同很难形成”。他并解释，像是国旗歌中提到的内容，不尽然是台湾的场景，而是中国的东西。

他认为，这首歌对于年轻的台湾人而言，没有认同感，像是歌词中的“民族”，是哪个民族，又或“炎黄世胄”是否真是我们的祖先吗？他说：“我们能认同这块土地，但对于国家和领土认同仍抱持怀疑的态度。”

台湾政治选举研究中心连续多年针对国家认同进行民调，结果显示，1992年时有46%的人认为自己台湾人，也是中国人，26%认为自己是中国人，只有18%认为自己是台湾人；但2018年，有55.3%认为自己是台湾人，是26年前的3倍，认为自己是中国人的只有4%。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年有55.3%认为自己是台湾人。

台湾中山大学社会学系副教授邱花妹分析，许多年轻人、大学生，都是在台湾民主化后出生，主体意识很强，对于国家认同感，不如曾经历威权时代的人强烈，因此对国庆可能就没什么感觉。她回忆，在威权时代，国庆庆典时学生会被强制要求到活动举办地点举字牌，现在年轻人没有这种生活经验，因此会对国庆毫不在乎。

她说，威权政体会通过教育、媒体，让家庭害怕谈政治来洗脑，这些动作在民主化后，已经慢慢消失。“正常化民主国家不会通过国庆来扰民、强制民众去参与，只有威权政体会通过国庆来巩固和强化政权来确保国民认同和支持。”

台湾每年“双十”国庆日仍会在总统府前举办庆典，也有阅兵仪式，­晚间则会有烟花施放。

邱花妹所指的民主化后，是台湾前总统蒋经国晚年实施民主，他在1987年宣布解严，也促成1996年台湾第一次总统直选。

台湾的中国因素

邱花妹分析，中国因素在马英九执政第二任时更为被关注，像是2008年陈云林访台、反中资媒体运动至“太阳花学运”，台湾对中国的反作用力及对抗，年轻人的警醒程度很高。她认为中国国庆对台湾人的意义是旁边一个强大、正积极在全球扩张、想在全球支配影响力的中国在展现国力，而且是以“独裁政权的模式在展现”。

她表示，今年因为“反送中”运动，社会反抗运动很强，台湾人若关注中国国庆，看的是威权、帝国野心的中国政权，如何做政治展演，怎么展现自己。

她也强调，台湾年轻人及媒体长期对于国际事务的关心及报导仍不足，这也部份解释了为何台湾媒体未聚焦中国国庆相关报导。

其实台湾仍有统派团体，会在“十一”中国国庆这天举办庆祝活动。常年在台北101大楼前高举五星旗的爱国同心会，去年“十一”这天，就举办了庆祝酒会。当时酒会舞台正中央高高挂起五星红旗，舞台上方高挂的布条写着——“台湾省各界庆祝中华人民共和国建国69周年国庆酒会”。

图片版权 EPA Image caption 爱国同心会2018年在台湾举行“国庆酒会”，庆祝中国十一国庆节

而今年，统派政党“中华统一促进党”10月1日也将在台北火车站举办集会庆祝活动，但该党通过电话告诉BBC中文，因为台风影响，还得确认是否如期举行。但据台湾媒体报导，该集会游行申请已被警方驳回，警方指出，统促党申请的路段为北市重要交通枢纽才不准许。

事实上，9月29日台湾举办游行声援香港活动，涉嫌对何韵诗泼漆的两名嫌犯之一胡志伟，就是统促党成员。警方表示，将会对此案扩大追查，两名嫌犯已遭声押禁见，并拘提7名共犯。台湾媒体报导，他们都是统促党的成员，而且犯案有分工，有人买油漆，有人规划逃逸路线。