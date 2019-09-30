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10月1日，中国将举行70周年国庆阅兵式。按照中国官方通报，此次受阅人员将有1.5万、160多架战斗机、轰炸机和其他飞机，以及580辆坦克和其他武器。

总体规模将大于中国领导人习近平上台后举行的纪念抗战胜利70周年阅兵、胡锦涛时代的60周年阅兵，以及江泽民时代的50周年阅兵，使这次阅兵式成为中共建政以来规模最大的一次。

哪些新武器值得关注

1949年10月1日，中共建政，当天的阅兵式上大多是缴获武器。空军由于飞机过少，只有17架，只好在天安门上飞了两遍。

此后，中国每年10月1日都进行阅兵，10年间阅兵11次，展示武器逐渐从“万国造”战利品变为“苏联造”。随着中苏关系破裂，中国先后经历大跃进、大饥荒、文革，阅兵停滞24年。

邓小平上台后决定在1984年35周年时再次阅兵，期间首次展示了战略核武器。1999年与2009年两次阅兵，中国展示的军备都呈现出现代化提升。

图片版权 Reuters Image caption 2015年，中国举行抗战胜利七十周年阅兵，首次展示“东风-21D”导弹，它被外界称为“航空母舰杀手”。

东风-41型洲际弹道导弹

这次阅兵备受瞩目的战略武器是东风-41导弹。该导弹可携带约10枚分导式弹头。中国官方媒体曾引述军事专家称，东风-41导弹是中国火箭军第四代战略核武器，射程达到1.4万公里，可以覆盖全球战略目标。

东风-17型弹道导弹

阅兵式还可能展示东风-17高超音速导弹，射程在1800-2500公里之间。这种类型的导弹可以数倍于音速的速度作规避动作，飞行过程中可以转换攻击目标，突破反导弹拦截系统，投放核武器。

隐形无人机

阅兵可能将展示超音速无人机DR-8和“利剑”隐形无人机。据中国媒体报道，“利剑”无人机在2013年试飞，使中国成为全球第四个试飞大型隐身无人攻击机的国家。“利剑”还被设计用于在航母上起降。

图片版权 Getty Images Image caption 轰-6N战略轰炸机

轰-6N战略轰炸机

战略轰炸机的定位，意味着航程大于8000公里，并且能够搭载射程600公里的巡航导弹。该轰炸机通过加油可能增加3000公里的作战半径，执行远程导弹攻击任务，并携带能够装载核弹头的AKD-20空射巡航导弹。

轰-6N和东风系列战略导弹是中国“核三位一体”的一部分。“核三位一体”指一个国家同时拥有陆基洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和战略轰炸机三种核打击能力，以做到在承受第一次核打击后还能反击。

回顾历年阅兵

阅兵式上可能出现的现代化武器展示出中国持续大规模军费投入的成果。

中国军费近年来持续高速增长，国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）的报告显示，中国军费已达1680亿美元，位居世界第二。但还不足世界第一位的美国四分之一。

在中国今年7月公布的《新时代的中国国防》中用不少篇幅阐述中国的国防投入，主要想突出中国国防投入处于合理水平。

白皮书中称，1978年中国改革开放后，国防费用占GDP比重从1979年最高的5.43%下降到2017年的1.26%，近30年一直保持在2%以内。占中国政府财政支出比重为17.37%，2017年为5.14%。总体呈下降趋势。

习近平上台后，军事预算也经历两个阶段，2012年至2015年呈两位数增长，2016年增长7.6%，2017年为7%，2018年为8.1%，2019年为7.5%，增幅连续处于个位数。

中国独立军事评论员赵楚曾向BBC中文表示，南海、台湾问题都意味着巨大和持续的经费投入与使用，但中国经济下行状况对经济筹集必然带来压力。